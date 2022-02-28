وزير الدفاع التركي يؤكد استعداد بلاده لتقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا

عقد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، صباح الاثنين، اجتماعًا مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف.

وناقش الطرفان خلال الاجتماع آخر المستجدات في أوكرانيا، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية.

1️⃣ Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna’daki son gelişmeler ele alındı.https://t.co/LWBL0cbmuq pic.twitter.com/qN2Fwntg3h — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 28, 2022

وأكد أكار أن تركيا ستواصل العمل من أجل السلام في المنطقة، وأكّد أنها ستواصل مساعدتها الإنسانية لأوكرانيا.

وأفاد ريزكينوف أنه ناقش مع أكار الوضع الحالي في أوكرانيا والعالم، وأن الأخير شدد على استعداد تركيا لتقديم مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا.

وشكر وزير الدفاع الأوكراني نظيره التركي على دعم بلاده بالمساعدات الإنسانية وجهود السلام.

Had a 📞 call with our great friend Minister of National Defense of 🇹🇷 Hulusi Akar.During the call,current situation in 🇺🇦 & the whole world were discussed. Hulusi Akar also repeated that Turkey is ready to provide humanitarian aid to 🇺🇦. Thank u a lot for your support 🇺🇦🤝🇹🇷 pic.twitter.com/xIc1DiYwXx — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 28, 2022

ويجري أكار اتصالات يومية مع نظيره الأوكراني لمتابعة الوضع في البلد الذي يتعرض للقصف الروسي لليوم الخامس على التوالي.

الموقف التركي

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أمس الأحد، إن بلاده ستنفّذ اتفاقية دولية بشأن المرور البحري إلى البحر الأسود.

وبموجب اتفاقية مونترو لعام 1936 تسيطر تركيا على مضيقي الدردنيل والبوسفور اللذين يربطان البحر المتوسط بالبحر الأسود، ويمكنها منع مرور السفن الحربية أثناء الحروب أو إذا تعرّضت للتهديد.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile #Ukrayna'daki insani durumu ve ateşkesin sağlanması konularını ele aldık. Discussed w/@UN SG @antonioguterres the humanitarian situation in #Ukraine & attempts to establish a ceasefire.🇹🇷🇺🇳 pic.twitter.com/53FjXDMiEw — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) February 27, 2022

وأجرى تشاووش أوغلو اتصالًا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الأحد، قال إنه تناول الوضع الإنساني في أوكرانيا ومحاولات وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق من يوم أمس الأحد، وصفت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، هجوم روسيا على أوكرانيا بأنه “حرب” في تحوّل لأسلوب خطابها قد يمهد الطريق لهذه الخطوة.

وفي إطار موازنة بين التزاماتها تجاه الغرب وعلاقاتها مع موسكو كانت تركيا قد قالت إن الهجوم الروسي “غير مقبول”، لكنها أحجمت حتى تصريحات أمس عن وصف الوضع بأنه حرب.

وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود غاضبة من عدة دول في العالم ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.