حرب روسيا على أوكرانيا.. آخر تطورات اليوم الخامس لحظة بلحظة (بث مباشر)
دوّت من جديد أصوات انفجارات عدة بعد منتصف ليل الأحد/الإثنين في العاصمة الأوكرانية كييف، كما دارت اشتباكات عنيفة شمالي المدينة التي تحاول القوات الروسية السيطرة عليها في خامس أيام الحرب.
ووصفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أمس الأحد بأنه كان “عصيبا” على الجيش وقالت إن القوات الروسية تواصل القصف في جميع الاتجاهات تقريبًا، وأن أفراد قوة الدفاع الأوكرانية في قاعدة فاسيلكيف الجوية العسكرية (جنوب غربي العاصمة كييف) يقاومون الهجمات.
ووافق البرلمان الأوكراني بالإجماع على فرض حالة الطوارئ في البلاد حيث سيتم تقييد حركة المركبات كما سيُمنح الحق للقوات الحكومية في تفتيش السيارات وتعزيز حماية النظام العام والمرافق الحكومية وحظر تنظيم المظاهرات الجماهيرية.
وإليكم آخر تطورات خامس أيام الحرب.. لحظة بلحظة:
مجلس مدينة ماريوبول الأوكرانية: الطائرات الروسية تسقط قنابل على مبان سكنية في سارتانا.
أ.ف.ب: الجيش الأوكراني يقول إن القوات الروسية أبطأت من وتيرة عدوانها على أوكرانيا.
الحكومة البريطانية: سنتخذ إجراءات ضد البنك المركزي الروسي وصندوق الثروة السيادي ووزارة المالية.
سلطات مدينة كييف: إطلاق صفارات الإنذار في المدينة.
سلطات مدينة كييف تعلن حالة التأهب وتطالب السكان بدخول الملاجئ بشكل عاجل.
وكالة الأنباء الأوكرانية: القوات الروسية تسيطر على مدينة بيرديانسك الأوكرانية.
الفاتيكان: مستعدون لتسهيل الحوار بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب.
وكالة ريا نوفوستي: تعرض زعيم الانفصاليين في دونيتسك لإطلاق نار دون أن يصاب بأذى.
صحيفة يابان تايمز عن رئيس الوزراء: طوكيو ستفرض عقوبات على القادة الروس وستخصص مساعدات مالية طارئة لأوكرانيا.
زعيم الانفصاليين في دونيتسك: تعليق عملية التعبئة في دونيتسك إلى أجل غير مسمى.
ريا نوفوستي: الوفد الأوكراني دخل أراضي بيلاروسيا لبدء المفاوضات.
ماذا يعني طرد البنوك الروسية من نظام "سويفت"؟#مباشر_أوكرانيا #الحرب_الروسية_الأوكرانية pic.twitter.com/4gJTP0VM3h
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 28, 2022
الانفصاليون في دونيتسك: 3 قتلى و 6 جرحى في قصف للقوات الأوكرانية على المدينة.
مراسل الجزيرة: قصف مدفعي باتجاه الحدود الشرقية لمدينة دنيبرو شرقي أوكرانيا.
وكالة ريا نوفوستي الروسية: تعرض زعيم الانفصاليين في دونيتسك لإطلاق نار دون أن يصاب بأذى.
واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي: بيلاروسيا تستعد لنشر جنود في أوكرانيا اليوم لدعم روسيا.
وكالة أنباء تاس الروسية: القوات الأوكرانية تقصف بشكل مكثف مدينة جورلوفكا في دونباس.
الخارجية البيلاروسية: منصة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في بيلاروسيا جاهزة وننتظر وصول الوفود.
وكالة أنباء ريا نوفوستي: الوفد الروسي ينتظر الجانب الأوكراني لإجراء المفاوضات.
الانفصاليون في دونباس: الوضع يتفاقم على خط التماس في الإقليم بعد قصف القوات الأوكرانية للبنية التحتية المدنية.
