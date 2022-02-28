سياسة|تركيا

وزير الدفاع التركي يؤكد استعداد بلاده لتقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (تويتر)
28/2/2022

عقد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، صباح الاثنين، اجتماعًا مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف.

وناقش الطرفان خلال الاجتماع آخر المستجدات في أوكرانيا، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية.

وأكد أكار أن تركيا ستواصل العمل من أجل السلام في المنطقة، وأكّد أنها ستواصل مساعدتها الإنسانية لأوكرانيا.

وأفاد ريزكينوف أنه ناقش مع أكار الوضع الحالي في أوكرانيا والعالم، وأن الأخير شدد على استعداد تركيا لتقديم مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا.

وشكر وزير الدفاع الأوكراني نظيره التركي على دعم بلاده بالمساعدات الإنسانية وجهود السلام.

ويجري أكار اتصالات يومية مع نظيره الأوكراني لمتابعة الوضع في البلد الذي يتعرض للقصف الروسي لليوم الخامس على التوالي.

الموقف التركي

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أمس الأحد، إن بلاده ستنفّذ اتفاقية دولية بشأن المرور البحري إلى البحر الأسود.

وبموجب اتفاقية مونترو لعام 1936 تسيطر تركيا على مضيقي الدردنيل والبوسفور اللذين يربطان البحر المتوسط بالبحر الأسود، ويمكنها منع مرور السفن الحربية أثناء الحروب أو إذا تعرّضت للتهديد.

وأجرى تشاووش أوغلو اتصالًا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الأحد، قال إنه تناول الوضع الإنساني في أوكرانيا ومحاولات وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق من يوم أمس الأحد، وصفت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، هجوم روسيا على أوكرانيا بأنه “حرب” في تحوّل لأسلوب خطابها قد يمهد الطريق لهذه الخطوة.

وفي إطار موازنة بين التزاماتها تجاه الغرب وعلاقاتها مع موسكو كانت تركيا قد قالت إن الهجوم الروسي “غير مقبول”، لكنها أحجمت حتى تصريحات أمس عن وصف الوضع بأنه حرب.

وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود غاضبة من عدة دول في العالم ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر