“عنصرية مقيتة”.. مراسل قناة أمريكية يصف أوكرانيا بـ”المتحضرة” مقارنة بالعراق وأفغانستان (فيديو)

فجّر مراسل صحفي في شبكة (سي. بي. إس) الأمريكية موجة غضب عبر المنصات العربية والأجنبية، وذلك بعد وصفه أوكرانيا خلال بث مباشر من كييف بأنها “متحضرة وأوربية نسبيًا” مقارنة بدول مثل العراق وأفغانستان.

وقال تشارلي داغاتا المراسل الأجنبي لمكتب لندن التابع للشبكة “لا تتوقع أن ترى في أوكرانيا نوع الصراع العسكري الذي ابتُلي به الشرق الأوسط”.

وأضاف “هذا ليس مكانًا -مع كل الاحترام الواجب- مثل العراق أو أفغانستان، حيث يدور صراع محتدم منذ عقود، هذه مدينة حضارية وأوربية نسبيًا”.

White privilege, white supremacy: the war edition courtesy via @CBSNews #Kyiv #Ukraine "This isn't a place with all due respect like Iraq or Afghanistan that has seen conflict raging for decades. This is a relatively civilized, relatively European city…" pic.twitter.com/ETuyGKuLdx — Mona Eltahawy (@monaeltahawy) February 26, 2022

ووصف ناشطون هذه التصريحات بأنها تمثل عنصرية مقيتة ومخزية تجاه الشرق وكل ما هو غير أوربي، مؤكدين أن العراق مهد الحضارات الإنسانية، ويجب على المراسل العودة ودراسة التاريخ جيدًا من جديد.

وأكد مغردون أن الحروب والقتل والدمار لن تكون في يوم من الأيام أمرًا طبيعيًا، ولا يختلف هذا من بلد إلى بلد سواء كانت الدول عربية أو أوربية، مطالبين مراسلي الحرب بانتقاء المصطلحات والعبارات المناسبة للحديث عن الأزمة الحالية وإجراء المقارنات الدقيقة.

وكتب الناشط تشارلز ليستر مستنكرًا هذه التصريحات “إن رؤية الشرق الأوسط على أنه (غير حضاري) هي نظرة عنصرية فقيرة وسطحية، تذهب بعيدًا لتشرح الكثير في عالم الإعلام والسياسة”.

Utterly revolting language from Charlie D'Agata — if @CBSNews doesn't act to censure things like this, it's a de facto justification. The view of the #MiddleEast as "uncivilized" is racism, pure & simple — and it goes so far to explain so much, in the media and policy worlds. https://t.co/P6bTWrKo8w — Charles Lister (@Charles_Lister) February 27, 2022

Glad that D'Agata has apologised for his abhorrent comments yesterday. He should not have made them, others sadly have said similar things. However, it is important to remember that such journalists do operate under extreme stress, so this should not be forgotten either https://t.co/xoMRsX7Doi — Chris Doyle (@Doylech) February 27, 2022

Charlie D’Agata basically just said

“White Lives Matter”, which helps to explain decades of non-coverage by corporate media on (U.S. backed) war crimes faced by darker nations. https://t.co/ayCp3MpD4P — ChuckModi (@ChuckModi1) February 26, 2022

لاحقًا، اعتذر مراسل (سي. بي. إس) بعد حملة استنكار واسعة عبر المنصات، قائلًا “لقد تحدثت بطريقة آسف لقولها”، مضيفًا أنه كان يحاول إيصال أن أوكرانيا لم تشهد “هذا الحجم من الحرب” في السنوات الأخيرة، على عكس البلدان الأخرى.

Charlie D’Agata is on the ground in Ukraine with an update. pic.twitter.com/TdlR7IlR9W — CBS News (@CBSNews) February 26, 2022

اعتذار تحت وطأة استنكار محق و اثبت أنه مؤثر، مراسل "سي بي أس" الاميركية يقول انه أخطأ التعبير و يعتذر عن كلام قاله سابقا بأن الشعب الاوكراني يعيش بسلام و تمدن يختلف عن الشعب العراقي او غيره مما يجعل وقع الحرب قوية عليه، و فسر بانه كان يقصد ان الحالة مختلفة و ليس الشعب https://t.co/O43JGW05do — Zeina Yazigi (@zyazigi) February 27, 2022

وتدور مواجهات في كييف بين قوات روسية وأوكرانية من أجل السيطرة على العاصمة لليوم الرابع على التوالي من الهجوم الروسي، وجرت معارك في شارع النصر أحد الشرايين الرئيسة في كييف بعد ساعات من توجيه زيلنسكي دعوة إلى التعبئة، السبت.

وفجر الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين -في تصريح متلفز- إطلاق عملية عسكرية في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، متهمًا ما سماها “الدول الرائدة” في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بدعم من وصفهم بـ”النازيين الجدد في أوكرانيا”.

ولدى إعلانه بدء الهجوم الخميس، أكد بوتين أن هدف العملية الدفاع عن الانفصاليين المدعومين من روسيا في شرق أوكرانيا.

ويقاتل المتمرّدون القوات الحكومية الأوكرانية منذ ثماني سنوات في نزاع أسفر عن مقتل أكثر من 14 ألف شخص.

ووصف بوتين النزاع الحالي بأنه “عملية عسكرية خاصة”، وأمرت الهيئة الروسية الناظمة للاتصالات، اليوم السبت، وسائل الإعلام المستقلة حذف التقارير التي تصف العملية بأنها “هجوم أو غزو أو إعلان حرب”.

واتّهمت الهيئة في بيان وسائل الإعلام بنشر “معلومات لا صحة لها” عن قصف الجيش الروسي مدنًا أوكرانية وسقوط قتلى مدنيين.

وقللت روسيا من جانبها أهمية التنديدات الدولية والعقوبات المشددة التي فرضتها كل من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا والاتحاد الأوربي بما في ذلك ضد بوتين نفسه ووزير خارجيته سيرغي لافروف.

وذكرت موسكو أن فرض عقوبات عليهما “يعكس مدى العجز التام للسياسة الخارجية” للغرب.

وأثار التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا غضبًا دوليًا، وفرض الاتحاد الأوربي عقوبات على مسؤولين روس رفيعي المستوى بينهم وزير الدفاع سيرغي شويغو.