الشرطة الإسرائيلية تعتدي بوحشية على فتاة فلسطينية في باب العامود (فيديو)

اعتدت قوات الشرطة الإسرائيلية، مساء الإثنين، بشكل وحشي على فتاة فلسطينية في حي باب العامود بمدينة القدس المحتلة.

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان قولهم إن 3 جنود من شرطة الاحتلال اعتدوا بوحشية على فتاة فلسطينية.

وأضافوا أن أحد جنود الاحتلال صفعها على وجهها مرات عدة، بينما كان جاثمًا فوقها ويشل حركتها.

وقالوا إن الجنود سحلوا الفتاة على أحد المدارج في باب العامود، بينما قام آخرون بإبعاد الفلسطينيين الذين حاولوا تخليصها من بين أيديهم.

ولم يتسنّ على الفور معرفة هوية الفتاة الفلسطينية التي تعرضت للاعتداء أو معرفة إن كان تم اعتقالها من عدمه.

ضرب وسحل.. قوات الاحتلال تعتدي بوحشية على شابة فلسطينية في #باب_العامود بـ #القدس المحتلة pic.twitter.com/qHumOuXkJf — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 28, 2022

وارتفعت حصيلة الإصابات في حي باب العامود خلال المواجهات التي اندلعت في وقت سابق الإثنين وتتجدد من وقت لآخر إلى 31 فلسطينيًّا، وفق بيان لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وفي وقت سابق، أصيب طفلان فلسطينيان في وجهيهما بقنبلتي صوت أطلقتها قوات الشرطة الإسرائيلية على الفلسطينيين في باب العامود.

وأحد الطفلين رضيع (6 أشهر) بجانب فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وفق بيانين منفصلين للهلال الأحمر.

وقال الهلال الأحمر إن 23 فلسطينيًّا أصيبوا خلال اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلية على المواطنين في منطقة باب العامود بمدينة القدس.

وأضاف أن 4 من المصابين نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وسط عاصمة #أوكرانيا في منطقة تسمى #باب_العمود في مكان اسمه #القدس، هاجم الإرهابيين القتلة من جيش #روسيا طفلة عمرها 12 عام بكل هذه الوحشية، فقط لأنها جاءت للاحتفال بذكرى #الإسراء_والمعراج.. pic.twitter.com/uw2iORICdZ — أدهم أبو سلمية #فلسطين 🇵🇸 (@adham922) February 28, 2022

أما شرطة الاحتلال فقالت إن 4 من عناصرها أصيبوا بجروح طفيفة جراء المواجهات مع شبان فلسطينيين في باب العامود.

وأضافت أنه حتى الآن تم اعتقال 20 فلسطينيًّا خلال المواجهات، مشيرة إلى أنها عززت من وجودها في المنطقة.

وكانت المواجهات قد اندلعت بعد أن اعتدت الشرطة الإسرائيلية على عدد من الشبان كانوا يشاركون في إحياء ذكرى الاسراء والمعراج بمنطقة باب العامود.

قنبلة صوتية ألقتها قوات الاحتلال أصابت وجه طفلة فلسطينية في #باب_العامود بـ #القدس المحتلة#فلسطين pic.twitter.com/2RvFMdOjSs — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 28, 2022

وعبّر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من اعتداء شرطة الاحتلال على الفلسطينيين الذين خرجوا احتفالًا بمناسبتهم الدينية.

وقارن بعضهم بين ردود الفعل الغربية بشأن الهجوم الروسي على أوكرانيا، وردودهم على سلوك الشرطة الإسرائيلية وقمعها لأهل القدس المحتلة.

غالب الاطفال الي تم الاعتداء عليهم في باب العمود ،جايين يحتفلوا بذكرى الاسراء والمعراج من الصم والبكم وعندهم اعاقة بصرية .

حسبي الله ونعم الوكيل فيهم بس

الله يجعلها آخر ايامكم — Kawthar (@kwthr33) February 28, 2022

*جاك خوري:*

هذا ليس في كييف، إنه في منطقة باب العمود في القدس، جاء آلاف الفلسطينيين إلى البلدة القديمة والمسجد الأقصى بمناسبة "الإسراء والمعراج" وقامت الشرطة ~الإسرائيلية~ بتفريقهم دارت مواجهات، وأصيب 31 وتم اعتقال 20 منهم حتى اللحظة pic.twitter.com/JZmd9BVl6r — 100K أبو مصطفى Ⓜ (@Monther_Swaisy) February 28, 2022

اليوم ذكرى الإسراء والمعراج وصار تجمع عند باب العمود – القدس، فالاحتلال قرر ينغص عليهم.

وبدون ما يكون في مناسبة، الصهاينة ما بستنوا سبب ليقتلوا/ يعتقلوا/ يضربوا — سُهَادْ 𓂆 (@itsnotsuhad) February 28, 2022

آلاف المواطنين الفلسطينيين تدفقوا اليوم إلى المسجد الأقصى المبارك في ذكرى الإسراء والمعراج، وقوات الاحتلال تعتدي عليهم في منطقة باب العمود، و تعتقل الأطفال الصغار والنساء.

التطبيع مع هذا الاحتلا ل جريمة كبرى يجب الضغظ على الأنظمة للتراجع عنه.. pic.twitter.com/hBozYNcDmE — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) February 28, 2022

في العاصمة الأوكرانية كييف خرج اليوم المئات من سكانها قرب باب العمود للاحتفاء بأهم مناسبة دينية لمدينتهم. لم يرق ذلك المشهد للغزاة الروس الذي قاموا بتفريق جموع المؤمنين.#القدس pic.twitter.com/mrLu8y1gHK — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) February 28, 2022