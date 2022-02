دول غربية تتفق على عزل مصارف روسية عن نظام “سويفت” المالي

أعلنت المفوضية الأوربية والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، اليوم الأحد، اتفاقهم على عزل مصارف روسية محددة عن نظام سويفت العالمي للمعاملات المالية، على خلفية هجوم روسيا على أوكرانيا.

وجاء في بيان المشترك بشأن تشديد عقوباتهم على روسيا، نشر على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوربية: نحن قادة المملكة المتحدة والمفوضية الأوربية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة ندين الحرب التي اختارها بوتين والهجمات على دولة وشعب أوكرانيا ذات السيادة.

وأضاف البيان: بينما تشن القوات الروسية هجومها على كييف ومدن أوكرانية أخرى، فإننا عازمون على مواصلة فرض تكاليف على روسيا من شأنها أن تزيد من عزلتها عن النظام المالي الدولي واقتصاداتنا.

وتابع: سنحاسب روسيا وسنضمن بشكل جماعي أن هذه الحرب هي فشل استراتيجي لبوتين.

وكشف البيان عن جملة من الإجراءات التي اتخذتها الدول الغربية لمعاقبة روسيا وأولها: عزل مصارف روسية محددة عن نظام سويفت للتعاملات المالية، ما يضمن إزالة هذه المصارف من النظام المالي العالمي وإلحاق الضرر بقدرتها على العمل على مستوى العالم.

Second, we will paralyse the assets of Russia’s central bank.



This will freeze its transactions.



And it will make it impossible for the Central Bank to liquidate its assets. pic.twitter.com/8H9eWkNCW9

