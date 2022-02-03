إنزال جوي أمريكي بشمال سوريا يسقط 13 قتيلا بينهم أطفال ونساء (فيديو)

نفّذت طائرات مروحية تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن عملية إنزال جوي في شمال غرب سوريا، قرب الحدود مع تركيا، في عملية قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إنها “عملية ناجحة لمكافحة الإرهاب”

وقال مراسل الجزيرة مباشر من موقع الهجوم في بث مباشر من بلدة أطمة بشمال غرب سوريا إن عملية الإنزال أسفرت عن مقتل 3 رجال و4 نساء و6 أطفال.

وأضاف أن العملية يُعتقد أنها استهدفت شخصا يشتبه في أنه تابع لتنظيم القاعدة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في بيان إن “قوات العمليات الخاصة الأمريكية التابعة للقيادة المركزية نفذت هذه الليلة مهمة لمكافحة الإرهاب في شمال غرب سوريا، وكانت المهمة ناجحة”.

وأضاف “لم يسقط ضحايا أمريكيون. وسيتم تقديم المزيد من المعلومات فور توافرها”.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن مروحيات أباتشي وطائرات مسيرة وقوات برية شاركت في العملية بأطمة شمالي سوريا.

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز أنه خلال العملية عانت إحدى المروحيات الأمريكية من مشكلة ميكانيكية وأجبرت على الهبوط ثم دمرتها الطائرات الهجومية الأمريكية.

وقال سكان أطمة إن الغارة وقعت حوالي منتصف الليل في منطقة ذات كثافة سكانية عالية بالقرب من الحدود مع تركيا، حيث يعيش عشرات الآلاف من النازحين السوريين في مخيمات مؤقتة أو مساكن مكتظة.

ولم ترد تقارير بعد عن مقتل أي مقاتل استهدفته واشنطن، لكن سكانا قالوا إنهم سمعوا دوي إطلاق نار كثيف خلال العملية، مما يشير إلى حدوث مقاومة للغارة.

وتداول سكان تسجيلات صوتية منسوبة للتحالف، يطلب فيها متحدث باللغة العربية من النساء والأطفال إخلاء منازلهم في المنطقة المستهدفة.

أكبر عملية منذ البغدادي

وقال تشارلز ليستر الزميل والمدير في معهد الشرق الأوسط في واشنطن إنه تحدث مع سكان قالوا إن العملية استمرت أكثر من ساعتين. وأضاف “من الواضح أنهم أرادوا هدفهم، أيًّا كان”.

وتابع “تبدو هذه أكبر عملية من هذا النوع” منذ غارة البغدادي.

وذكر السكان ومصادر المعارضة أن عدة طائرات هليكوبتر هبطت بالقرب من أطمة في محافظة إدلب، آخر جيب كبير يسيطر عليه مقاتلو المعارضة الذين يحاربون للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، وسُمع دوي انفجارات بالقرب من منزل مقاتل أجنبي.

ونقلت عن شهود عيان قولهم إن إطلاق نار أمريكي على منزل تسبب في أضرار جسيمة، لكن مسؤولًا عسكريًّا أمريكيًّا قال إن انفجارًا وقع داخل منزل ولم يكن بسبب النيران الأمريكية، بحسب نيويورك تايمز.

وقال مسؤول من مقاتلي المعارضة طالبًا عدم نشر هويته إن المقاتل الذي يشتبه في أنه المستهدف كان مع أسرته وقت شن الغارة.

وقال المسؤول بالمعارضة إن أفراد أمن من هيئة تحرير الشام، وهي جماعة المعارضة الرئيسية التي تسيطر على أجزاء من شمال غرب سوريا، هرعوا إلى الموقع بعد الغارة.

وتسيطر هيئة تحرير الشام (النصرة سابقًا) مع فصائل أخرى على نحو نصف مساحة إدلب ومحيطها. وينشط فصيل (حراس الدين) المرتبط بالقاعدة في المنطقة، وغالبًا ما تستهدف واشنطن قياديين منه.

هل استهدفت “أبو حسام البريطاني”؟

ورفض المسؤولون الأمريكيون ذكر اسم الشخص الذي استهدفوه، كما رفضوا التعليق على ما إذا كان زعيمًا إقليميًّا بارزًا للقاعدة.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن البيت الأبيض كان منشغلا ليلة الأربعاء بشأن شيء سري، وكان مسؤولو البنتاغون غير عاديين بشأن تفاصيل المهمة.

وأفادت عدة مواقع وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن عملية الإنزال استهدفت توقير شريف، الملقب بـ(أبو حسام البريطاني)، لكن توقير شريف ظهر في تسجيل مصور نفى فيه علاقته بـ(حرّاس الدين)، مؤكدًا أنه بخير وأنه لم يستهدف بعملية الإنزال.

ووفقًا لمواقع سورية محلية، يعمل (أبو حسام البريطاني) في مجال الإغاثة والجمعيات الخيرية، وهو صاحب جمعية “Live Updates From Syria” الإغاثية.

وكانت الحكومة البريطانية قد جردت “أبو حسام” من الجنسية عام 2017، لاتهامه بالعمل مع من وصفتهم بـ”جماعات إرهابية” في سوريا.