جولة حصرية للجزيرة مباشر داخل منزل استهدفته عملية إنزال أمريكية شمال سوريا (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر آثار الدمار الذي خلفته عملية إنزال أمريكية على منزل في بلدة أطمة بشمال غرب سوريا أسفرت عن مقتل 13 شخصا بينهم 6 أطفال و4 نساء.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إنها نفذت “عملية ناجحة لمكافحة الإرهاب”، بينما لم تقدم أي تفاصيل حتى الآن عن العملية أو الأشخاص المستهدفين في البلدة الواقعة في إدلب بالقرب من الحدود السورية مع تركيا.

ويظهر في الفيديو صور دمار المنزل المكون من 3 طوابق والدماء متناثرة في كل مكان بينما لم يبق أي أثر بعد تحول جثامين الضحايا إلى أشلاء.

وتمتنع الجزيرة مباشر عن نشر اللقطات المصورة الخاصة بجثامين الضحايا لبشاعتها.

وقال مراسل الجزيرة مباشر “لم يبق شيء على حاله”، مشيرا إلى أنه “بعد القصف جرت عملية تفتيش وقُلب المكان رأسا على عقب في الطابق الأول”.

وفي الطابق الثاني يظهر مطبخ المنزل محترقا بالكامل، ويظهر سقف المبنى منهارا “على رأس من كان فيه”، بحسب ما أفاد المراسل.

وتحدث المراسل عن حالة فزع وخوف وهلع لدى سكان المخيمات القريبة من مكان الإنزال، حيث لم يستطع أحد النوم من صوت الصواريخ والغارة الجوية التي استمرت قرابة الساعتين ونصف الساعة.

وكان الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) قال إن 13 شخصا على الأقل -بينهم 6 أطفال 4 نساء- قتلوا بقصف واشتباكات عقب عملية الإنزال.

وعملية اليوم ليست الأولى التي تقوم بها القوات الأمريكية في سوريا لما تقول إنه استهداف لقياديين في تنظيم القاعدة، إذ قامت بقتل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة في ريف إدلب في عملية شاركت فيها القوات الخاصة الأمريكية وطائرات مسيرة في أكتوبر/تشرين الأول 2019.