هل بدأ التفاوض؟ وفد روسي يصل إلى بيلاروسيا وزيلينسكي يقترح نقل المفاوضات إلى إسطنبول

نقلت وكالة أنباء إيفاكس عن المتحدث باسم الكرملين قوله اليوم الأحد أن وفدا روسيا وصل إلى روسيا البيضاء لإجراء محادثات مع أوكرانيا فيما ستعد أول مفاوضات منذ أن بدأت روسيا حربها في 24 من فبراير/ شباط.

ونقلت وكالة إنترفاكس عن المتحدث باسم الكرملين قوله إن الوفد الروسي يضم ممثلين لوزارتي الخارجية والدفاع بالإضافة إلى ممثلين للإدارة الرئاسية.

وقال المتحدث دميتري بيسكوف إن الوفد الروسي يضم مسؤولين من وزارتي الخارجية والدفاع ومكتب الرئيس فلاديمير بوتين وينتظر وصول نظرائهم الأوكرانيين إلى مدينة جوميل في روسيا البيضاء.

من جانبه قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن المحادثات كان يمكن أن تعقد في مينسك إذا تقم روسيا بالهجوم على أوكرانيا من أراضي روسيا البيضاء.

وأضاف زيلينسكي أنه ما زال مستعدا لإجراء محادثات في أماكن أخرى لا تظهر عداء تجاه أوكرانيا.

وقال: تذهب المعدات العسكرية إلى أوكرانيا وتنطلق الصواريخ الروسية من الأراضي البيلاروسية لقصف الأراضي الأوكرانية.

وأضاف زيلينسكي أن القوات المحتلة تهاجم كل شيء حتى سيارات الإسعاف، وأنها تهاجم مناطق مدنية لا توجد فيها بنية تحتية عسكرية، وأن الليلة الماضية كانت وحشية وشهدت قصفا للبنية التحتية المدنية.

واقترح زيلينسكي إجراء المحادثات مع روسيا في مدينة إسطنبول التركية أو مدينة باكو في أذربيجان، أو أي مدينة أخرى لم تنطلق الصواريخ الروسية منها على حد قوله.

وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل غاضبة من دول عدة وتشديد العقوبات على موسكو.