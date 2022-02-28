غوغل تعلق خدمات الخرائط في أوكرانيا

أكدت شركة غوغل أمس الأحد أنها عطّلت مؤقتًا بعض أدوات خرائطها في أوكرانيا، خاصّة خدمة (غوغل ماب) التي توفر معلومات مباشرة حول ظروف حركة المرور ومدى ازدحام الأماكن.

وقبل يومين، أزال مواطنون أوكرانيون لوحات الطرق الإرشادية في إيفانو فرانكيفسكا غربي البلاد، في محاولة لإرباك تحرك القوات الروسية على أراضيهم.

وقالت غوغل إنها اتخذت إجراءً لتعطيل طبقة حركة المرور على خرائط غوغل ومعلومات حية حول مدى ازدحام الأماكن مثل المتاجر والمطاعم في أوكرانيا من أجل سلامة المجتمعات المحلية في البلاد، بعد التشاور مع مصادر بينها السلطات الإقليمية.

After people had been using it to track troop movements in Ukraine, Google has temporarily disabled the traffic layer on Google Maps in Ukrainehttps://t.co/Efqn2y5UL3 — Anthony DeRosa (@Anthony) February 28, 2022

وتواجه أوكرانيا هجوما روسيا منذ الخميس الماضي، مع تواصل سقوط الصواريخ على المدن الأوكرانية وفرار ما يقرب من 400 ألف مدني، معظمهم من النساء والأطفال، إلى البلدان المجاورة.

وتصف روسيا حربها على أوكرانيا بأنها “عملية عسكرية خاصة”.

وقالت شركات التكنولوجيا الكبرى بما فيها غوغل إنها تتخذ إجراءات جديدة لحماية أمن المستخدمين في المنطقة.

تشن القوات الروسية هجوما على أوكرانيا من عدة جبهات

وتم أيضًا استغلال الخدمات عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل الباحثين الذين قاموا بتجميع أنشطة حول الحرب.

وقال أستاذ في معهد ميدلبري للدراسات الدولية بكاليفورنيا إن خرائط غوغل ساعدته على تتبع “ازدحام مروري” كان في الواقع تحركًا روسيًّا نحو الحدود قبل ساعات من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهجوم.

وقالت غوغل إن معلومات حركة المرور الحية ظلت متاحة للسائقين الذين يستخدمون ميزات التنقل خطوة بخطوة في المنطقة.