النمسا.. مجهولان يعتديان على مسجد تابع لاتحاد تركي (فيديو)

هاجم مجهولان مسجدًا في العاصمة النمساوية فيينا بعد منتصف ليل أمس الأربعاء.

وكسر المعتديان زجاج مدخل ونوافذ المسجد التابع لاتحاد الثقافة التركية الإسلامية للتضامن الاجتماعي (أتيب).

وأظهر مقطع الفيديو الذي التقطته كاميرا المراقبة أن الفاعلين تفحصا الأرجاء قبل الشروع في الاعتداء، وبينما كان أحدهما يقوم بالتخريب كان الآخر يوثق بكاميرا هاتفه المحمول.

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki ATİB Merkez Camii'ne bölücü örgüt yandaşları saldırı düzenledi. TRT HABER'de yayınlanan özel haberimiz. pic.twitter.com/gHDQn7eG5u — Ramazan Aktaş (@rmznktsOfficial) February 2, 2022

وقال أوزجان جيهون السفير التركي في فيينا إن مسؤولي (أتيب) تواصلوا مع السلطات الأمنية للقيام بالإجراءات القانونية والأمنية اللازمة.

وأضاف أن القنصل العام في فيينا زار مقر الاتحاد واطلع على تفاصيل الحادث، وطالب بإلقاء القبض على المعتدين وتسليمهم للعدالة.

وتعرض المسجد نفسه للاعتداء في سبتمبر/أيلول 2020.

وتدير (أتيب) قرابة 60 مسجداً في عموم النمسا.