نائب بالبرلمان الأوكراني: القوات الروسية لا تسيطر حتى الآن على أي من المدن الرئيسية.
تاس الروسية: البنك المركزي الروسي يقرر اليوم ما إذا كان سيفتح التداول في بعض القطاعات بأسواق البورصة.
وزير الدفاع الأوكراني: الحرب أصبحت أوربية ونصف دول أوربا تمدنا بالأسلحة والمعدات.
مراسل الجزيرة: سماع صفارات الإنذار في مدينة دنيبرو شرقي أوكرانيا.
صحيفة الغارديان: المملكة المتحدة تدرس حظر السفن الروسية من استخدام الموانئ البريطانية.
السفير الأوكراني في الدوحة للجزيرة مباشر: بعد صمود أوكرانيا في الحرب تدفق الدعم من شركائنا في الغرب#مباشر_أوكرانيا #الحرب_الروسية_الأوكرانية pic.twitter.com/Bc4iufvDoK
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 27, 2022
شركة ميتا: حذف 40 حسابا وهميا وصفحات ومجموعات على فيسبوك وإنستغرام كانت تستهدف أوكرانيا.
شركة ميتا: استخدام موقع فيسبوك لاختراق حسابات متحدثين عسكريين وسياسيين وشخصيات بارزة في أوكرانيا.
وسائل إعلام أوكرانية: قصف ليلي طال مدينة تشيرنيهيف واشتعال النيران في مبان سكنية.
الدفاع الأوكرانية: روسيا تواصل استهداف مطارات عسكرية ومدنية ومنشآت الدفاع الجوي والبنية التحتية الحيوية.
الدفاع الأوكرانية: القوات الروسية تكبدت خسائر خلال محاولتها السيطرة على إيربين شمال كييف.
الدفاع الأوكرانية: محاولة الجيش الروسي السيطرة على مدينة إيربين شمال كييف باءت بالفشل.
رويترز عن وسائل إعلام سنغافورية: سنغافورة ستفرض عقوبات على روسيا وتضع قيودا على الصادرات إليها.
رويترز عن الخارجية الكورية الجنوبية: سنمنع تصدير مواد استراتيجية إلى روسيا وسنطبق حظر نظام سويفت عليها.
مراسلة الجزيرة: وصول الوفد الروسي إلى بيلاروسيا الليلة الماضية للمشاركة في المفاوضات مع الوفد الأوكراني.
وكالة الأنباء الألمانية: بدء سريان عقوبات الاتحاد الأوربي على البنك المركزي الروسي.
رويترز: بايدن يجري اتصالات مع حلفاء واشنطن وشركائها صباح اليوم لتنسيق رد مشترك على الهجوم الروسي على أوكرانيا.
رويترز عن مصادر أوكرانية: سماع دوي انفجارات في العاصمة كييف ومدينة خاركيف.
وكالة الصحافة الفرنسية: ارتفاع أسعار نفط خام غرب تكساس بنسبة 5% على خلفية الأزمة الأوكرانية الروسية.
رويترز: ارتفاع أسعار معدني النيكل والألومنيوم بنسبة 3% على خلفية حرب روسيا على أوكرانيا.
رويترز: سعر التعاقدات الآجلة لخام برنت يرتفع بنحو 7 دولارات ليصل إلى 105 دولارات للبرميل.
ليست ألعابا نارية إنها الحرب.. صواريخ تضيء سماء مدينة #خيرسون الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا #الحرب_الروسية_الأوكرانية pic.twitter.com/s0AHeWQVIL
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 27, 2022
وكالة الأنباء الأوكرانية: انطلاق مجموعة من المقاتلات من بيلاروسيا باتجاه الأراضي الأوكرانية.
رويترز: انخفاض الروبل الروسي أمام الدولار بنسبة 41.6 % ليصل إلى 119 روبل للدولار الواحد.
غوغل: تعليق خدمة “غوغل ماب” تم لدواعي السلامة بالتشاور مع جهات ميدانية في أوكرانيا.
