شاهد سربًا من الصواريخ الروسية في سماء خيرسون جنوبي أوكرانيا

أظهر مقطع فيديو صوّره مواطنون أوكرانيون انطلاق سرب من الصواريخ باتجاه مدينة خيرسون بجنوب البلاد.

وظهرت الصواريخ في سماء خيرسون ليلًا على شكل شعلات تنطلق إلى الأعلى كأنها ألعاب نارية، وسُمع دويّها من بعد عدة كيلومترات، مما جعل المشهد مرعبًا.

وتتاخم خيرسون شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في حرب 2014.

وقالت السلطات المحلية، قبل 4 أيام، إن أجزاء من منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا لم تعد تحت سيطرة كييف بعد أن هاجمتها القوات الروسية برًّا وبحرًا وجوًّا.

ودوّت من جديد أصوات انفجارات عدة بعد منتصف ليلة الاثنين في العاصمة الأوكرانية كييف، كما دارت اشتباكات عنيفة شمالي المدينة التي تحاول القوات الروسية السيطرة عليها في خامس أيام الحرب.

ووصفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أمس الأحد بأنه كان “عصيبا” على الجيش، وقالت إن القوات الروسية تواصل القصف في جميع الاتجاهات تقريبًا، وإن قوات الدفاع الأوكرانية في قاعدة فاسيلكيف الجوية العسكرية (جنوب غربي العاصمة كييف) تقاوم الهجمات.