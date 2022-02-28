“أنا غير محظوظ”.. أفغاني لجأ الى أوكرانيا يفر الى بولندا

عندما غادر أجمل رحماني أفغانستان قبل سنة، ظن أنه وجد ملاذا آمنا في أوكرانيا قبل أن يضطر للفرار مجددا وهذه المرة الى بولندا مع آلاف اللاجئين.

ويقول أجمل، وهو في الأربعينيات من عمره، إنه هرب “من حرب والآن بدأت حرب أخرى. أنا غير محظوظ فعلا”.

ووصل أجمل إلى بولندا مع زوجته وابنه عمر (11 عاما) وابنته مروة (7 سنوات). وعند وصولهم الى نقطة الحدود البولندية، كانوا ينتظرون مع لاجئين آخرين وصول حافلات ستنقلهم إلى مركز استقبال في بلدة مجاورة.

ومن بين اللاجئين إلى جانب الأوكرانيين، هناك مئات الأشخاص من جنسيات أخرى من طلبة او عمال يقيمون في أوكرانيا.

ويقول رحماني إنه عمل “لعشر سنوات لدى حلف شمال الأطلسي في مطار كابول الدولي”، وقرر مغادرة البلاد بعد أربعة أشهر على رحيل الأمريكيين لأنه شعر بأنه مهدد.

وأوضح أنه تلقى “اتصالات مع تهديدات بالقتل لأولادي. تحدثت عن ذلك حيث أعمل، لكن لم يرغب أحد في سماعي أو مساعدتي أو منحي تأشيرة دخول”.

وبعدها غادر أجمل الى أوكرانيا، الدولة الوحيدة التي قبلت باستقباله واستقر في مدينة أوديسا الساحلية المطلة على البحر الأسود.

وقال “كانت لدي حياة جيدة في أفغانستان، كنت أملك منزلا وسيارة وأتقاضى راتبا جيدا. بعت كل شيء، خسرت كل شيء. فضلت الرحيل مع أولادي، من أجل عائلتي، من أجل تعليمهم”.

قالت بولندا إن أكثر من 210 آلاف شخص فروا إليها من أوكرانيا (رويترز)

1110 كيلومترات

وقبل خمسة أيام حين هاجمت روسيا أوكرانيا، اضطر أجمل لترك كل شيء مجددا. وقطع مع عائلته 1110 كيلومترات تفصل بين أوديسا والحدود البولندية. قطعوا آخر 30 كيلومترا سيرا على الأقدام لان الطريق كانت مليئة بالسيارات.

وقال “حين وصلنا، كان الطقس باردا جدا واخذت غطاء لابنتي لكنها شعرت بوعكة بعد دقائق وبدأت والدتها بالبكاء”.

ووصلت سيارة إسعاف وسهلت شرطة الحدود الأوكرانية مرور العائلة.

وأضاف “كنا محظوظين، كان هناك أكثر من 50 ألف شخص عند الحدود”. وقال “الجميع كانوا ينتظرون دورهم مع الأطفال والأمتعة. أما نحن فقد مررنا قبلهم”.

وأعلن حرس الحدود البولندي بعد ظهر الأحد أن قرابة 213 ألف شخص دخلوا بولندا من أوكرانيا منذ بدء المعارك.

وبات أمام أجمل رحماني وعائلته مثل أي شخص لا يحمل تأشيرة بولندية فترة 15 يوما لتقديم طلب رسمي لتسوية وضعه كما قال توماس بيترزاك وهو محام من منظمة “اوكاليني” البولندية غير الحكومية التي تعنى باللاجئين.

وأضاف أن هذه “المهلة تعتبر الآن غير واقعية نظرا للعدد المتزايد من اللاجئين”، مشيرا إلى أنه “سيكون على بولندا تعديل قانونها في هذا المجال سريعا”.

ولا يخفي رحماني قلقه إزاء مستقبله لكن الساعات الأولى في بولندا كانت مشجعة. وقال “لقينا استقبالا جيدا جدا، الناس طيبون ومبتسمون. لقد قدموا الشوكولا لأطفالنا، جرعة جيدة من الطاقة للمستقبل”.