سياسة|النمسا

النمسا.. مجهولان يعتديان على مسجد تابع لاتحاد تركي (فيديو)

الفاعلان وثقا الاعتداء بكاميرا الهاتف المحمول (تواصل اجتماعي)
3/2/2022

هاجم مجهولان مسجدًا في العاصمة النمساوية فيينا بعد منتصف ليل أمس الأربعاء.

وكسر المعتديان زجاج مدخل ونوافذ المسجد التابع لاتحاد الثقافة التركية الإسلامية للتضامن الاجتماعي (أتيب).

وأظهر مقطع الفيديو الذي التقطته كاميرا المراقبة أن الفاعلين تفحصا الأرجاء قبل الشروع في الاعتداء، وبينما كان أحدهما يقوم بالتخريب كان الآخر يوثق بكاميرا هاتفه المحمول.

وقال أوزجان جيهون السفير التركي في فيينا إن مسؤولي (أتيب) تواصلوا مع السلطات الأمنية للقيام بالإجراءات القانونية والأمنية اللازمة.

وأضاف أن القنصل العام في فيينا زار مقر الاتحاد واطلع على تفاصيل الحادث، وطالب بإلقاء القبض على المعتدين وتسليمهم للعدالة.

وتعرض المسجد نفسه للاعتداء في سبتمبر/أيلول 2020.

وتدير (أتيب) قرابة 60 مسجداً في عموم النمسا.

المصدر : الأناضول