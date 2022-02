“بداية انهيار الاحتلال”.. فلسطينيون يستبشرون بانهيار جزء من جدار الفصل العنصري بالقدس المحتلة (فيديو)

استبشر ناشطون فلسطينيون بانهيار جزء من جدار الفصل العنصري المحيط ببلدة الرام بالقدس المحتلة، مؤكدين أنها بشارة خير باقتراب انهيار الاحتلال الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري.

وتداول مغردون على نطاق واسع مقطع فيديو وثّق انهيار جزء من جدار الفصل العنصري بشكل مفاجئ في البلدة وانجراف الرمال والحجارة.

#شاهد

انهيار جزء من جدار الفصل العنصري المحيط ببلدة #الرام#Watch

Tye collapse of a part of the apartheid wall around the village of Al-Ram pic.twitter.com/Qpnfbkhszk

— Silwanic (@Silwanic1) February 4, 2022