“الإنسانية تجمدت”.. ارتفاع وفيات المهاجرين بسبب البرد وأردوغان ينتقد اليونان ودعوة أممية لتحقيق عاجل

ارتفع عدد المهاجرين غير النظاميين الذين فارقوا الحياة جراء البرد في ولاية أدرنة التركية، إلى 19، بعد العثور على جثث 3 مهاجرين آخرين.

وتتهم تركيا الشرطة اليونانية بإجبار الضحايا على خلع ملابسهم والعودة إلى تركيا، وهو ما تنفيه أثينا.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت ولاية أدرنة العثور على جثث 4 مهاجرين، ليبلغ مجموع الجثث التي عثر عليها الخميس 7.

والأربعاء، أعلنت الولاية، العثور على جثث 12 مهاجرًا فارقوا الحياة جراء البرد القارس.

وتواصل السلطات التركية منذ صباح الأربعاء، تمشيط المنطقة بهدف العثور على مهاجرين آخرين قد يحتاجون إلى مساعدة طبية عاجلة، فيما فتحت السلطات القضائية تحقيقًا في الحادثة.

وانتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس موقف اليونان من المهاجرين.

وقال أردوغان للصحفيين في أنقرة “رؤية أناس يتجمدون حتى الموت شيء لا يمكن قبوله أو تحمله”.

وأضاف “بغض النظر عن زعيم الدولة الذي نلتقي به، سنضع الصور التي سجلناها وكل شيء أمامهم”.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنها تلقت عددا متزايدا من التقارير في الأشهر الأخيرة التي تشير إلى أن طالبي اللجوء ربما أعيدوا إلى تركيا عن طريق البحر أو فور وصولهم إلى الأراضي اليونانية أو تُركوا في عرض البحر.

وانتقد أردوغان أيضا وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) متهما إياها بالتقاعس.

وقال “لا تخدم أي غرض. باستثناء دعم اليونان، ليس لها أي دور”.

واتهمت أنقرة فرونتكس مرارا بالمساهمة في إجبار المهاجرين على الابتعاد عن الحدود وتسلطت الأضواء على الوكالة تدقيقا في ممارساتها ومدى الشفافية.

وتستضيف تركيا في الوقت الحالي قرابة أربعة ملايين سوري، وهو أكبر عدد من اللاجئين في العالم، بالإضافة إلى حوالي 300 ألف أفغاني. وقالت تركيا إنها لا تستطيع قبول المزيد من المهاجرين.

وأكدت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، أنها أصيبت بهلع شديد إزاء الأنباء التي تفيد بوفاة المهاجرين على الحدود اليونانية.

وأوضحت الناطقة باسم المنظمة صفاء مشهلي في تصريح للأناضول، أن “منظمتها تتواصل مع الجهات المعنية لكشف ملابسات هذه المأساة”.

وأعلن الاتحاد الأوربي أن مسؤوليه يجرون اتصالات مع السلطات اليونانية بشأن وفاة 19 مهاجرًا غير نظامي تجمدوا حتى الموت بعد إعادتهم من الحدود اليونانية إلى الأراضي التركية.

وقالت متحدثة مفوضية الاتحاد الأوربي أنيتا هيبر، في مؤتمر صحفي الخميس، ردًا على سؤال مراسل الأناضول حول الموضوع، إنها حزينة للغاية لفقدان أرواح المهاجرين غير النظاميين.

وأضافت “لا يمكن التسامح مع مثل هذه المعاملة إذا تأكدت صحتها”، وبيّنت أن مفوضة الاتحاد الأوربي للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون، على اتصال وثيق مع نظيرتها اليونانية.

وردًا على سؤال عما تعنيه “الاتصال الوثيق بشأن الموضوع”، قالت أنيتا هيبر إن إيلفا جوهانسون تحدثت مع الوزير اليوناني المعني خلال الاجتماع غير الرسمي لمجلس العدل والشؤون الداخلية بالاتحاد الأوربي الذي عقد في فرنسا اليوم لفهم الوضع.

من جانبها، دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى إجراء تحقيق عاجل في وفاة المهاجرين.

وفي تصريح للأناضول، وصفت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين شابيا مانتو وفاة المهاجرين تجمدًا بالأمر “المفجع”.

وأضافت أنها تتابع القضية عن كثب مع الأطراف جميعها ذات الصلة فيما يتعلق بالحادث في اليونان مؤكدة بالقول “ندعو إلى تحقيق عاجل، نكرر دعوتنا لضمان حماية أرواح وحقوق وسلامة اللاجئين والمهاجرين”.

وفي سياق متصل انتقد المركز الدولي لرصد انتهاكات حقوق الإنسان السلطات اليونانية، متهمًا إياها بأنها أجبرت المهاجرين على العودة إلى الحدود التركية بعد أن جردتهم من ملابسهم، مما أدى إلى مصرعهم تجمدًا.

وقال بيان صادر عن المركز إن “الإنسانية تجمدت على الحدود اليونانية” مؤكدًا ضرورة تطبيق بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

📆 02.02.2022

📍 Greece Ipsala Border

12 of the 22 migrants pushed back by Greek Border Units, stripped off from their clothes and shoes have frozen to death.

EU is remediless, weak and void of humane feelings.

Greek border units thug against victims, tolerant towards FETO pic.twitter.com/EP1TOqsGCB

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) February 2, 2022