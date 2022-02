“عنصرية مقيتة”.. مراسل قناة أمريكية يصف أوكرانيا بـ”المتحضرة” مقارنة بالعراق وأفغانستان (فيديو)

فجّر مراسل صحفي في شبكة (سي. بي. إس) الأمريكية موجة غضب عبر المنصات العربية والأجنبية، وذلك بعد وصفه أوكرانيا خلال بث مباشر من كييف بأنها “متحضرة وأوربية نسبيًا” مقارنة بدول مثل العراق وأفغانستان.

وقال تشارلي داغاتا المراسل الأجنبي لمكتب لندن التابع للشبكة “لا تتوقع أن ترى في أوكرانيا نوع الصراع العسكري الذي ابتُلي به الشرق الأوسط”.

وأضاف “هذا ليس مكانًا -مع كل الاحترام الواجب- مثل العراق أو أفغانستان، حيث يدور صراع محتدم منذ عقود، هذه مدينة حضارية وأوربية نسبيًا”.

"This isn't a place with all due respect like Iraq or Afghanistan that has seen conflict raging for decades. This is a relatively civilized, relatively European city…" pic.twitter.com/ETuyGKuLdx

ووصف ناشطون هذه التصريحات بأنها تمثل عنصرية مقيتة ومخزية تجاه الشرق وكل ما هو غير أوربي، مؤكدين أن العراق مهد الحضارات الإنسانية، ويجب على المراسل العودة ودراسة التاريخ جيدًا من جديد.

وأكد مغردون أن الحروب والقتل والدمار لن تكون في يوم من الأيام أمرًا طبيعيًا، ولا يختلف هذا من بلد إلى بلد سواء كانت الدول عربية أو أوربية، مطالبين مراسلي الحرب بانتقاء المصطلحات والعبارات المناسبة للحديث عن الأزمة الحالية وإجراء المقارنات الدقيقة.

وكتب الناشط تشارلز ليستر مستنكرًا هذه التصريحات “إن رؤية الشرق الأوسط على أنه (غير حضاري) هي نظرة عنصرية فقيرة وسطحية، تذهب بعيدًا لتشرح الكثير في عالم الإعلام والسياسة”.

Utterly revolting language from Charlie D'Agata — if @CBSNews doesn't act to censure things like this, it's a de facto justification.

The view of the #MiddleEast as "uncivilized" is racism, pure & simple — and it goes so far to explain so much, in the media and policy worlds. https://t.co/P6bTWrKo8w

— Charles Lister (@Charles_Lister) February 27, 2022