وزير الدفاع التركي يؤكد استعداد بلاده لتقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا

عقد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، صباح الاثنين، اجتماعًا مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف.

وناقش الطرفان خلال الاجتماع آخر المستجدات في أوكرانيا، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية.

وأكد أكار أن تركيا ستواصل العمل من أجل السلام في المنطقة، وأكّد أنها ستواصل مساعدتها الإنسانية لأوكرانيا.

وأفاد ريزكينوف أنه ناقش مع أكار الوضع الحالي في أوكرانيا والعالم، وأن الأخير شدد على استعداد تركيا لتقديم مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا.

وشكر وزير الدفاع الأوكراني نظيره التركي على دعم بلاده بالمساعدات الإنسانية وجهود السلام.

