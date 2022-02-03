منها إنتاج طائرات بيرقدار.. تركيا وأوكرانيا توقعان 8 اتفاقيات وأردوغان يعرض الوساطة بين كييف وموسكو

وقّعت تركيا وأوكرانيا، اليوم الخميس، 8 اتفاقيات تعاون بحضور رئيسي البلدين رجب طيب أردوغان وفولودمير زيلينسكي في إطار زيارة رسمية يجريها الرئيس التركي إلى العاصمة كييف.

وشملت هذه الاتفاقيات المجالات التالية:

اتفاقية التجارة الحرة.

التعاون في مجال سياسات الشباب.

مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني بين رئاسة الإيرادات بوزارة الخزانة والمالية التركية ودائرة الضرائب الحكومية الأوكرانية.

اتفاقية إطار حول التعاون في مجال تكنولوجيا الطيران والفضاء.

بروتوكول لتأسيس لجنة جمركية مشتركة.

اتفاقية لإنتاج طائرات شركة بايكار التركية في أوكرانيا.

ووصل أردوغان إلى أوكرانيا ظهر الخميس في زيارة رسمية تلبية لدعوة زيلينسكي.

ويرافق أردوغان في زيارته عقيلته أمينة ووزراء الخارجية مولود تشاووش أوغلو والطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز والداخلية سليمان صويلو والدفاع خلوصي أكار.

كما يرافقه كل من المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون وعدد من المسؤولين.

عرض للوساطة

وأكد أردوغان في مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني إمكانية أن تستضيف أنقرة قمة أوكرانية روسية على مستوى القادة أو محادثات على المستوى الفني لتجاوز الأزمة الراهنة بين البلدين.

وجدد أردوغان تأكيده استمرار دعم تركيا لسيادة الأراضي الأوكرانية ووحدتها بما في ذلك شبه جزيرة القرم.

وأوضح أن “تركيا على استعداد للقيام بما يلزم من أجل إنهاء الأزمة بين أوكرانيا وروسيا (البلدين) الصديقين والجارين في البحر الأسود”.

من جانبه، تقدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالشكر لنظيره التركي على مبادرته للوساطة بين أوكرانيا وروسيا.

وحول الاتفاقيات الموقّعة بين البلدين أضاف زيلينسكي “الاتفاقية التي وقّعناها اليوم ستوسع إنتاج الطائرات المسيرة لشركة بايكار التركية في أوكرانيا”.

وتابع “هذا يعني تكنولوجيات جديدة وفرص عمل جديدة وزيادة القدرات الدفاعية لأوكرانيا”.

وتنتج شركة بايكار طائرات بيرقدار بأنواعها المختلفة التي حققت نجاحات في معارك عدة، مثل سوريا وليبيا وإقليم كاراباخ.

أردوغان أكد إمكانية أن تستضيف أنقرة قمة أوكرانية روسية (الأناضول)

وثمّن أردوغان موقف زيليسنكي والمسؤولين الأوكرانيين الداعي للحوار، مبينًا أن أنقرة تتحرك انطلاقًا من مبدأ “كيف نتمكّن من خفض التصعيد؟”.

وأشار إلى أنهم يولون أهمية كبيرة لدور بعثة المراقبة الخاصة الأوكرانية التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، فيما يخص أزمة منطقة دونباس.

واستطرد “نؤمن أن الأزمة ستنتهي سلميًا ودبلوماسيًا في إطار اتفاقات مينسك، وعلى أساس وحدة أراضي أوكرانيا والقانون الدولي”.

وتابع أردوغان “تناولنا في لقائنا وضع أبناء جلدتنا الأتراك في أوكرانيا الذين يشكّلون جسر صداقة تاريخية بين البلدين وعلى رأسهم تتار القرم”.

وأردف “اجتماعنا اليوم والاتفاقيات التي وقعناها دليل على إرادتنا لتعزيز شراكتنا الاستراتيجية، وتناولنا خلال لقائنا سبل رفع التبادل التجاري مع أوكرانيا إلى 10 مليارات دولار”.

وأعرب أردوغان عن ثقته بأن اتفاقية التجارة الحرة التي أبرمت اليوم ستسهم في تحقيق الهدف المنشود وهو رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دولار.

وأضاف “إتمام الشركات التركية مشاريع البنية التحتية في أوكرانيا يُشعرنا بالفخر، وأجدد شكري للرئيس الأوكراني على ثقته بالشركات التركية”.

وأشار أردوغان إلى أن التعاون بين البلدين في مجال السياحة يتعزز يومًا بعد يوم، وأنه من المتوقع أن يتوافد عدد كبير من الأوكرانيين إلى تركيا خلال موسم السياحة القادم.