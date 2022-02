غوغل تعلق خدمات الخرائط في أوكرانيا

أكدت شركة غوغل أمس الأحد أنها عطّلت مؤقتًا بعض أدوات خرائطها في أوكرانيا، خاصّة خدمة (غوغل ماب) التي توفر معلومات مباشرة حول ظروف حركة المرور ومدى ازدحام الأماكن.

وقبل يومين، أزال مواطنون أوكرانيون لوحات الطرق الإرشادية في إيفانو فرانكيفسكا غربي البلاد، في محاولة لإرباك تحرك القوات الروسية على أراضيهم.

وقالت غوغل إنها اتخذت إجراءً لتعطيل طبقة حركة المرور على خرائط غوغل ومعلومات حية حول مدى ازدحام الأماكن مثل المتاجر والمطاعم في أوكرانيا من أجل سلامة المجتمعات المحلية في البلاد، بعد التشاور مع مصادر بينها السلطات الإقليمية.

After people had been using it to track troop movements in Ukraine, Google has temporarily disabled the traffic layer on Google Maps in Ukrainehttps://t.co/Efqn2y5UL3

