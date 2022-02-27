خبير: هكذا ستؤثر الحرب الروسية-الأوكرانية على قمح مصر (فيديو)

قال الدكتور عبد التواب بركات -مستشار وزير التموين المصري الأسبق- إن الحرب الروسية على أوكرانيا لها تداعيات مباشرة ليس فقط على مصر والمنطقة العربية إنما على العالم كله.

وأوضح في حوار مع برنامج المسائية على الجزيرة مباشر أن روسيا هي المورّد الأول للقمح في العالم، وأن سعره زاد بنسبة 6% مع انطلاق الشرارة الأولى للأحداث.

وبلغة الأرقام أفاد المستشار الأسبق بأنه إذا كانت روسيا وأوكرانيا تورّدان 25% من احتياجات العالم للقمح، فإن مصر تستورد 76% من احتياجها الذي يبلغ 13 مليون طن سنويا من روسيا بينما تستورد باقي الكمية من أوكرانيا.

وأضاف بركات للمسائية أن مصر والبلدان العربية تفضل الدولتين بدلا من كندا وأمريكا، بسبب انخفاض تكلفة الشحن والقرب الجغرافي، بالإضافة إلى أن السعر يُعد الأنسب عالميا، وإن زاد بنسبة 30% عن السنة الماضية.

وبالحديث عن التداعيات المباشرة، قال مستشار وزير التموين الأسبق إن سعر طن القمح الروسي والأوكراني كان يبلغ 250 دولارا، بينما تخطى الآن 400 دولار من دون تكاليف الشحن.

وذهب الدكتور بركات إلى توقّع أسعار الشحن أيضا بسبب زيادة سعر النفط بسبب الأزمة.

وقال للجزيرة مباشر إن استمرار الأزمة وفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي عقوبات على روسيا سيؤدي إلى زيادة سعر القمح بما لا يقل عن 30% مرة أخرى، وهو ما يعني وصول سعر الطن إلى 500 دولار.

وأوضح المستشار الأسبق أن ذلك سيتسبب في إرباك موازنات الدول العربية وعلى رأسها مصر بوصفها المستورد الأكبر للقمح الروسي والأوكراني في العالم.