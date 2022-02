راهبة هندوسية تدعو الشباب لاغتصاب الفتيات المسلمات (فيديو)

تداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي في الهند خلال الأيام الماضية مقطع فيديو لراهبة هندوسية تحث الشباب الهندوسي على اغتصاب الفتيات المسلمات.

وجاءت دعوات الراهبة (سادفي) خلال إحدى الفعاليات المثيرة للجدل التي أشارت صحيفة “سياست” الهندية إلى أنها نُظّمت في ولاية (تشها تيسجاره) وسط الهند، نهاية شهر ديسمبر/كانون الثاني الماضي.

وطبقًا لما جاء في صحيفة “سياست”، فإن الراهبة كانت تنتقد زواج الفتيات من أتباع الديانة الهندوسية من مسلمين، ولكنها انحرفت ووجهت رسائل تحريضية وقالت “إذا وضع أي مسلم أعينه على فتاة هندوسية من اليوم فصاعدًا فإن نساءه ستلد أطفالًا هندوسًا بدون زواج”.

ووجهت رسالة للشباب الهندوس بالتدخل لمنع زواج النساء الهندوس من مسلمين قائلة “إذا هربت فتاة هندوسية مع شاب مسلم طاردوها وأعيدوها إلى أهلها، ثم قوموا باستجوابهم”.

وطالبت سادفي بصورة علنية وصريحة “الشباب الهندوسي بالقيام باختطاف النساء المسلمات واغتصابهن”.

CC @RaipurPoliceCG

This what a Sadhvi said at the Chhattisgarh Dharam Sansad. She is openly exhorting men to abduct Mμslim women and inciting sexua'l vio|ence against them. As of now, the police has taken action against only Kalicharan who abused Mahatma Gandhi.

Full story soon.

واستنكرت الصحفية الهندية رابيا شيرين حديث الراهبة الهندوسية قائلة “كل يوم يطلق -من يطلق عليهم الكهنة الهندوس- نداءات إبادة جماعية وتهديدات بالاغتصاب ضد المسلمين ونسائهم. هل هذا ما يعلمك إياه دينك؟ لا أعتقد ذلك. إنهم ليسوا قادة دينيين. إنهم إرهابيون!”.

Everyday they (so called HinduPriests) are making genocidal calls, rape threats against Muslims & their women. Is this what your religion teaches you? I don't think so. They are not Religious leaders. They must be branded as terrorists!

وقالت الناشطة زويا رسول “لا يمكن تصديق كيف يمكن لهؤلاء الرجال والنساء الذين يرتدون ملابس دينية، ويدعون أنهم رهبان وراهبات، أن يدعوا علنًا إلى معظم أعمال الاعتداء الدنيئة ضد المجتمع، والأسوأ أن يسمح بحدوث ذلك مرارًا وتكرارًا، إنه فشل الدولة”.

Chhatisgarh AGAIN:

Unbelievable how these men and women, draped in religious attires, claiming themselves to be sant and sadhvis can openly call for most despicable acts of assault against a community and it's allowed to happen repeatedly. it's a failure of the state.

ووصل صدى هذا الفيديو إلى باكستان، فنشر محمد ساروار حاكم ولاية بنجاب الباكستانية تغريدة يقول فيها “يجب القبض على نصيرة عقيدة (الهندوتفا) التي تدعو إلى الاعتداء الجنسي على المسلمات ومحاكمتها في محاكم القانون الدولية”.

وأضاف ساروار “يُعد الاعتداء الجنسي جريمة يعاقب عليها العالم، ومع ذلك فإن السماح لرئيس الوزراء ناريندرا مودي بالإفلات من العقاب يثير سؤالًا كبيرًا حول دستور الهند”.

This Hindutva member calling for sexual abuse of #Muslimwomen must be arrested & tried in intl courts of law. Sexual abuse is a punishable crime acx the world however intl comm letting Modi get away w this raises a big question on India's constitution @UNHumanRight#Islamophobia

A normal day in India where hindu priests are encouraging hindu youth for abduction and sexual vi0lence of muslim women 🙂

What is more disgusting and horrendous than Sanghi men? Sanghi women.

وتداوالت مواقع التواصل الاجتماعي في الهند بداية الشهر الجاري مقاطع مصورة لعدد من الرهبان الهندوس يطالبون بإعلان الهند دولة هندوسية خالصة.

وكانت صحيفة (إنديا تبربيون) قد كشفت اللثام عن مؤتمر مثير للجدل عُقد الشهر الماضي في ولاية (أوتار براديش) جنوب البلاد، طالب خلاله بعض الرهبان الهندوس بقتل أفراد الأقلية المسلمة في الهند وذلك من خلال تطبيق سياسات الإبادة العرقية التي تمارسها الصين ضد المسلمين الإيغور.

وقال الراهب الهندوسي المعروف في الهند (سوميرو بيتاديشوار): “الجهاد الإسلامي يمثل خطرا على العالم بأسره، وللقضاء عليه يجب أن نتبنى سياسات الحكومة الصينية”.

وإثر ذلك شهدت مدن وولايات هندية عدة حملات اضطهاد واسعة وممنهجة ضد الأقلية المسلمة، بجانب أعمال عنف تقف وراءها مليشيات هندوسية متطرفة تحمل عقيدة (هندوتفا) العنصرية.

وتذهب المنظمات الحقوقية الهندية إلى أن هذه العقيدة التي تعتنقها قيادة البلاد، ويسهم رئيس حكومتها ناريندرا مودي منذ توليه السلطة عام 2014 في زيادة سطوتها، وتهدف إلى تمييز الهندوس من باقي الأقليات داخل الهند.