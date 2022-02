حرب روسيا على أوكرانيا.. تركيا: سنطبق معاهدة “مونترو”.. وكييف تشيد بفاعلية بيرقدار ضد الروس

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأحد، إن بلاده ستنفّذ اتفاقية دولية بشأن المرور البحري إلى البحر الأسود.

وبموجب اتفاقية مونترو لعام 1936 تسيطر تركيا على مضيقي الدردنيل والبوسفور اللذين يربطان البحر المتوسط بالبحر الأسود، ويمكنها منع مرور السفن الحربية أثناء الحروب أو إذا تعرّضت للتهديد.

وفي وقت سابق من الأحد، وصفت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، هجوم روسيا على أوكرانيا بأنه “حرب” في تحوّل لأسلوب خطابها قد يمهد الطريق لهذه الخطوة.

وفي إطار موازنة بين التزاماتها تجاه الغرب وعلاقاتها مع موسكو كانت تركيا قد قالت إن الهجوم الروسي “غير مقبول”، لكنها أحجمت حتى تصريحات اليوم عن وصف الوضع بأنه حرب.

وقال متحدث الرئاسة التركي إبراهيم كالن على تويتر “في اليوم الرابع من الحرب الأوكرانية، نكرر دعوة الرئيس رجب طيب أردوغان لوقف فوري للهجمات الروسية، وبدء مفاوضات لوقف إطلاق النار”.

On the fourth day of the Ukraine war, we repeat President Erdoğan’s call for an immediate halt of Russian attacks and the start of ceasefire negotiations.

We will continue our efforts to help the people of Ukraine and end bloodshed in this unjust and unlawful war.

— Ibrahim Kalin (@ikalin1) February 27, 2022