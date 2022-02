“خائفة جدًا من الجلوس في القبو”.. طفلة أوكرانية تخاطب بوتين وتطالبه بالخروج من بلدها (فيديو)

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع طفلة أوكرانية عبّرت في مقطع مصوّر عن خوفها الشديد من البقاء تحت القبو هربًا من القصف، وطالبت خلاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالخروج من أوكرانيا.

وقالت الطفلة في مقطع نشره أولكسندر شيربا سفير أوكرانيا لدى النمسا “اسمي ليروتشكا أبلغ من العمر ستة أعوام، أمس كنت خائفة جدًا من الجلوس في القبو”.

وتابعت “كنت خائفة على كلبي ووالدي.. فلاديمير بوتين، اخرج من بلدي”.

ولاقى المقطع تفاعلًا واسعًا من ناشطين عالميين ومتابعين للحرب الروسية الأوكرانية، مصحوبًا بمطالبات لبوتين بعدم زرع الخوف في قلوب الأطفال والتوقف عن إفساد السلام البشري.

وطالب آخرون بضرورة فرض حلف شمال الأطلسي (الناتو) لمنطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، وإيقاف دموع هذه الفتاة الصغيرة، راجين أن تظل بأمان.

وغرّد آخرون “أوقفوا الحرب، دعوا الأطفال يتمتعون بطفولة سعيدة”.

وفجر الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين -في تصريح متلفز- إطلاق عملية عسكرية في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، متهما ما سماها “الدول الرائدة” في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بدعم من وصفهم بـ”النازيين الجدد في أوكرانيا”.

ولدى إعلانه بدء الهجوم الخميس، أكد بوتين أن هدف العملية الدفاع عن الانفصاليين المدعومين من روسيا في شرق أوكرانيا.

ويقاتل المتمرّدون القوات الحكومية الأوكرانية منذ ثماني سنوات في نزاع أسفر عن مقتل أكثر من 14 ألف شخص.

ووصف بوتين النزاع الحالي بأنه “عملية عسكرية خاصة” وأمرت الهيئة الروسية الناظمة للاتصالات، اليوم السبت، وسائل الإعلام المستقلة بحذف التقارير التي تصف العملية بأنها “هجوم أو غزو أو إعلان حرب”.

واتّهمت الهيئة في بيان وسائل الإعلام بنشر “معلومات لا صحة لها” عن قصف الجيش الروسي مدنا أوكرانية وسقوط قتلى مدنيين.

وقللت روسيا بدورها من أهمية التنديدات الدولية والعقوبات المشددة التي فرضتها كل من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا والاتحاد الأوربي بما في ذلك ضد بوتين نفسه ووزير خارجيته سيرغي لافروف.

واعتبرت موسكو أن فرض عقوبات عليهما “يعكس مدى العجز التام للسياسة الخارجية” للغرب.

وأثار التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا غضبا دوليا، وفرض الاتحاد الأوربي عقوبات على مسؤولين روس رفيعي المستوى بينهم وزير الدفاع سيرغي شويغو.