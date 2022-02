احتراق أكبر طائرة شحن في العالم جراء قصف روسي قرب كييف (صور)

قالت شركة أوكروبورونبروم الأوكرانية لتصنيع الأسلحة، الأحد، إن أكبر طائرة شحن في العالم، وهي من طراز (أنتونوف 225 مريا) الأوكرانية الصنع، احترقت في هجوم روسي على مطار هوستوميل بالقرب من كييف.

وأضافت الشركة على صفحتها في فيسبوك “دمّر المحتلون الروس أسطورة الطيران الأوكراني الأكبر (أنتونوف-225 مريا) حدث ذلك في مهبط أنتونوف بمطار هوستوميل بالقرب من كييف”.

وقالت إن ترميم هذه الطائرة سيكلّف ما يزيد على ثلاثة مليارات دولار، وسيستغرق وقتًا طويلًا.

من جهتها، قالت الخطوط الجوية الأوكرانية، الأحد، إنها مددت تعليق رحلاتها المنتظمة والعارضة حتى 23 مارس/آذار المقبل بسبب إغلاق المجال الجوي الروسي بالنسبة للاستخدام المدني.

وأوقفت أكبر شركة طيران في البلاد عملياتها، في 24 فبراير/شباط الجاري، بعد أن هاجم الروس أوكرانيا، واستهدفوا مطارات وبنية تحتية حيوية أخرى مما دفع الحكومة في العاصمة كييف لفرض الأحكام العرفية وإغلاق المجال الجوي.

وقالت الشركة في بيان “ركاب الرحلات الملغاة يمكنهم في الوقت الحالي الاستفادة من التغيير المجاني لموعد الرحلة للتذاكر غير المستخدمة”.

وأضافت أن إعادة ثمن التذاكر لمن لا يريدون السفر سيكون متاحًا ابتداءً من 26 مارس المقبل، وفق القواعد المتبعة في هذا الشأن.

وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية واسعة في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل غاضبة من دول عدة فرضت عقوبات مشدّدة على موسكو.

This was the world’s largest aircraft, AN-225 ‘Mriya’ (‘Dream’ in Ukrainian). Russia may have destroyed our ‘Mriya’. But they will never be able to destroy our dream of a strong, free and democratic European state. We shall prevail! pic.twitter.com/TdnBFlj3N8

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 27, 2022