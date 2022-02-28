سياسة

الشرطة الإسرائيلية تعتدي بوحشية على فتاة فلسطينية في باب العامود (فيديو)

ارتفعت حصيلة الإصابات في حي باب العامود خلال المواجهات التي اندلعت في وقت سابق الإثنين إلى 31 فلسطينيًّا (الأناضول)
28/2/2022

اعتدت قوات الشرطة الإسرائيلية، مساء الإثنين، بشكل وحشي على فتاة فلسطينية في حي باب العامود بمدينة القدس المحتلة.

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان قولهم إن 3 جنود من شرطة الاحتلال اعتدوا بوحشية على فتاة فلسطينية.

وأضافوا أن أحد جنود الاحتلال صفعها على وجهها مرات عدة، بينما كان جاثمًا فوقها ويشل حركتها.

وقالوا إن الجنود سحلوا الفتاة على أحد المدارج في باب العامود، بينما قام آخرون بإبعاد الفلسطينيين الذين حاولوا تخليصها من بين أيديهم.

ولم يتسنّ على الفور معرفة هوية الفتاة الفلسطينية التي تعرضت للاعتداء أو معرفة إن كان تم اعتقالها من عدمه.

وارتفعت حصيلة الإصابات في حي باب العامود خلال المواجهات التي اندلعت في وقت سابق الإثنين وتتجدد من وقت لآخر إلى 31 فلسطينيًّا، وفق بيان لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وفي وقت سابق، أصيب طفلان فلسطينيان في وجهيهما بقنبلتي صوت أطلقتها قوات الشرطة الإسرائيلية على الفلسطينيين في باب العامود.

وأحد الطفلين رضيع (6 أشهر) بجانب فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وفق بيانين منفصلين للهلال الأحمر.

وقال الهلال الأحمر إن 23 فلسطينيًّا أصيبوا خلال اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلية على المواطنين في منطقة باب العامود بمدينة القدس.

وأضاف أن 4 من المصابين نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أما شرطة الاحتلال فقالت إن 4 من عناصرها أصيبوا بجروح طفيفة جراء المواجهات مع شبان فلسطينيين في باب العامود.

وأضافت أنه حتى الآن تم اعتقال 20 فلسطينيًّا خلال المواجهات، مشيرة إلى أنها عززت من وجودها في المنطقة.

وكانت المواجهات قد اندلعت بعد أن اعتدت الشرطة الإسرائيلية على عدد من الشبان كانوا يشاركون في إحياء ذكرى الاسراء والمعراج بمنطقة باب العامود.

وعبّر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من اعتداء شرطة الاحتلال على الفلسطينيين الذين خرجوا احتفالًا بمناسبتهم الدينية.

وقارن بعضهم بين ردود الفعل الغربية بشأن الهجوم الروسي على أوكرانيا، وردودهم على سلوك الشرطة الإسرائيلية وقمعها لأهل القدس المحتلة.

 

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر