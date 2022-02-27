“حكومة بوتين تُطرد النظام المالي العالمي”.. الدول الغربية تستبعد بنوكا روسية من نظام “سويفت” المصرفي

قالت رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لاين، السبت، إن الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة وشركاء غربيين آخرين يعتزمون فرض المزيد من العقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

وأضافت أن العقوبات ستشمل استبعاد عدد من البنوك الروسية من نظام سويفت المالي العالمي.

وأشارت إلى أن الجيش الروسي يرتكب أفعالا وحشية في أوكرانيا.





وتبنّت الدول الغربية رزمة جديدة من العقوبات ضد موسكو ردا على غزوها لأوكرانيا، تشمل خصوصا استبعاد العديد من البنوك الروسية من نظام “سويفت” المصرفي، حسب ما أعلنت الحكومة الألمانية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية -التي تترأس حاليا منتدى مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى- إن العقوبات تشمل “كل البنوك الروسية التي سبق أن عاقبها المجتمع الدولي، وبنوكا أخرى إذا لزم الأمر”.

وأقرّت هذه العقوبات الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا وإيطاليا والمفوضية الأوربية.

وبحسب الاتحاد الأوربي، تشمل العقوبات حاليا نحو 70% من القطاع المصرفي الروسي.

وقرر الحلفاء الغربيون تقييد وصول البنك المركزي الروسي إلى الأسواق من أجل زيادة صعوبة محاولاته لدعم سعر صرف الروبل المتراجع منذ بدء غزو أوكرانيا.

وتحدثت رئيسة المفوضية الأوربية عن الرغبة في “شل” أصول البنك المركزي الروسي.

وستشمل العقوبات الجديدة أيضا الأوليغارشيين الروس وعائلاتهم لمنعهم من الحصول على جنسيات الدول الغربية.

وأكدت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا وإيطاليا والمفوضية الأوروبية “استعدادها لاتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لم توقف روسيا هجومها ضد أوكرانيا وبالتالي ضد السلام في أوربا”، وفق المتحدث باسم الحكومة الألمانية.

وقال مسؤول كبير بإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، إن الولايات المتحدة وحلفاءها استهدفت روسيا بعقوبات جديدة شملت منع بنوكها الرئيسية ومنها البنك المركزي من استخدام نظام (سويفت) للمدفوعات المالية بين البنوك.

وتهدف الإجراءات إلى منع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من استخدام 630 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية في غزوه لأوكرانيا والدفاع عن تراجع الروبل.

وأضاف المسؤول “حكومة بوتين تُطرد من النظام المالي العالمي”.

وقال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إن بريطانيا وحلفاءها اتخذوا “إجراء حاسما” لاستبعاد روسيا من النظام المالي العالمي من خلال منع بنوك روسية من استخدام نظام (سويفت) للمدفوعات العالمية بين البنوك.

وأضاف جونسون عبر تويتر “اتخذنا إجراء حاسما الليلة مع شركائنا الدوليين لاستبعاد روسيا من النظام المالي العالمي بما في ذلك الخطوة الأولى المهمة المتمثلة في إخراج بنوك الروسية من نظام سويفت”.