حرب روسيا على أوكرانيا.. آخر تطورات اليوم الخامس لحظة بلحظة (بث مباشر)

دوّت من جديد أصوات انفجارات عدة بعد منتصف ليل الأحد/الإثنين في العاصمة الأوكرانية كييف، كما دارت اشتباكات عنيفة شمالي المدينة التي تحاول القوات الروسية السيطرة عليها في خامس أيام الحرب.

ووصفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أمس الأحد بأنه كان “عصيبا” على الجيش وقالت إن القوات الروسية تواصل القصف في جميع الاتجاهات تقريبًا، وأن أفراد قوة الدفاع الأوكرانية في قاعدة فاسيلكيف الجوية العسكرية (جنوب غربي العاصمة كييف) يقاومون الهجمات.

ووافق ‏البرلمان الأوكراني بالإجماع على فرض حالة الطوارئ في البلاد حيث سيتم تقييد حركة المركبات كما سيُمنح الحق للقوات الحكومية في تفتيش السيارات وتعزيز حماية النظام العام والمرافق الحكومية وحظر تنظيم المظاهرات الجماهيرية.

وإليكم آخر تطورات خامس أيام الحرب.. لحظة بلحظة:

منذ 34 دقيقة مجلس مدينة ماريوبول الأوكرانية: الطائرات الروسية تسقط قنابل على مبان سكنية في سارتانا.

منذ 36 دقيقة أ.ف.ب: الجيش الأوكراني يقول إن القوات الروسية أبطأت من وتيرة عدوانها على أوكرانيا.

منذ 36 دقيقة الحكومة البريطانية: سنتخذ إجراءات ضد البنك المركزي الروسي وصندوق الثروة السيادي ووزارة المالية.

منذ 35 دقيقة سلطات مدينة كييف: إطلاق صفارات الإنذار في المدينة.

منذ 35 دقيقة سلطات مدينة كييف تعلن حالة التأهب وتطالب السكان بدخول الملاجئ بشكل عاجل.

منذ 35 دقيقة وكالة الأنباء الأوكرانية: القوات الروسية تسيطر على مدينة بيرديانسك الأوكرانية.

منذ 35 دقيقة الفاتيكان: مستعدون لتسهيل الحوار بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب.

منذ ساعة وكالة ريا نوفوستي: تعرض زعيم الانفصاليين في دونيتسك لإطلاق نار دون أن يصاب بأذى.

منذ 60 دقيقة صحيفة يابان تايمز عن رئيس الوزراء: طوكيو ستفرض عقوبات على القادة الروس وستخصص مساعدات مالية طارئة لأوكرانيا.

منذ ساعة زعيم الانفصاليين في دونيتسك: تعليق عملية التعبئة في دونيتسك إلى أجل غير مسمى.

منذ ساعة ريا نوفوستي: الوفد الأوكراني دخل أراضي بيلاروسيا لبدء المفاوضات.

منذ ساعة الانفصاليون في دونيتسك: 3 قتلى و 6 جرحى في قصف للقوات الأوكرانية على المدينة.

منذ ساعة مراسل الجزيرة: قصف مدفعي باتجاه الحدود الشرقية لمدينة دنيبرو شرقي أوكرانيا.

منذ ساعة وكالة ريا نوفوستي الروسية: تعرض زعيم الانفصاليين في دونيتسك لإطلاق نار دون أن يصاب بأذى.

منذ ساعة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي: بيلاروسيا تستعد لنشر جنود في أوكرانيا اليوم لدعم روسيا.

منذ ساعتين وكالة أنباء تاس الروسية: القوات الأوكرانية تقصف بشكل مكثف مدينة جورلوفكا في دونباس.

منذ ساعتين الخارجية البيلاروسية: منصة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في بيلاروسيا جاهزة وننتظر وصول الوفود.

منذ ساعتين وكالة أنباء ريا نوفوستي: الوفد الروسي ينتظر الجانب الأوكراني لإجراء المفاوضات.

منذ ساعتين الانفصاليون في دونباس: الوضع يتفاقم على خط التماس في الإقليم بعد قصف القوات الأوكرانية للبنية التحتية المدنية.

