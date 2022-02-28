قطر تدعم استقلال وسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها (فيديو)

أكدت قطر “احترام سيادة واستقلال أوكرانيا ووحدة أراضيها في حدودها المعترف بها دوليا”، ودعت إلى “ضرورة انتهاج الحوار البناء والطرق الدبلوماسية لحل هذه الأزمة” الحالية.

وقالت قطر على لسان وزير خارجيتها الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم الإثنين، إنها “تتابع بقلق بالغ التصعيد العسكري في أوكرانيا”.

وأكدت على “ضرورة الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي”، بما فيها الالتزام “بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، والالتزام بسيادة واستقلال الدول وسلامتها الإقليمية”.

وأشار وزير خارجية قطر، خلال كلمة أمام الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى ضرورة “إعطاء الأولوية القصوى لحماية المدنيين”، داعيا إلى ضرورة تضامن المجتمع الدولي لوضع خطط طارئة للاستجابة لاحتياجاتهم الضرورية، بالتوازي مع جهود حل الأزمة بالطرق السلمية”.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يؤكد على ضرورة انتهاج الحوار البنّاء والطرق الدبلوماسية لحل الأزمة #الروسية #الأوكرانية

#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/6kEw6PmIzS — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) February 28, 2022

ودعا الوزير إلى ضرورة تضامن المجتمع الدولي لوضع خطط طارئة للاستجابة للاحتياجات الضرورية للاجئين في حال استمرار التصعيد والتوتر.

وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعها ردود فعل دولية غاضبة أعقبها فرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.