واشنطن: روسيا تخطط فبركة فيديو لاستخدامه ذريعة لمهاجمة أوكرانيا

زعمت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الخميس، أن لديها أدلة على أن موسكو تخطط لتصوير هجوم أوكراني “مفبرك” على الروس لتبرير مهاجمة كييف.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي “لدينا معلومات أن الروس يريدون على الأرجح فبركة ذريعة للغزو”.

.@StateDeptSpox warns of False Flag Operation:

"The United States has information that Russia is planning to stage fabricated attacks by Ukrainian military or intelligence forces as a pretext for a further invasion of Ukraine."pic.twitter.com/J9LeJb6CWu

— Breaking911 (@Breaking911) February 3, 2022