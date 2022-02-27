وزيرة الخارجية البريطانية: أدعم مشاركة بريطانيين في القتال للدفاع عن أوكرانيا

قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، اليوم الأحد، إنها تدعم بشكل قاطع مشاركة مواطنين بريطانيين في القتال إلى جانب القوات الأوكرانية ضد الهجوم الروسي.

وأضافت الوزيرة البريطانية في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنها تدعم ذهاب مواطنين بريطانيين بشكل فردي لمقاتلة القوات الروسية في أوكرانيا، مؤكدة أنه “يتعين على الناس اتخاذ قرارتهم بأنفسهم”.

جاءت تعليقات الوزيرة بعد إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن بلاده ستنشئ فيلقا “دوليا” أجنبيا للمتطوعين من الخارج.

وقال زيلينسكي في بيان “سيكون هذا الدليل الرئيسي على دعمكم لبلدنا”.

وأضاف زيلنسكي إنه “يمكن لكل من يريد الدفاع عن الأمن في أوربا والعالم الوقوف إلى جانبنا ضد غزاة القرن الحادي والعشرين”، على حد وصفه.

من ناحية أخرى، قالت وزيرة الخارجية البريطانية إنه لا يمكن إجراء أي محادثات مع روسيا بشأن أوكرانيا خلال وجود قوات لموسكو في أراضي جارتها، محذرة من أن النزاع قد يتواصل لسنوات عدة.

وقالت تراس أيضا إنها وضعت قائمة مستهدفة من كبار رجال الأعمال الروس وإن الحكومة ستستهدف كل بضعة أسابيع طائراتهم الخاصة وممتلكاتهم وغيرها من الأصول، مضيفة أن الصراع قد يطول أمده.

وأضافت “إذا كان الروس جادين الآن بشأن التفاوض فعليهم سحب قواتهم من أوكرانيا. لا يمكنهم التفاوض وهم يصوبون سلاحهم لرؤوس الأوكرانيين.. لذلك، صراحة، أنا لا أثق فيما يطلقون عليه جهودا من أجل التفاوض”.

لكنها قالت إن العقوبات التي ستفرض على موسكو ستستغرق وقتا لكي تضعف الاقتصاد الروسي و”آلته الحربية”.

وأضافت “ربما يستغرق ذلك عددا من السنوات لأن ما نعرفه هو أن روسيا لديها قوات قوية ونحن نعلم أن الأوكرانيين شجعان وأنهم مصممون على الدفاع عن سيادتهم ووحدة أراضيهم”.

وذكرت الوزيرة البريطانية أن المعلومات الاستخبارية تشير إلى أن الجيش الأوكراني “يواصل مقاومة تقدّم الروس” وأن أي “تحوّلات كبيرة” لم تطرأ خلال الليل.

لكنها حذرت من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يستخدم أسلحة أكثر فتكا.

وقالت “يمكن أن يعني ذلك بداية النهاية بالنسبة لبوتين وأخشى من أن يكون عازما على استخدام أكثر الوسائل غير المقبولة في هذه الحرب”.

لكن على بوتين “أن يدرك أن المحكمة الجنائية الدولية تتابع بالفعل ما يحدث في أوكرانيا وستكون للأمر عواقب خطيرة تصيبه شخصيا”.

عرض روسي

كانت وكالة أنباء إيفاكس قد نقلت عن المتحدث باسم الكرملين قوله اليوم الأحد إن وفدا روسيا وصل إلى بيلاروسيا لإجراء محادثات مع أوكرانيا.

ونقلت وكالة إنترفاكس عن المتحدث باسم الكرملين قوله إن الوفد الروسي يضم ممثلين لوزارتي الخارجية والدفاع بالإضافة إلى ممثلين للإدارة الرئاسية.

من جانبه قال الرئيس الأوكراني إن المحادثات كان يمكن أن تعقد في مينسك إذا لم تقم روسيا بالهجوم على أوكرانيا من أراضي بيلاروسيا.

وأضاف زيلينسكي أنه ما زال مستعدا لإجراء محادثات في أماكن أخرى لا تظهر عداء تجاه أوكرانيا.