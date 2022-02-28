بقيمة 14 مليار دولار.. “بي بي” النفطية البريطانية تنسحب من رأس مال “روسنيفت” الروسية

أعلنت مجموعة “بي بي” النفطية البريطانية، أمس الأحد، انسحابها من رأس مال شركة “روسنيفت” الروسية العملاقة التي تبلغ حصتها فيها 19.75%، وجاء ذلك بسبب الحرب التي تشنّها روسيا على أوكرانيا.

وأوضحت المجموعة في بيان أن مديرها العام برنارد لوني سيستقيل من مجلس إدارة “روسنيفت” بـ”مفعول فوري”.

وأضافت أن المسؤول في المجموعة ورئيسها التنفيذي السابق بوب دودلي سيستقيل أيضا.

وقال هيلغ لوند رئيس مجلس إدارة “بي بي” إن “هجوم روسيا على أوكرانيا عمل عدواني له عواقب مأسوية في جميع أنحاء المنطقة”.

وجاء في البيان “تعمل بريتيش بتروليوم في روسيا منذ أكثر من 30 عاما، ولكن هذا العمل العسكري يمثل تغييرا جوهريا دفع مجلس إدارة شركة بريتيش بتروليوم -بعد مراجعة معمقة- إلى استنتاج أن مشاركتنا في شركة روسنيفت المملوكة للدولة لا يمكن أن تستمر”.

وقال برنارد لوني إنه “يشعر بصدمة وحزن عميقين للوضع في أوكرانيا”. ونقل عنه البيان قوله “أنا مقتنع بأن القرارات التي اتخذناها كمجلس إدارة ليست فقط الأمر الصائب الذي يجب القيام به، ولكنها أيضا تخدم مصلحة بي بي على المدى الطويل”.

كما أعلنت شركة “بريتش بتروليوم” أنها تنسحب من أنشطتها المشتركة الأخرى مع “روسنيفت” في روسيا.

ورحب وزير قطاع الأعمال البريطاني كواسي كوارتنغ عبر تويتر بفك الارتباط، قائلا إن “الغزو غير المبرر لأوكرانيا يجب أن يكون بمثابة نداء يقظة للشركات البريطانية التي لها مصالح تجارية في روسيا”.

وقدرت حصة “بي بي” في “روسنيفت” بـ14 مليار دولار في نهاية عام 2021.

من جهتها، قالت المحللة في شركة “هارغريفز لانسداون” سوزانا ستريتر في مذكرة إن “قرار الانسحاب من روسنيفت سيكون مكلفا للغاية لشركة بي بي، لكن من الواضح أن مجلس الإدارة شعر تحت وقع الصدمة بأنه ليس أمامه خيار سوى دفع ثمن باهظ وإبعاد أنشطته عن العدوان الروسي”.