الاحتلال الإسرائيلي يهدم مساكن وآبارا ويقتلع 60 شجرة زيتون في الضفة (فيديو)

وثّقت كاميرا الجزيرة مباشر هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 آبار لتجميع مياه الأمطار في منطقة خلة الضبع جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وكانت هذه الآبار تستخدم لري أشجار محمية طبيعية تقدر مساحتها بنحو 400 دونم (الدونم ألف متر مربع).

وشرع الاحتلال في هدم الآبار بهدف الاستيلاء على المحمية لصالح المشاريع الاستيطانية.

وتتعرض تجمعات وقرى فلسطينية جنوب الضفة المحتلة يقيم فيها أكثر من 3 آلاف فلسطيني لتهديدات إسرائيلية بالهدم والإخلاء ضمن سياسة التهجير القسري والفصل العنصري التي تتبعها السلطات الإسرائيلية.

لصالح المشاريع الاستيطانية … كاميرا الجزيرة مباشر توثق هدم سلطات الاحتلال 4 آبار في منطقة خلة الضبع جنوب مدينة #الخليل#فلسطين pic.twitter.com/rLwJNdOBbU — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 3, 2022

هدم مساكن واقتلاع أشجار زيتون

كما هدمت قوات الاحتلال اليوم الخميس مسكنين فلسطينيين، في حين اقتلع مستوطنون أكثر من 60 شجرة زيتون جنوبي الضفة، بحسب مسؤول وناشط محليين.

وقال منجد التميمي عضو المجلس المحلي لبلدة دير نظام شمال غرب مدينة رام الله، إن “الهدم طال مسكنين من الطوب والصفيح لأسرتين، وأبلغ جيش الاحتلال أصحاب 5 منازل مبنية من الإسمنت بتنفيذ أوامر هدم سابقة، خلال فترة قريبة”.

وأشار إلى أن ذريعة الهدم هي تشييد الأبنية في المنطقة (ج) من دون الحصول على ترخيص من السلطات الإسرائيلية.

شاهد| مراسلنا: "مستوطنون بحماية قوات الاحتلال يعتدون على رعاة الأغنام بالضرب في خربة زنوتا جنوب الخليل".#فلسطين pic.twitter.com/IXdL8mEG84 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 3, 2022

ويحظر على الفلسطينيين إجراء أي تغيير أو بناء في المنطقة (ج) من دون تصريح إسرائيلي، ويعد الحصول عليه شبه مستحيل، وفق منظمات محلية ودولية.

واتفاقية أوسلو 2 لعام 1995، صنفت أراضي الضفة إلى 3 مناطق هي: (أ) وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و(ب) تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و(ج) تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية وتشكّل الأخيرة نحو 60% من مساحة الضفة.

وأفاد فؤاد العمور منسق “لجان الحماية والصمود” جنوبي الخليل، بأن مستوطنين إسرائيليين اعتدوا على رعاة أغنام شرقي بلدة (يطا)، دون إشارة إلى وقوع إصابات.

وأضاف العمور في بيان أن المستوطنين اقتلعوا أكثر من 60 شجرة زيتون في المنطقة نفسها.