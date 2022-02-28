ألمانيا: هدفنا أن نصبح أحد أقوى الجيوش في أوربا

قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر إن هدف بلاده هو أن تكون أحد أكثر الجيوش قوة وقدرة على التصرف في أوربا خلال هذا العقد.

وتسعى الحكومة الألمانية أن يصبح الجيش أحد أقوى الجيوش في أوربا عبر ضخ استثمارات تبلغ مليارات اليوروات.

وقال ليندنر في تصريحات لشبكة “إيه آر دي” الألمانية الإعلامية اليوم الإثنين: “هدفنا، وهدفي أيضا، هو أن يكون لدينا واحد من أكثر الجيوش قوة وقدرة على التصرف في أوربا خلال هذا العقد.. أحد أفضل الجيوش تجهيزا في أوربا، لأن ذلك يتوافق مع أهمية ألمانيا، ومسؤوليتنا في أوربا “.

وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر (رويترز)

وتعتزم ألمانيا تخصيص 100 مليار يورو بقروض جديدة لتدعيم الجيش. وقال ليندنر إن القانون الأساسي يضمن عدم تعديل وعاء الجيش أو استخدامه بشكل مختلف حال تغيرت الأغلبية البرلمانية.

ولا يزال ليندنر يرغب في الالتزام بكبح الديون في الميزانية الاعتيادية اعتبارا من عام 2023 مؤكدا ضرورة التعامل مع كل يورو بعناية والتفكير مليا في الأولويات.

وقال: “سيتعين علينا وضع أولويات لجميع الإنفاق العام على مدار السنوات المقبلة” مشيرا إلى أن هذا لن يحدث بسبب تعزيز الجيش الألماني، بل إنه ضروري بصرف النظر عن ذلك.

صندوق خاص

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد أعلن، أمس الأحد، تخصيص صندوق خاص للجيش الألماني بقيمة 100 مليار يورو لاستخدامه في مشاريع الاستثمارات والتسلح.

المستشار الألماني أولاف شولتس (رويترز)

وقال إن ألمانيا “ستستثمر من الآن فصاعدا -عاما بعد عام- أكثر من 2% من إجمالي الناتج المحلي في دفاعنا”، وأوضح شولتس في كلمته أمام البرلمان أن أموال الصندوق سيتم توفيرها من ميزانية 2022.

وأضاف شولتس أن الجيش في حاجة إلى “قدرات قوية جديدة” نظرا للتحول الزمني الذي أحدثه الهجوم الروسي على أوكرانيا مشددا على أن المعيار يجب أن يتمثل في فعل كل شيء مطلوب لتأمين السلام في أوربا.

وقال شولتس إن الهدف هو أن يصبح الجيش الألماني جيشا ” كفؤا وعالي التحديث ومتقدما”.

ويعتزم وزير المالية كريستيان ليندنر طرح ميزانية 2022 على مجلس الوزراء يوم التاسع من مارس/ آذار القادم.

ورأى شولتس أن “العدوان الروسي يعد بمثابة تحول زمني” مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسعى إلى “إنشاء امبراطورية روسية”.