“الجزيرة مباشر” ترصد موقع تحطم مروحية أمريكية شاركت في عملية قتل زعيم تنظيم الدولة (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر، اليوم الخميس، موقع سقوط مروحية تابعة للجيش الأمريكي دمرها جنود أمريكيون بعد إصابتها بخلل فني خلال العملية العسكرية التي نفذتها في إدلب السورية ضد زعيم تنظيم الدولة.

وسقطت المروحية قرب بلدة جنديرس في ريف مدينة عفرين شرق محافظة إدلب، حيث شوهدت وهي مدمرة في معظمها إلى أجزاء صغيرة.

كما أفادت مصادر قريبة من الحدث لوكالة الأناضول بأن امرأة أطلقت النار على المروحية قبل أن تفجّر نفسها.

وبيّنت المصادر أن المروحية المتضررة هبطت خلال العودة قرب جنديرس.

وقتل 13 شخصًا بينهم أطفال ونساء في العملية بحسب مصادر في الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء).

وكانت مصادر من قوات الأمن المحلية ذكرت أن القوات الأمريكية أخرجت أحد الأشخاص حيًا من المنزل المستهدف وأخذته معها بعد انتهاء العملية.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، مقتل (أبو إبراهيم الهاشمي القرشي) زعيم تنظيم الدولة خلال العملية الأمريكية شمالي سوريا.

وقال بايدن في تغريدة على تويتر إن العملية أزاحت زعيم تنظيم الدولة من “ساحة المعركة”.

Last night at my direction, U.S. military forces successfully undertook a counterterrorism operation. Thanks to the bravery of our Armed Forces, we have removed from the battlefield Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi — the leader of ISIS.

https://t.co/lsYQHE9lR9

— President Biden (@POTUS) February 3, 2022