رويترز: شركة غوغل تؤكد تعليق خدمة “غوغل ماب” مؤقتا في أوكرانيا.
رويترز: الاتحاد الأوكراني للتنس يطالب بطرد اتحادي روسيا وبيلاروسيا من الاتحاد الدولي للتنس.
مراسل الجزيرة: اشتباكات في هذه الأثناء في الجهة الشمالية من كييف.
رئيسة المفوضية الأوربية لقناة أوربية: الاتحاد الأوربي يريد ضم أوكرانيا إلى الاتحاد لأنها واحدة منا.
وكالة الأنباء الأوكرانية: القوات الأوكرانية قصفت رتلا عسكريا روسيا قرب منطقة ماكاريف على بعد 60 كلم من كييف.
الحكومة البريطانية: جونسون أبلغ زيلينسكي أنه سيبذل كل جهد لوصول مساعدات لندن وحلفائها الدفاعية إلى أوكرانيا.
الاتحاد الأوربي يوافق على استقبال اللاجئين الأوكرانيين لثلاث سنوات دون مطالبتهم بتقديم طلب اللجوء أولا.
بلومبرغ: الاتحاد الأوربي يقترح عقوبات على رجال أعمال وشخصيات سياسية روسية بينهم بيسكوف المتحدث باسم الكرملين.
تركيا تقول إنها ستطبق بشفافية جميع أحكام اتفاقية مونترو البحرية مع تحول الوضع في الأراضي الأوكرانية إلى حرب.
رويترز: سعر التعاقدات المستقبلية لخام برنت يرتفع بنحو 7 دولارات ليصل إلى 105 دولارات للبرميل.
صور أقمار صناعية نشرتها شركة "ماكسار" لتكنولوجيا الفضاء تظهر رتلا عسكريا #روسيا يمتد بطول 5 كلم من مدينة #إيفانكيف في طريقه إلى #كييف#مباشر_أوكرانيا #الحرب_الروسية_الأوكرانية pic.twitter.com/zwDrd69uBN
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 27, 2022
الفيفا يقرر إجبار المنتخب الروسي على اللعب تحت مسمى الاتحاد الروسي لكرة القدم.
الفيفا يقرر حرمان روسيا من خوض المباريات الدولية على أرضها.
السفارة الأمريكية في موسكو: ننصح الرعايا الأمريكيين بمغادرة روسيا فورا قبل وقف الرحلات الجوية التجارية.
بلينكن: العقوبات المالية التي تفرضها اليابان على روسيا تعكس حزمنا في مجموعة الدول السبع إزاء وقف عدوان موسكو.
مسؤولون أمريكيون ل WSJ: استراتيجية موسكو اعتمدت على أن قصفا صاروخيا أوليا وزحفا نحو كييف سيقصي حكومة زيلينسكي.
وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين وخبراء من الدول الحليفة: الجيش الروسي تعثر في وقت مبكر من غزو أوكرانيا.
وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين: المقاومة الأوكرانية الشديدة تهدد بتحويل آمال موسكو بنصر سريع لحرب مكلفة.
مراسل الجزيرة: تجدد الاشتباكات ودوي انفجارات جديدة في العاصمة الأوكرانية كييف.
رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يؤكد عقد جلسة خاصة بالوضع في أوكرانيا صباح الاثنين بناء على قرار مجلس الأمن.
مراسل الجزيرة: اندلاع اشتباكات ليلية في شمال العاصمة الأوكرانية كييف.
وزارة الدفاع الأوكرانية تقول إن مدينة أوديسا على البحر الأسود تتعرض لإطلاق نار.
مراسل الجزيرة: صافرات الإنذار تدوي في العاصمة كييف بعد سماع انفجار قوي.
رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يؤكد عقد دورة استثنائية طارئة خاصة بالوضع في أوكرانيا صباح الاثنين بناء على قرار مجلس الأمن.