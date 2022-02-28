التايمز: هكذا أفشلت المقاومة الأوكرانية خطة بوتين للنصر خلال 48 ساعة

قالت صحيفة التايمز البريطانية نقلا عن مصادر دفاعية بريطانية وأوكرانية، إن خطة روسيا كانت الاستيلاء على العاصمة الأوكرانية كييف و4 مدن أخرى في غضون 48 ساعة من بدء هجومها، لكن موسكو فوجئت بالمقاومة الأوكرانية.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها إن مصدرا عسكريا أكد أن “الخطة التي رسمها الروس تقضي بأن يستسلم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ويوقّع على تسليم بلاده إلى روسيا في دير بيشيرسك لافرا التاريخي الذي زاره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عام 2004″.

وأشارت الصحيفة إلى أن “الرياح لم تجْرِ كما تشتهي سفن بوتين، إذ لم تَسِر الحرب كما هو مخطط لها، وواجه الجيش الروسي مقاومة أوكرانية شرسة”، وتحدّث محللون عن إخفاقات في التكتيكات العسكرية الأساسية وغياب الروح المعنوية لدى الروس.

وقال السكرتير الأول بالسفارة الأوكرانية في لندن دميترو تريتياكوف، إن “تقدّم روسيا كان أبطأ من المتوقع لأن هذه أرضنا وعائلاتنا ومنازلنا”.

وأضاف أن “الشعب والجيش الأوكرانيين -وبدعم من الحلفاء- لا يشعرون بالخوف ولا بالذعر”.

وقالت الصحيفة البريطانية إن ما فعلته أوكرانيا تجاوز توقعات روسيا وأربكها “لأن أوكرانيا منعت روسيا من السيطرة على المجال الجوي، وحرمت بوتين من أهدافه الاستراتيجية الأولية”.

جثة هامدة ومدرعات تحترق جراء المعارك بين القوات الأوكرانية والروسية في مدينة إربين #الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/WY0x7bvMho — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 28, 2022

وأوضحت التايمز أنه على الرغم من أن جيش أوكرانيا صغير (196 ألف جندي) مقارنة بالجيش الروسي (900 ألف جندي) فإنه من الحقائق العسكرية البديهية أنه يتطلب 3 أو 4 وحدات مهاجمة لهزيمة وحدة دفاعية واحدة.

وقال مصدر عسكري للصحيفة إن “الدبابات تتجه على ما يبدو إلى القرى غير مدعومة، مما يسهل على القوات الأوكرانية مهاجمتها”.

وأشار المصدر إلى أن “رسم الروس علامات مجموعة قتالية بيضاء على الدروع، جعل من السهل التعرف عليهم”.

وتحدثت الصحيفة عن الروح المعنوية العالية في أوكرانيا التي أثّرت على الروس.

وقالت مصادر عسكرية أوكرانية للحيفة إنه “في الطريق إلى تشيرنيغوف في الشمال تخلت عدة وحدات عن مركباتها وتراجعت بسبب نفاد الوقود”، وتحدّث مصدر آخر عن أن “القوات الروسية تتوسل أيضا للسكان للحصول على الطعام في بعض الأماكن”، حسب قوله.

وقال الجنرال السابق في الجيش البريطاني كيفن برايس إن “التسجيلات المصورة المتداولة على مواقع التواصل تكشف أن الأوكرانيين نقلوا طائراتهم المقاتلة القديمة إلى مواقع عشوائية في جميع أنحاء البلاد، حتى لا تتعرض للتفجير في العملية الروسية الأولية لتدمير القدرات الجوية”.

أما جاستن كرامب -من شركة (سيبسلاين) المهتم بالشؤون الاستخباراتية والمخاطر الجيوسياسية- فقال إن “المقاومة الأوكرانية كانت أقسى مما كان متوقعا، حيث قاتل الأوكرانيون ببراعة في بعض الأماكن وحرموا الجيش الروسي من استخدام الجسور والسكك الحديدية”.

وأوضح كرامب -وهو محارب قديم في الجيش- أن “هناك احتمالا لأن يتحرك الروس للتعامل مع السكان باعتبارهم أهدافا عادلة”، مشيرا إلى أنهم يفكرون في استخدام أسلحة كيميائية وبيولوجية ولديهم “قنابل فراغ حرارية”.

وفجر الخميس الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق عملية عسكرية في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، متهما ما سمّاها “الدول الرائدة” في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بدعم من وصفهم بـ”النازيين الجدد في أوكرانيا”.