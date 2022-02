بنس رافضًا مزاعم ترمب: لم يكن من حقي قلب نتائج الانتخابات والرئاسة ملك للشعب الأمريكي (فيديو)

أعلن نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس، أمس الجمعة، أنه لم يكن لديه الحق في تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، معتبرًا أن الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب “مخطئ” في زعمه أنه كان قادرًا على فعل ذلك.

ورفض بنس خلال خطاب ألقاه في فلوريدا، مزاعم ترمب الذي يؤكد أن بنس بصفته نائبًا للرئيس آنذاك كان بإمكانه منع التصديق على فوز جو بايدن في 6 يناير/ كانون الثاني 2021.

وكان آلاف من مناصري ترمب قد اقتحموا في ذلك اليوم مبنى الكونغرس (الكابيتول)، وعرقلوا عملية المصادقة على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية أمام ترمب، وأجبروا بنس الذي كان يترأس جلسة الكونغرس، على الاختباء.

MIKE PENCE: “President Trump is wrong. I had no right to overturn the election. The presidency belongs to the American people, and the American people alone. And frankly, there is no idea more un-American than the notion that any one person could choose the American president." pic.twitter.com/7feWD75Fq1

