طائرة مسيّرة أوكرانية تدمر رتلًا عسكريًّا روسيًّا (فيديو)

نشرت حسابات إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لطائرة مسيّرة أوكرانية وهي تدمر رتلًا عسكريًّا روسيًّا.

وذكرت الحسابات أن وزارة الدفاع الأوكرانية شاركت لقطات للجيش وهو يدمر القافلة الروسية.

ويُظهر الفيديو عددًا من المركبات الروسية تقف في إحدى المساحات الشاسعة استعدادًا للتحرك.

وتتمكن الطائرة المسيّرة من إصابة هدفها وتفجير الأسلحة الروسية.

ويوضح الفيديو احتفال الجنود الأوكرانيين بتحقيق الهدف بالصراخ والتصفيق.

وشهدت مدينة خاركيف، أمس الأحد، معارك عنيفة بين القوات الأوكرانية والروسية، وبعد تصريحات للقوات الروسية قالت فيها إنها دخلت خاركيف، أكدت القوات الأوكرانية أنها تفرض سيطرة كاملة على المدينة.

ورغم اعتراف قوات روسيا للمرة الأولى بسقوط قتلى وأسر عدد من جنودها، فإنها أظهرت محاولات لتحقيق مكاسب ميدانية أمام مقاومة الجيش الأوكراني -ولا سيما في خاركيف- بعد دخول القوات الروسية إليها واندلاع قتال عنيف عندما رفض الجنود الأوكرانيون الاستسلام.

وأفادت وكالة الأنباء الأوكرانية بارتفاع عدد القتلى الروس في المعارك الجارية إلى 4500 جندي.

واعترفت وزارة الدفاع الروسية بوقوع قتلى وجرحى وأسرى في صفوف قواتها لكنها أضافت أن خسائر القوات الأوكرانية أعلى بأضعاف.

وتواصل الطائرات الروسية قصف المطارات الحربية الأوكرانية لليوم الخامس بهدف شلّ سلاح الجو الأوكراني وتأمين التغطية الجوية للتقدم البري، في وقت قال فيه الجيش الروسي إن بإمكان المدنيين مغادرة كييف بـ”حرية”.