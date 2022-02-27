ملياردير ياباني يتبرع بنحو 9 ملايين دولار لصالح أوكرانيا

أعلن الملياردير الياباني هيروشي ميكيتاني، اليوم الأحد، تبرعه بمليار ين (8.7 ملايين دولار) لصالح كييف، واصفًا الحرب الروسية بأنها “سحق لأوكرانيا وتحدٍّ للديمقراطية”.

وقال مؤسس شركة (راكوتين) اليابانية العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية -عبر رسالة وجّهها إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي- إن تبرعه مخصص “لأغراض إنسانية من أجل مساعدة ضحايا الحرب في أوكرانيا”.

وذكر رجل الأعمال الياباني أنه زار كييف عام 2019 والتقى زيلينسكي. وكتب في رسالته “أفكاري معكم ومع الشعب الأوكراني”، مضيفًا “أعتقد أن سحق أوكرانيا المسالمة والديمقراطية باستخدام غير مبرر للقوة يشكل تحديًا للديمقراطية”.

وتابع “آمل بصدق أن تتمكن روسيا وأوكرانيا من حل هذه القضية بطريقة سلمية، وأن يتمكن الشعب الأوكراني من أن يحظى بالسلام في أسرع وقت ممكن”.

وأثارت الحرب الروسية على أوكرانيا غضبًا دوليًا وعقوبات شديدة من الدول الكبرى.

وأعلنت الحكومة اليابانية سلسلة من الإجراءات ضد موسكو تستهدف بشكل خاص القطاع المالي والصادرات الحساسة مثل المكونات الإلكترونية.

وكان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قد أعلن أن بلاده تعتزم فرض عقوبات على روسيا وأفراد مرتبطين بالمنطقتين الانفصاليتين في شرقي أوكرانيا اللتين يسيطر عليهما موالون لموسكو.

وتشمل عقوبات طوكيو حظر إصدار تأشيرات للأفراد المرتبطين “بما يُسمّى الجمهوريتين”، إضافة إلى تجميد أصولهم ومنع التبادل التجاري مع المنطقتين.

وقال كيشيدا للصحفيين “نواصل مراقبة الوضع بقلق بالغ”.

وأضاف أن اليابان “تدين بشدة تصرفات روسيا التي تنتهك سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها وتنتهك القانون الدولي”، مضيفا أنه “من الممكن فرض مزيد من العقوبات إذا تفاقم الوضع”.