بوتين يأمر بوضع القوة النووية الروسية في حالة تأهب قصوى

أمv الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قيادته العسكرية بوضع قوات الردع الروسية، في حالة تأهب قصوى، وذلك في إشارة إلى الوحدات التي تضم أسلحة نووية، متهما الغرب باتخاذ خطوات “غير ودية” تجاه بلاده في اليوم الرابع من الحرب على أوكرانيا.

وذكرت قناة روسيا اليوم أن أوامر الرئيس الروسي جاءت خلال اجتماعه مع وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الأركان العامة فاليري جيراسيموف.

وصرح بوتين خلال اللقاء الذي نقله التلفزيون قائلا “آمر وزارة الدفاع ورئيس هيئة الأركان بوضع قوات الردع في الجيش الروسي في حال التأهب الخاصة للقتال”.

وأكد بوتين أن هذه الخطوة تأتي ردا على مسؤولي الغرب الذين “لم يكتفوا باتخاذ خطوات عدائية اقتصادية وحسب، بل أدلى مسؤولهم بحلف الناتو بتصريحات عدوانية ضد روسيا”.

وكان بوتين شكر – خلال كلمة تلفزيونية اليوم الأحد – القوات الخاصة الروسية وخص بالذكر من “يؤدون واجبهم العسكري ببطولة” في أوكرانيا. وبث الكرملين الكلمة على موقعه الإلكتروني.

ودفع التدخل الروسي القوى الغربية إلى تبنّي مجموعة من العقوبات القاسية، منها استبعاد عدد من المصارف الروسية من نظام سويفت، الأداة الأساسية في التمويل العالمي، حسبما أعلنت الحكومة الألمانية التي تترأس مجموعة الدول السبع.