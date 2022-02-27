رغم الحرب.. استمرار تدفق الغاز الروسي إلى أوربا عبر أوكرانيا

أعلن متحدث باسم شركة غازبروم الروسية العملاقة، اليوم الأحد، مواصلة ضخ الغاز من الأراضي الروسية إلى أوربا عبر أوكرانيا دون أي عوائق، لتلبية طلبات المستهلكين.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن المتحدث باسم الشركة سيرغي كوبريانوف قوله إن حجم الإمدادات سيصل إلى 107.5 ملايين متر مكعب يوميا، بدءا من 27 فبراير/شباط الجاري.

وذكر كوبريانوف أن إمدادات الغاز الروسي نحو القارة الأوربية لم تتأثر مطلقا بالعملية العسكرية في أوكرانيا، مضيفا “الإمدادات تسير كالمعتاد”.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان المفوضية الأوربية والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا اتفاقها على عزل مصارف روسية محددة عن نظام سويفت العالمي للمعاملات المالية بسبب هجوم روسيا على أوكرانيا.

وتشمل قائمة العقوبات استبعاد عدد من البنوك الروسية من نظام سويفت المصرفي الذي بدوره يشل البنك المركزي الروسي ويعطل الحركة التجارية مع معظم دول العالم.

وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل غاضبة من دول عدة وتشديد العقوبات على موسكو.