سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

“بداية انهيار الاحتلال”.. فلسطينيون يستبشرون بانهيار جزء من جدار الفصل العنصري بالقدس المحتلة (فيديو)

تفاؤل رسمي وشعبي في فلسطين بسقوط جزء من جدار الفصل العنصري (مواقع التواصل)
5/2/2022

استبشر ناشطون فلسطينيون بانهيار جزء من جدار الفصل العنصري المحيط ببلدة الرام بالقدس المحتلة، مؤكدين أنها بشارة خير باقتراب انهيار الاحتلال الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري.

وتداول مغردون على نطاق واسع مقطع فيديو وثّق انهيار جزء من جدار الفصل العنصري بشكل مفاجئ في البلدة وانجراف الرمال والحجارة.

وعلّق الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم على مقطع الفيديو قائلًا “القدس- الرام” انهيار الجدار يُؤْذن بانهيار (الأبارتهايد) نظام الفصل العنصري”.

وأكد آخرون أن سقوط هذا الجزء من الجدار هو بداية النهاية لانهيار الاحتلال الإسرائيلي، وأن سقوط نظام الفصل العنصري هو الطريق الوحيد لكي تصبح فلسطين حرة، وهذا هو الوعد المحتوم والمنتظر.

وكتب الصحفي مروان راهي عبرحسابه على تويتر “انهيار في جدار الفصل العنصـري ببلدة الرام في فلسطين، الطبيعة تُسقط كل شيء اصطناعي”.

يُذكر أن جدار الفصل العنصري هو عبارة عن جدار طويل يمتد على مسافة 770 كيلومترًا بينها نحو 142 كيلومترًا في الجزء المحيط بمدينة القدس المحتلة.

ويصل ارتفاعه إلى 8 أمتار، في حين تمضي التوقعات الإسرائيلية بأن تكلفته النهائية بلغت نحو 3.4 مليارات دولار.

ومنذ الشروع في بناء الجدار في العام 2002، تذرعت إسرائيل بمنع دخول سكان الضفة الغربية الفلسطينيين إلى الأراضي المحتلة أو المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الخط الأخضر.

وأكد الفلسطينيون أنه محاولة إسرائيلية لإعاقة حياة السكان الفلسطينيين وضم أراضٍ من الضفة الغربية إلى إسرائيل.

وتعارض السلطة الفلسطينية وعدد من المنظمات الحقوقية الدولية بناء الجدار وتصفه بـ”جدار الضم والتوسع العنصري”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي