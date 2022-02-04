واشنطن: روسيا تخطط فبركة فيديو لاستخدامه ذريعة لمهاجمة أوكرانيا

زعمت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الخميس، أن لديها أدلة على أن موسكو تخطط لتصوير هجوم أوكراني “مفبرك” على الروس لتبرير مهاجمة كييف.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي “لدينا معلومات أن الروس يريدون على الأرجح فبركة ذريعة للغزو”.

.@StateDeptSpox warns of False Flag Operation: "The United States has information that Russia is planning to stage fabricated attacks by Ukrainian military or intelligence forces as a pretext for a further invasion of Ukraine."pic.twitter.com/J9LeJb6CWu — Breaking911 (@Breaking911) February 3, 2022

وأضاف في إفادة صحفية أن واشنطن “تعتقد أن الحكومة الروسية تخطط لفبركة هجوم للجيش الأوكراني أو قوات استخباراتية ضد أراض خاضعة لسيادة روسيا أو ضد أشخاص ناطقين بالروسية”.

وتابع “كجزء من هذا الهجوم الزائف نعتقد أن روسيا ستنتج تسجيلًا دعائيًا مصوّرًا بمشاهد وحشية للغاية”.

وزعم أن التسجيل سيتضمن “جثثًا وممثلين يؤدون دور مشيّعين وصورًا لمواقع مدمرة” لتستخدم الأمر مبررًا لغزو جارتها الموالية للغرب.

NEW: U.S. intelligence has uncovered a plan by Russia to use a fabricated video as pretext for an attack on Ukraine.https://t.co/xtPuu30Ch2 — Julian E. Barnes (@julianbarnes) February 3, 2022

ولفت كيربي إلى أن جزءًا من الخطة يتضمن إظهار أن الغرب وفر المعدات العسكرية الأوكرانية المستخدمة، وهو أمر سيكون هدفه تبرير التحركات الانتقامية الروسية ضد أوكرانيا.

وأردف “سبق أن شهدنا أنشطة كهذه من قبل روسيا في الماضي، ونعتقد أنه من المهم أن ننتقدها علنًا عندما نراها بهذه الطريقة”.

واستدرك في تعليقه على الخطة المفترضة “أقول بناء على خبرتي إن قليلًا جدًا من هذه الأمور لا تتم الموافقة عليه على أعلى المستويات في الحكومة الروسية”.

ووجهت الدول الغربية اتهامات إلى موسكو بشأن حشد قواتها مؤخرًا قرب الحدود الأوكرانية، فيما هددت واشنطن بفرض عقوبات على روسيا حال “شنها هجومًا” على أوكرانيا.

من جهتها، رفضت روسيا الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل أراضيها، ونفت وجود أي خطط “عدوانية” لديها تجاه أوكرانيا.