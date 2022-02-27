حرب شوارع في مدينة خاركيف الأوكرانية عقب دخول القوات الروسية (فيديو)

تشهد خاركيف ثاني كبرى مدن أوكرانيا (شمال شرقي البلاد) قتال شوارع، اليوم الأحد، بين قوات كييف وقوات روسية كانت سلطات المدينة قد أعلنت دخولها.

واستمر القتال منذ الصباح مع ظهور مدرعات خفيفة متروكة أو مشتعلة في الشوارع، بينما تردد صدى طلقات نارية وانفجارات متفرقة في أنحاء المدينة التي أقفرت شوارعها مع بقاء السكان في منازلهم.

وكان الحاكم المحلي (أوله سينغوبوف) قد قال إن القوات الأوكرانية تقاتل القوات الروسية في شوارع خاركيف.

وأضاف “مركبات خفيفة للعدو الروسي اقتحمت خاركيف بما في ذلك وسط المدينة”.

وأظهرت مقاطع مصورة جانبا من الاشتباكات المسلحة في شوارع المدينة.

كما شوهد جنود وعربات مدرعة من الجيش الروسي في مناطق مختلفة من المدينة مع سماع أصوات إطلاق النار.

وفي وقت لاحق، نقلت رويترز عن حاكم خاركيف قوله إن القوات الأوكرانية تسيطر بشكل كامل على المدينة.

شاهد | حرب شوارع في مدينة #خاركيف عقب أنباء عن دخول القوات الروسية إلى ثاني أكبر المدن الأوكرانية #الأخبار pic.twitter.com/KWytKKKFoj — قناة الجزيرة (@AJArabic) February 27, 2022

خسائر الجيش الروسي

من جهتها، قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هنا ماليار، اليوم الأحد، إن القوات الروسية فقدت نحو 4300 جندي خلال المعارك الدائرة.

وأضافت عبر صفحتها على فيسبوك أن القوات الروسية فقدت 146 دبابة و27 طائرة و26 طائرة هليكوبتر.

وأكد قائد الجيش الأوكراني أن طائرة مسيّرة من طراز بيرقدار دمرت رتلا للقوات الروسية في منطقة خيرسون.

وقال أوليكسي أريستوفيتش مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الوضع لم يتغير بدرجة كبيرة، وإن بلاده تسيطر على الأراضي غربي كييف، مضيفا أن القوات الروسية لم تتقدم جنوبا.

وقال “حقيقة وصول وفد روسي إلى غوميل (في بيلاروسيا) باقتراح لإجراء محادثات سلام لا يعني من وجهة النظر العسكرية سوى شيء واحد، أنهم فقدوا عنصر المبادرة وهم غير قادرين الآن على مواصلة العمليات القتالية”

بوتين يشكر القوات الخاصة

وفي موسكو، شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين -خلال كلمة تلفزيونية اليوم الأحد- القوات الخاصة الروسية وخص بالذكر من “يؤدون واجبهم العسكري ببطولة” في أوكرانيا. وبث الكرملين الكلمة على موقعه الإلكتروني.

وقال مسؤولون، اليوم الأحد، إن القوات الروسية هاجمت منشآت للنفط والغاز في أوكرانيا مما أدى إلى وقوع انفجارات ضخمة، بينما يستعد الحلفاء الغربيون لفرض عقوبات جديدة من بينها استبعاد البنوك الروسية الرئيسية من نظام المدفوعات العالمي الرئيسي (سويفت).

الرئيس الشيشاني رمضان قديروف ينصح الرئيس الأوكراني بالاعتذار من نظيره الروسي لإنقاذ #أوكرانيا والشعب الأوكراني#فيديو pic.twitter.com/QI0eMawjON — قناة الجزيرة (@AJArabic) February 27, 2022

قوات شيشانية

في السياق، قال الرئيس الشيشاني رمضان قديروف حليف بوتين إن مقاتلين شيشانيين انتشروا في أوكرانيا، وحث الأوكرانيين على إطاحة حكومتهم.

وفي مقطع مصور بُث على الإنترنت، تباهى قديروف بأن الوحدات الشيشانية لم تتكبد أي خسائر حتى الآن، وقال إن القوات الروسية يمكنها بسهولة السيطرة على المدن الأوكرانية الكبرى بما فيها العاصمة كييف، لكن مهمتها هي تجنب وقوع خسائر في الأرواح.

وأضاف “حتى اليوم، حتى هذه اللحظة، لم يسقط من رجالنا قتيل واحد، أو مصاب واحد، أو حتى أصيب رجل واحد بنزلة برد”، نافيا ما قال إنها “تقارير كاذبة” من مصادر أوكرانية عن سقوط ضحايا.

وتابع “اتخذ الرئيس (بوتين) القرار الصحيح، وسننفذ أوامره تحت أي ظرف”.

وفي السابق، نشر قديروف قواته في الخارج دعما للعمليات العسكرية الروسية مثلما حدث في سوريا وجورجيا.