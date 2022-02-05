بنس رافضًا مزاعم ترمب: لم يكن من حقي قلب نتائج الانتخابات والرئاسة ملك للشعب الأمريكي (فيديو)

أعلن نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس، أمس الجمعة، أنه لم يكن لديه الحق في تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، معتبرًا أن الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب “مخطئ” في زعمه أنه كان قادرًا على فعل ذلك.

ورفض بنس خلال خطاب ألقاه في فلوريدا، مزاعم ترمب الذي يؤكد أن بنس بصفته نائبًا للرئيس آنذاك كان بإمكانه منع التصديق على فوز جو بايدن في 6 يناير/ كانون الثاني 2021.

وكان آلاف من مناصري ترمب قد اقتحموا في ذلك اليوم مبنى الكونغرس (الكابيتول)، وعرقلوا عملية المصادقة على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية أمام ترمب، وأجبروا بنس الذي كان يترأس جلسة الكونغرس، على الاختباء.

MIKE PENCE: “President Trump is wrong. I had no right to overturn the election. The presidency belongs to the American people, and the American people alone. And frankly, there is no idea more un-American than the notion that any one person could choose the American president." pic.twitter.com/7feWD75Fq1 — JM Rieger (@RiegerReport) February 4, 2022

وقال بنس الجمعة في تصريحات تتسم بكثير من الحزم “الرئيس ترمب قال إنه كان لي الحق في قلب (نتيجة) الانتخابات، لكن الرئيس ترمب مخطئ”.

وأضاف “لم يكن لدي الحق في قلب نتيجة الانتخابات”، مشددًا على أن “الرئاسة ملك للشعب الأمريكي.. والشعب الأمريكي وحده”.

"The presidency belongs to the American people and the American people alone," former Vice President Mike Pence said Friday, rejecting a claim by former President Trump that he had the ability to overturn the 2020 presidential election. https://t.co/8MTdSbwnHj pic.twitter.com/1gmxbn7BWV — CBS News (@CBSNews) February 5, 2022

ويُعدّ كلّ من بنس وترمب مرشّحين محتملين للرئاسة الأمريكية في انتخابات عام 2024، وينظر إلى خلافاتهما العلنية على أنها مناورة مبكرة في السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري.

ويكرر ترمب مزاعمه بأن الانتخابات “سرقت” منه وبأن عمليات تزوير شابتها، من دون أن يقدم أدلة على ذلك. وقال في بيان نهاية الأسبوع الماضي إن مايك بنس “كان بإمكانه أن يقلب نتيجة الانتخابات”.

وكان بنس قد قال سابقا إنه لم يكن لديه الحق في فعل ذلك، لكن تصريحاته يوم الجمعة هي الأقوى حتى الآن.