منذ ساعتين نائب بالبرلمان الأوكراني: القوات الروسية لا تسيطر حتى الآن على أي من المدن الرئيسية.

منذ ساعتين تاس الروسية: البنك المركزي الروسي يقرر اليوم ما إذا كان سيفتح التداول في بعض القطاعات بأسواق البورصة.

منذ ساعتين وزير الدفاع الأوكراني: الحرب أصبحت أوربية ونصف دول أوربا تمدنا بالأسلحة والمعدات.

منذ ساعتين مراسل الجزيرة: سماع صفارات الإنذار في مدينة دنيبرو شرقي أوكرانيا.

منذ ساعتين صحيفة الغارديان: المملكة المتحدة تدرس حظر السفن الروسية من استخدام الموانئ البريطانية.

السفير الأوكراني في الدوحة للجزيرة مباشر: بعد صمود أوكرانيا في الحرب تدفق الدعم من شركائنا في الغرب#مباشر_أوكرانيا #الحرب_الروسية_الأوكرانية pic.twitter.com/Bc4iufvDoK — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 27, 2022

منذ ساعتين شركة ميتا: حذف 40 حسابا وهميا وصفحات ومجموعات على فيسبوك وإنستغرام كانت تستهدف أوكرانيا.

منذ ساعتين شركة ميتا: استخدام موقع فيسبوك لاختراق حسابات متحدثين عسكريين وسياسيين وشخصيات بارزة في أوكرانيا.

منذ ساعتين وسائل إعلام أوكرانية: قصف ليلي طال مدينة تشيرنيهيف واشتعال النيران في مبان سكنية.

منذ ساعتين الدفاع الأوكرانية: روسيا تواصل استهداف مطارات عسكرية ومدنية ومنشآت الدفاع الجوي والبنية التحتية الحيوية.

منذ ساعتين الدفاع الأوكرانية: القوات الروسية تكبدت خسائر خلال محاولتها السيطرة على إيربين شمال كييف.

منذ ساعتين الدفاع الأوكرانية: محاولة الجيش الروسي السيطرة على مدينة إيربين شمال كييف باءت بالفشل.

منذ ساعتين رويترز عن وسائل إعلام سنغافورية: سنغافورة ستفرض عقوبات على روسيا وتضع قيودا على الصادرات إليها.

منذ ساعتين رويترز عن الخارجية الكورية الجنوبية: سنمنع تصدير مواد استراتيجية إلى روسيا وسنطبق حظر نظام سويفت عليها.

منذ ساعتين مراسلة الجزيرة: وصول الوفد الروسي إلى بيلاروسيا الليلة الماضية للمشاركة في المفاوضات مع الوفد الأوكراني.

منذ ساعتين وكالة الأنباء الألمانية: بدء سريان عقوبات الاتحاد الأوربي على البنك المركزي الروسي.

منذ ساعتين رويترز: بايدن يجري اتصالات مع حلفاء واشنطن وشركائها صباح اليوم لتنسيق رد مشترك على الهجوم الروسي على أوكرانيا.

منذ ساعتين رويترز عن مصادر أوكرانية: سماع دوي انفجارات في العاصمة كييف ومدينة خاركيف.

منذ ساعتين وكالة الصحافة الفرنسية: ارتفاع أسعار نفط خام غرب تكساس بنسبة 5% على خلفية الأزمة الأوكرانية الروسية.

منذ ساعتين رويترز: ارتفاع أسعار معدني النيكل والألومنيوم بنسبة 3% على خلفية حرب روسيا على أوكرانيا.

منذ ساعتين رويترز: سعر التعاقدات الآجلة لخام برنت يرتفع بنحو 7 دولارات ليصل إلى 105 دولارات للبرميل.

منذ ساعتين وكالة الأنباء الأوكرانية: انطلاق مجموعة من المقاتلات من بيلاروسيا باتجاه الأراضي الأوكرانية.

منذ ساعتين رويترز: انخفاض الروبل الروسي أمام الدولار بنسبة 41.6 % ليصل إلى 119 روبل للدولار الواحد.

منذ ساعتين غوغل: تعليق خدمة “غوغل ماب” تم لدواعي السلامة بالتشاور مع جهات ميدانية في أوكرانيا.

