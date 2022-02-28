تركيا تمنع جميع السفن الحربية من عبور مضيقي البوسفور والدردنيل

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، مساء الإثنين، أن بلاده ستمنع السفن الحربية لـ”الدول المشاطئة وغير المشاطئة للبحر الأسود” من عبور مضيقي البوسفور والدردنيل.

وقال تشاووش أوغلو “لقد أخطرنا جميع الدول المشاطئة وغير المشاطئة للبحر الأسود بألا ترسل سفنها الحربية لتمر عبر مضائقنا”.

وذكر وزير الخارجية التركي عقب اجتماع للحكومة، أن بلاده “التزمت بما تنص عليه معاهدة مونترو”.

وأوضح أن المعاهدة “تمنح تركيا صلاحية مطلقة في إغلاق المضائق إذا كانت طرفا في الحرب”، مضيفا “أما إذا لم تكن تركيا طرفا في الحرب، فلديها صلاحية عدم السماح لسفن الدول المتحاربة بالعبور من مضائقها”.

واستطرد أن “المعاهدة لا تحظر عبور السفن الحربية العائدة إلى قواعدها في البحر الأسود”.

وتسمح معاهدة مونترو للمضائق البحرية الموقّعة عام 1936 بمرور السفن الحربية التابعة للدول غير المشاطئة للبحر الأسود من مضيقي الدردنيل والبوسفور، بشرط إشعار تركيا بالمرور قبل 15 يوما، والبقاء في البحر الأسود لمدة لا تتجاوز 21 يوما.

غواصة روسية تمر من مضيق البوسفور التركي قبل أيام (رويترز)

وقالت وكالة رويترز إن هناك ما لا يقل عن أربع سفن روسية تنتظر حاليا قرار تركيا بالعبور من البحر الأبيض المتوسط.

وفي وقت سابق الإثنين، بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن الوضع الإنساني وجهود وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وقال بيان لوزارة الخارجية التركية إن تشاووش أوغلو أطلع بلينكن على جهود الإجلاء التي تقوم بها تركيا، واتصالاتها مع الأطراف المعنية لضمان وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن بلينكن أعرب عن تقديره لتنفيذ أنقرة معاهدة مونترو والتصريحات الأخيرة لوزير الخارجية التركية.

عاجل | المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: الوزير #بلينكن أعرب عن تقديره لتنفيذ أنقرة لاتفاقية مونترو والتصريحات الأخيرة لوزير الخارجية التركية#الولايات_المتحدة #تركيا #الحرب_الروسية_الأوكرانية — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) February 28, 2022

وكان السفير الأوكراني لدى تركيا فاسيل بودنار قد قال، الأربعاء الماضي، إن بلاه ستطلب من تركيا بحث إغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام السفن الروسية إذا غزت موسكو بلاده.