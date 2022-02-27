واشنطن ودول أوربية تكثف من مساعداتها العسكرية لأوكرانيا في مواجهة روسيا

تزايدت وتيرة المساعدات العسكرية التي أعلنت الدول الغربية عن تقديمها للجيش الأوكراني لمساعدته على مواجهة القوات الروسية.

وفيما يلي استعراض لأبرز تلك المساعدات

الاتحاد الأوربي

يعقد وزراء الخارجية في دول الاتحاد الأوربي اجتماعا عبر الفيديو، مساء اليوم الأحد، لتعزيز الدعم العسكري للقوات الأوكرانية في مواجهة الغزو الروسي، وفق ما أعلنه وزير خارجية الاتحاد الأوربي جوزيب بوريل أمس السبت.

وكتب بوريل على تويتر “سأقترح حزمة من اجراءات المساعدة العاجلة للقوات المسلحة الأوكرانية بهدف دعمها في معركتها البطولية”.

وكتب رئيس المجلس الأوربي شارل ميشال على تويتر “الدفاع الأوربي يتحرك لدعم أوكرانيا، سنسهل تسليم المساعدة العسكرية”.

والاجتماع المعلن هو الثاني الذي يعقده وزراء الخارجية الأوربيون في 3 أيام بعد اجتماع مماثل الجمعة انتهى بإقرار عقوبات غير مسبوقة بحق روسيا، استهدفت الرئيس فلاديمير بوتين والعديد من المسؤولين الروس، إضافة الى قطاعات المال والطاقة والنقل.

أمريكا

طلب البيت الأبيض من الكونغرس الموافقة على تمويل إضافي قدره 6.4 مليارات دولار لمساعدة أوكرانيا في مواجهة العملية العسكرية الروسية.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصدر فضّل عدم الكشف عن هويته، أن البيت الأبيض طلب الموافقة على التمويل الإضافي في اجتماع مع أعضاء في الكونغرس.

وأفاد المصدر بأن البيت الأبيض ينوي تحويل 2.9 مليار دولار من هذا التمويل إلى وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا ومساعدات أمنية لكييف وبولندا ودول البلطيق.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد أعلن تكليف وزارة الدفاع بتقديم دعم للجيش الأوكراني قيمته 350 مليون دولار.

وأكد أن واشنطن زادت مساعدتها الدفاعية لأوكرانيا بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم إلى أراضيها عام 2014.

وأوضح أن قيمة المساعدات الأمريكية إلى أوكرانيا ستتجاوز مع هذا القرار مليار دولار خلال العام الأخير.

وبحسب بلينكن، قإن حزمة المساعدات ستشمل دعما عسكريا يساعد أوكرانيا على مواجهة الهجمات المسلحة والغارات الجوية والتهديدات الأخرى.

فرنسا

أعلنت فرنسا أنها ستشدد العقوبات الاقتصادية والمالية ضد روسيا، وسترسل المزيد من المعدات العسكرية إلى أوكرانيا.

وأوضح بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية أن باريس سترسل المزيد من المعدات العسكرية والوقود إلى أوكرانيا.

وأشار إلى أنه سيتم أيضا اتخاذ إجراءات ضد الدعاية التي تنشرها وسائل الإعلام الروسية في أوربا.

ألمانيا

أعلنت الحكومة الألمانية، السبت، عزمها تزويد أوكرانيا “في أقرب وقت” بألف قاذفة صواريخ مضادة للدبابات، و500 صاروخ أرض- جو من طراز (ستينغر)، لمساعدتها في مواجهة هجوم الجيش الروسي.

وقال متحدث الحكومة ستيفن هيبيستريت إن الأسلحة ستُسلّم من مخزونات الجيش الألماني إلى أوكرانيا في أقرب وقت.

وفي السياق، قال المستشار أولاف شولتس في تغريدة إن “التدخل الروسي في أوكرانيا يشكل نقطة تحوّل، ويهدد النظام الذي نشأ منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية”.

وأضاف “في هذا الوضع، من واجبنا أن نساعد أوكرانيا بقدر ما نستطيع في الدفاع عن نفسها ضد جيش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.

كما أعلنت الحكومة الألمانية شحن 14 عربة مدرعة إلى أوكرانيا بالإضافة إلى 10 آلاف طن من الوقود ستُنقل “عبر بولندا”. وقال مصدر حكومي إنه “تجري حاليا دراسة إجراءات دعم أخرى”.

وفي وقت سابق السبت، وافقت برلين أيضا على طلب هولندا إرسال 400 قطعة سلاح ألمانية الصنع مضادة للدبابات إلى أوكرانيا.

ويُعد هذا القرار تحولا جذريا في سياسة الحكومة الألمانية، خاصة بعد تعرّضها لانتقادات متزايدة من أوكرانيا وحلفائها في الناتو.

وحتى بداية الهجوم العسكري الروسي، استبعدت برلين إمداد أوكرانيا بالأسلحة، كما رفضت طلبات الحلفاء بالموافقة على إرسال أسلحة ألمانية الصنع إلى كييف.

بلجيكا

أعلنت بلجيكا اعتزامها إرسال أسلحة إلى أوكرانيا. وقال رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو إن بلاده ستستجيب لطلب الدعم العسكري لأوكرانيا.

وأكد أن بلاده تعتزم إرسال 2000 سلاح آلي، و3800 طنا من الوقود، وستدرس الطلب بشكل مفصل أكثر.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع البلجيكية أنها أرسلت بالفعل دفعة من المعدات العسكرية الوقائية لأوكرانيا بالتشاور مع أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوربي.

كما تعتزم بلجيكا إرسال 300 جندي إلى رومانيا في إطار قوة الناتو خلال الفترة القادمة.

هولندا

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الهولندية أنها تعتزم إرسال 50 سلاحا مضادا للدبابات ألماني الصنع إلى الجيش الأوكراني.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت الوزارة أن هولندا تعتزم تزويد أوكرانيا بـ200 صاروخ ستينغر مضاد للطائرات في أقرب وقت ممكن.

التشيك

أعلنت وزيرة الدفاع التشيكية جانا سيرنوشوفا عزم بلادها تزويد أوكرانيا بأسلحة وذخائر.

وقالت سيرنوشوفا في تغريدة إن بلادها ستوفر بنادق رشاشة وبنادق قنص وذخائر لأوكرانيا.

وأضافت أنها تواصلت مع السلطات الأوكرانية لتحديد الأماكن التي سترسل إليها الأسلحة.

بدوره، وصف السفير الأوكراني لدى براغ يفهين بيريبيجنيسز في تصريح صحفي الدعم التشيكي بأنه “ملموس ومهم جدا”.