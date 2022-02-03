سياسة|أمريكا

محمية للفراشات تغلق أبوابها في تكساس خوفًا من تهديدات أنصار ترمب

أنصار لترامب عند الجدار القريب من المحمية بين أمريكا والمكسيك (تواصل اجتماعي)
3/2/2022

أعلن “مركز الفراشة الوطني” في ولاية تكساس الأمريكية، القريب جدًّا من الحدود مع المكسيك، إغلاق أبوابه بدءًا من اليوم الخميس لأسباب أمنية، مؤكدا أنه “تلقى تهديدات من أنصار لدونالد ترمب”.

وكانت المنظمة قد قدمت طلبًا بمنع بناء الجدار الذي أراد الرئيس الجمهوري السابق تشييده للحد من الهجرة.

وعُرفت المنظمة الخاصة في مدينة ميشن على ضفاف نهر ريو غراندي الذي يفصل بين الولايات المتحدة والمكسيك، بدفاعها عن الفراشات.

وقال جيفري غلاسبرغ رئيس جمعية الفراشات في أمريكا الشمالية (نورث أميركان باترفلاي أسوسييشن)، التي تدير المركز في بيان الأربعاء، إن “المركز قرر الإغلاق حتى إشعار آخر لأن سلامة موظفينا وزوارنا هي همنا الأساسي”.

وكانت المؤسسة قد أُغلِقت من 28 إلى 30 يناير/كانون الثاني بسبب “تهديدات ذات مصداقية” مرتبطة على حد قولها، بحدث نظمه أنصار الرئيس السابق في ماك ألين القريبة.

ونشرت صور حينذاك قيل إنها للمركز مرفقة برسائل تتهمه بمساعدة المهربين على جلب مهاجرين غير شرعيين إلى الولايات المتحدة.

ونشر عدد من الناشطين مقاطع فيديو لأنفسهم خارج المركز الوطني للفراشات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت ماريانا تريفينو رايت المديرة التنفيذية للمركز لوكالة فرانس برس الأربعاء، “نعتقد أن التهديد لم ينته بعد”، مشيرة إلى “استفزازات متكررة” من قبل هؤلاء الأشخاص.

وأضافت أنها تخشى أن يؤدي انتشار الاتهامات ضد المركز إلى دفع بعض هؤلاء الناشطين إلى “التحرك”.

من جهته قال غلاسبرغ في بيانه “ننتظر بفارغ الصبر إعادة فتح المركز قريبا عندما تعطينا السلطات والمهنيون الذين يساعدوننا إشارة بتجاوز هذا الوضع”، وأكد أن رواتب الموظفين ستصل إليهم أثناء الإغلاق.

وتم تسجيل نحو 200 من أنواع الفراشات في حدائق هذه المحمية الوطنية، التي تعد أيضًا موطنًا لحيوانات أخرى مثل ذئب البراري وسلاحف تكساس.

المصدر : الفرنسية