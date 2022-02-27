صور أقمار صناعية تُظهر قوات ومدرعات روسية عند سد كاخوفكا جنوبي أوكرانيا

كشفت صور أقمار صناعية التقطتها شركة ماكسار أن القوات البرية الروسية قد تجمعت في نوفا كاخوفكا بأوكرانيا، وتم نشرها بالقرب من محطة للطاقة الكهرومائية على نهر دنيبر جنوبي البلاد.

وتُظهر الصور بعض القوات على الضفة الجنوبية للنهر في محطة توليد الكهرباء، بينما تم تجميع عدد كبير من المركبات المدرعة والشاحنات الإضافية على بعد أقل من كيلومتر واحد.

وقبل يومين، قالت ماكسار إن صورًا التُقطت بالأقمار الاصطناعية تُظهر عددًا من عمليات الانتشار الكبيرة للقوات البرية ونحو 150 طائرة هليكوبتر للنقل في جنوبي بيلاروسيا، على بعد أكثر من 30 كيلومترًا من الحدود مع أوكرانيا.

وأظهرت الصور انتشارًا كبيرًا يتضمن أكثر من 90 طائرة هليكوبتر متوقفة بطول مسافة تزيد على 5 أميال على طريق بالقرب من بلدة شوجنيكي في بيلاروسيا.

وتتحقق شركة ماكسار تكنولوجيز من حشود القوات الروسية منذ أسابيع.

وتشن القوات الروسية هجومًا على أوكرانيا من جبهات عدة، لمحاولة السيطرة على العاصمة كييف وإسقاط نظام الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وعلى صعيد التطورات الميدانية، أعلن المسؤول المحلي في مدينة خاركيف (أوليغ سينيغوبوف) اليوم الأحد، أن ثاني كبرى المدن الأوكرانية عادت إلى سيطرة القوات الأوكرانية، بعد بضع ساعات على إعلانه عن وصول الجيش الروسي إلى وسط المدينة.

وكتب سينيغوبوف عبر شبكات التواصل الاجتماعي “إن خاركيف تحت سيطرتنا الكاملة”، مؤكدًا أن عملية “طرد الأعداء من المدينة” جارية.