منذ ساعة رويترز: شركة غوغل تؤكد تعليق خدمة “غوغل ماب” مؤقتا في أوكرانيا.

منذ ساعة رويترز: الاتحاد الأوكراني للتنس يطالب بطرد اتحادي روسيا وبيلاروسيا من الاتحاد الدولي للتنس.

منذ ساعة مراسل الجزيرة: اشتباكات في هذه الأثناء في الجهة الشمالية من كييف.

منذ ساعة رئيسة المفوضية الأوربية لقناة أوربية: الاتحاد الأوربي يريد ضم أوكرانيا إلى الاتحاد لأنها واحدة منا.

منذ ساعة وكالة الأنباء الأوكرانية: القوات الأوكرانية قصفت رتلا عسكريا روسيا قرب منطقة ماكاريف على بعد 60 كلم من كييف.

منذ ساعة الحكومة البريطانية: جونسون أبلغ زيلينسكي أنه سيبذل كل جهد لوصول مساعدات لندن وحلفائها الدفاعية إلى أوكرانيا.

منذ ساعة الاتحاد الأوربي يوافق على استقبال اللاجئين الأوكرانيين لثلاث سنوات دون مطالبتهم بتقديم طلب اللجوء أولا.

منذ ساعة بلومبرغ: الاتحاد الأوربي يقترح عقوبات على رجال أعمال وشخصيات سياسية روسية بينهم بيسكوف المتحدث باسم الكرملين.

منذ ساعة تركيا تقول إنها ستطبق بشفافية جميع أحكام اتفاقية مونترو البحرية مع تحول الوضع في الأراضي الأوكرانية إلى حرب.

منذ ساعة رويترز: سعر التعاقدات المستقبلية لخام برنت يرتفع بنحو 7 دولارات ليصل إلى 105 دولارات للبرميل.

صور أقمار صناعية نشرتها شركة "ماكسار" لتكنولوجيا الفضاء تظهر رتلا عسكريا #روسيا يمتد بطول 5 كلم من مدينة #إيفانكيف في طريقه إلى #كييف#مباشر_أوكرانيا #الحرب_الروسية_الأوكرانية pic.twitter.com/zwDrd69uBN — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 27, 2022

منذ ساعة الفيفا يقرر إجبار المنتخب الروسي على اللعب تحت مسمى الاتحاد الروسي لكرة القدم.

منذ ساعة الفيفا يقرر حرمان روسيا من خوض المباريات الدولية على أرضها.

منذ ساعة السفارة الأمريكية في موسكو: ننصح الرعايا الأمريكيين بمغادرة روسيا فورا قبل وقف الرحلات الجوية التجارية.

منذ ساعة بلينكن: العقوبات المالية التي تفرضها اليابان على روسيا تعكس حزمنا في مجموعة الدول السبع إزاء وقف عدوان موسكو.

منذ ساعة مسؤولون أمريكيون ل WSJ: استراتيجية موسكو اعتمدت على أن قصفا صاروخيا أوليا وزحفا نحو كييف سيقصي حكومة زيلينسكي.

منذ ساعة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين وخبراء من الدول الحليفة: الجيش الروسي تعثر في وقت مبكر من غزو أوكرانيا.

منذ ساعة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين: المقاومة الأوكرانية الشديدة تهدد بتحويل آمال موسكو بنصر سريع لحرب مكلفة.

منذ ساعة مراسل الجزيرة: تجدد الاشتباكات ودوي انفجارات جديدة في العاصمة الأوكرانية كييف.

منذ ساعة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يؤكد عقد جلسة خاصة بالوضع في أوكرانيا صباح الاثنين بناء على قرار مجلس الأمن.

منذ ساعة مراسل الجزيرة: اندلاع اشتباكات ليلية في شمال العاصمة الأوكرانية كييف.

منذ ساعة وزارة الدفاع الأوكرانية تقول إن مدينة أوديسا على البحر الأسود تتعرض لإطلاق نار.

منذ ساعة مراسل الجزيرة: صافرات الإنذار تدوي في العاصمة كييف بعد سماع انفجار قوي.