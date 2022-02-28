أردوغان: لدينا مصالح مع روسيا وأوكرانيا ولن نتخلى عنهما (فيديو)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده “لن تتخلى عن روسيا ولا أوكرانيا” مشيرًا إلى أن أنقرة لها مصالح مع الطرفين، وأن تركيا لن تقبل بـ”ازدواجية المعايير” التي يتّبعها الآخرون.

وقال أردوغان -خلال مؤتمر صحفي، الإثنين، عقب ترؤسه اجتماعًا للحكومة- إن بلاده ستواصل مبادراتها الدبلوماسية لإحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا، مشيرًا إلى أن هجوم موسكو على كييف “غير مقبول” وأن تركيا تحترم وحدة الأراضي الأوكرانية ومقاومة شعبها.

وأضاف “واصلنا ونواصل دون انقطاع مبادراتنا الدبلوماسية المتعددة الأبعاد من أجل ضمان السلام والاستقرار (بين روسيا وأوكرانيا)”.

وتابع “لن نتنازل عن مصالحنا الوطنية مع مراعاة التوازنات الإقليمية والعالمية”.

أردوغان: لن نتخلَّ عن #روسيا ولن نتخلَّ عن #أوكرانيا ولن نقبل بازدواجية المعايير التي يتبعها الآخرون pic.twitter.com/10xqNHUJ5q — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 28, 2022

وأكد أردوغان أن تركيا أوفت بمسؤولياتها حرفيًّا حتى اليوم في إطار المنظمات والتحالفات المنضوية فيها وعلى رأسها الأمم المتحدة والناتو والاتحاد الأوربي.

وأردف قائلًا “لا يساور أحدًا الشك في أننا سنتجاوز الأزمة الحالية بشمال البحر الأسود (الهجوم الروسي على أوكرانيا) على غرار التحديات السابقة”.

وتربط تركيا علاقات جيدة مع كل من روسيا وأوكرانيا.

وكانت تركيا قد باعت إلى كييف دفعات عدة من طائرات (بيرقدار تي.بي2) المسيّرة التي سبق أن استخدمتها في مواجهة انفصاليين في شرقي أوكرانيا تدعمهم روسيا.

وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعها ردود فعل دولية غاضبة أعقبها فرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.