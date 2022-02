الغارديان: 40 من النواب المحافظين يطالبون بحجب الثقة عن زعيمهم بوريس جونسون

قال آرون بيل عضو البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين الحاكم، الجمعة، إنه قدم طلبا لحجب الثقة عن بوريس جونسون، مشيرا إلى أن تعامل رئيس الوزراء مع قضية الحفلات التي أقيمت في (داونينغ ستريت) أثناء فترة الإغلاق جعلت موقفه غير مقبول ولا يمكن الدفاع عنه.

وكشفت قناة “سكاي نيوز” أن 13 نائبا من حزب المحافظين على الأقل تقدموا بخطاب حجب الثقة عن بوريس جونسون. فيما أكدت صحف بريطانية أن أكثر من 10 نواب مقربين من رئيس الوزراء دعوه علنًا للاستقالة، بمن فيهم وزير الدفاع السابق توبياس إلوود والنائبين بيتر ألدوس وأنتوني مانجنال، مضيفة أن هناك نوابا آخرين قدموا خطابات حجب الثقة بشكل خاص.

وأكدت صحيفة الغارديان البريطانية نقلا عن عدد من كبار نواب حزب المحافظين أن العدد الإجمالي للرسائل المطالبة بحجب الثقة عن بوريس جونسون قد يقترب من 40 رسالة، على الرغم من عدم الإعلان عنها مطلقًا حتى يتم تجاوز الحد الأدنى.

ومن أجل إزاحة جونسون عن زعامة حزب المحافظين، ومن ثم عن رئاسة الحكومة، ينبغي أن يرسل 54 نائباً من المحافظين رسالة إلى “لجنة 1922” بالحزب مطالبين بالتصويت على حجب الثقة.

وقال آرون بيل إنه يشعر بخيبة أمل شديدة بعد ما دعم جونسون ليصبح زعيما للحزب.

وقال في بيان نُشر على حسابه على تويتر “ومع ذلك، فإن خيانة الثقة التي تجلت في ما شهده 10 داونينغ ستريت من أحداث، وطريقة التعامل معها، تجعل موقفه غير مقبول”.

I have submitted a letter to Sir Graham Brady.

Please see the statement attached explaining my reasons.

I will not be commenting further at this time. pic.twitter.com/O9RUr3JSRE

— Aaron Bell MP (@AaronBell4NUL) February 4, 2022