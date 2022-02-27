حرب روسيا على أوكرانيا.. تركيا: سنطبق معاهدة “مونترو”.. وكييف تشيد بفاعلية بيرقدار ضد الروس

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأحد، إن بلاده ستنفّذ اتفاقية دولية بشأن المرور البحري إلى البحر الأسود.

وبموجب اتفاقية مونترو لعام 1936 تسيطر تركيا على مضيقي الدردنيل والبوسفور اللذين يربطان البحر المتوسط بالبحر الأسود، ويمكنها منع مرور السفن الحربية أثناء الحروب أو إذا تعرّضت للتهديد.

وفي وقت سابق من الأحد، وصفت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، هجوم روسيا على أوكرانيا بأنه “حرب” في تحوّل لأسلوب خطابها قد يمهد الطريق لهذه الخطوة.

وفي إطار موازنة بين التزاماتها تجاه الغرب وعلاقاتها مع موسكو كانت تركيا قد قالت إن الهجوم الروسي “غير مقبول”، لكنها أحجمت حتى تصريحات اليوم عن وصف الوضع بأنه حرب.

وقال متحدث الرئاسة التركي إبراهيم كالن على تويتر “في اليوم الرابع من الحرب الأوكرانية، نكرر دعوة الرئيس رجب طيب أردوغان لوقف فوري للهجمات الروسية، وبدء مفاوضات لوقف إطلاق النار”.

On the fourth day of the Ukraine war, we repeat President Erdoğan’s call for an immediate halt of Russian attacks and the start of ceasefire negotiations. We will continue our efforts to help the people of Ukraine and end bloodshed in this unjust and unlawful war. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) February 27, 2022

وقال مدير الاتصالات الرئاسية فخر الدين ألتون “نحن نشهد حربًا أخرى في منطقتنا”، وكرر دعوة أردوغان للوساطة.

We are witnessing yet another war in our region. President Erdogan has offered to mediate between Russia and Ukraine as we have strong relations with both countries. He also called for a unified stance on the part of the allies. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 27, 2022

وناشدت كييف أنقرة منع مرور السفن الحربية الروسية إلى البحر الأسود الذي أطلقت منه روسيا هجومها على الشاطئ الجنوبي لأوكرانيا.

ولكن وزير الخارجية التركي قال، الجمعة، إن روسيا لها الحق بموجب اتفاقية مونترو في إعادة السفن إلى قواعدها، وهو ما قد يحد من أي تحوّل سياسي في الموقف التركي.

وتربط تركيا علاقات جيدة مع كل من روسيا وأوكرانيا.

“فاعلية” بيرقدار

من جهة أخرى، قال السفير الأوكراني لدى تركيا فاسيل بودنار، اليوم الأحد، إن الطائرات المسيرة التركية الصنع من طراز بيرقدار أظهرت فاعلية في القتال ضد القوات الروسية.

وكانت تركيا قد باعت لكييف دفعات عدة من طائرات بيرقدار تي.بي2 التي سبق أن استخدمتها في مواجهة انفصاليين في شرق أوكرانيا تدعمهم روسيا.

وتنتج شركة بايكار التركية طائرات بيرقدار بأنواعها المختلفة التي حققت نجاحات في معارك عدة، مثل سوريا وليبيا وإقليم كاراباخ.

طائرة “بيرقدار أقنجي تيها” المسيّرة الهجومية التركية (وكالة الأناضول)

وأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم، أن دفاعاتها الجوية دمرت عددًا كبيرًا من الطائرات والمروحيات الروسية، فضلًا عن قطار شحن يحمل وقودًا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية تمكّنت من تدمير مقاتلتين روسيتين من طرازSu-30 ومقاتلتين من طرازSu-25 و11 مروحية وطائرتي شحن من طراز Il-76 خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأضاف البيان أن تدمير قطار الشحن الروسية تم عبر مسيرة بيرقدار TB2 التركية الصنع.

وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل غاضبة من دول عدة ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.