محمية للفراشات تغلق أبوابها في تكساس خوفًا من تهديدات أنصار ترمب

أعلن “مركز الفراشة الوطني” في ولاية تكساس الأمريكية، القريب جدًّا من الحدود مع المكسيك، إغلاق أبوابه بدءًا من اليوم الخميس لأسباب أمنية، مؤكدا أنه “تلقى تهديدات من أنصار لدونالد ترمب”.

We regret to announce National Butterfly Center will be closed to the public for the immediate future. This difficult decision was made by the board of directors of the North American Butterfly Association, in the wake of recent events targeting the us. https://t.co/iClqVvrz88 — National Butterfly (@NatButterflies) February 2, 2022

وكانت المنظمة قد قدمت طلبًا بمنع بناء الجدار الذي أراد الرئيس الجمهوري السابق تشييده للحد من الهجرة.

The North American Butterfly Association is asking a federal court to halt the government's border wall construction in the Rio Grande Valley, arguing that the construction is interfering with its property rights https://t.co/HuvRg5qwI3 pic.twitter.com/6263cUuwzQ — CNN (@CNN) February 12, 2019

وعُرفت المنظمة الخاصة في مدينة ميشن على ضفاف نهر ريو غراندي الذي يفصل بين الولايات المتحدة والمكسيك، بدفاعها عن الفراشات.

وقال جيفري غلاسبرغ رئيس جمعية الفراشات في أمريكا الشمالية (نورث أميركان باترفلاي أسوسييشن)، التي تدير المركز في بيان الأربعاء، إن “المركز قرر الإغلاق حتى إشعار آخر لأن سلامة موظفينا وزوارنا هي همنا الأساسي”.

وكانت المؤسسة قد أُغلِقت من 28 إلى 30 يناير/كانون الثاني بسبب “تهديدات ذات مصداقية” مرتبطة على حد قولها، بحدث نظمه أنصار الرئيس السابق في ماك ألين القريبة.

This, today, v. Our last border wall protest at the @NatButterflies, where we stood on land WE OWN, with no weapons, and agents & officers of at least 5 LE agencies tried to arrest our director & run us off our private property. #FFS https://t.co/W5TXiNBvIl — National Butterfly (@NatButterflies) January 30, 2022

ونشرت صور حينذاك قيل إنها للمركز مرفقة برسائل تتهمه بمساعدة المهربين على جلب مهاجرين غير شرعيين إلى الولايات المتحدة.

ونشر عدد من الناشطين مقاطع فيديو لأنفسهم خارج المركز الوطني للفراشات على وسائل التواصل الاجتماعي.

Who would threaten the National Butterfly Center to the point that they may have to shut down? Oh yeah. Those. Never forget Jan 6, 2021 pic.twitter.com/ybpkMK0Ncm — Mary David-Snow (My bunnies think I'm funny) (@sweetiepiesnow) February 2, 2022

وقالت ماريانا تريفينو رايت المديرة التنفيذية للمركز لوكالة فرانس برس الأربعاء، “نعتقد أن التهديد لم ينته بعد”، مشيرة إلى “استفزازات متكررة” من قبل هؤلاء الأشخاص.

وأضافت أنها تخشى أن يؤدي انتشار الاتهامات ضد المركز إلى دفع بعض هؤلاء الناشطين إلى “التحرك”.

من جهته قال غلاسبرغ في بيانه “ننتظر بفارغ الصبر إعادة فتح المركز قريبا عندما تعطينا السلطات والمهنيون الذين يساعدوننا إشارة بتجاوز هذا الوضع”، وأكد أن رواتب الموظفين ستصل إليهم أثناء الإغلاق.

وتم تسجيل نحو 200 من أنواع الفراشات في حدائق هذه المحمية الوطنية، التي تعد أيضًا موطنًا لحيوانات أخرى مثل ذئب البراري وسلاحف تكساس.