بسبب حربها على أوكرانيا.. 12 دولة أوربية تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية

أعلنت 12 دولة أوربية حتى الآن إغلاق مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسية ردا على غزو أوكرانيا، واتخذت موسكو إجراء مماثلا.

بريطانيا

حظرت بريطانيا، يوم الخميس، شركة إيروفلوت الروسية من الطيران إليها بعد أن أمر الرئيس فلاديمير بوتين باجتياح أوكرانيا.

وأعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون الحظر في البرلمان، وقالت هيئة الطيران المدني البريطانية إنها أوقفت تصريح شركات الطيران الأجنبية الخاص بإيروفلوت.

وردّت روسيا يوم الجمعة بإعلانها منع كل الطائرات المرتبطة ببريطانيا من دخول مجالها الجوي.

وقالت هيئة تنظيم الطيران الروسية (روسافياتسيا) في بيان إن المجال الجوي الروسي محظور على جميع الطائرات “المملوكة أو المؤجرة أو المشغلة من قبل أي شخص على صلة ببريطانيا” وتلك المسجلة هناك، وينطبق الحظر أيضا على الرحلات الجوية العابرة فوق الأراضي الروسية.

وأعلنت مجموعة الخطوط الجوية (IAG) الشركة الأم لخطوط بريتيش إيرويز وإيبيريا، صباح الجمعة، إلغاء رحلاتها إلى موسكو وتغيير مسار تلك التي تستخدم المجال الجوي الروسي، عقب إعلان روسيا إغلاق مجالها الجوي أمام كل الطائرات المرتبطة بالمملكة المتحدة.

منع الطائرات الخاصة

ومساء أول أمس الجمعة، أعلن وزير النقل البريطاني غرانت شابس أن بلاده منعت الطائرات الروسية الخاصة من التحليق في أجوائها أو الهبوط في مطاراتها.

وقال شابس على تويتر “لقد عززت الحظر الذي فرضناه في المملكة المتحدة حتى لا تتمكن أيّ طائرة خاصة روسية من التحليق في المجال الجوي للمملكة المتحدة أو الهبوط (في مطاراتها) قرار فوري التنفيذ”.

I've signed restrictions prohibiting all scheduled #Russian airlines from entering UK airspace or touching down on British soil. Putin's heinous actions will not be ignored, and we will never tolerate those who put people’s lives in danger. — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) February 24, 2022

وأضاف أن “تصرفات بوتين غير قانونية، وأيّ شخص يستفيد من العدوان الروسي على أوكرانيا غير مرحّب به هنا”.

Putin’s actions are unlawful and anyone benefitting from Russia’s aggression in Ukraine is not welcome here. I’ve strengthened our ban in the UK so that no Russian private jet can fly in UK airspace, or touchdown – effective immediately. — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) February 25, 2022

بولندا والتشيك وبلغاريا

وأعلنت كل من بولندا وجمهورية التشيك وبلغاريا، الجمعة، إغلاق مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسية عقب الهجوم على أوكرانيا.

وردّت روسيا، أمس السبت، بإعلان إغلاق مجالها الجوي أمام الرحلات الآتية من بلغاريا وبولندا وتشيكيا، وقالت الهيئة الروسية للطيران “بسبب القرارات غير الودية للسلطات الجوية البلغارية والبولندية والتشيكية” تغلق روسيا مجالها الجوي أمام “شركات الطيران الآتية من هذه البلدان أو المسجلة هناك”.

دول البلطيق

في إستونيا، أعلنت رئيسة الوزراء كاجا كالاس، أمس السبت، على تويتر أن بلادها ستغلق مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسية. وأضافت “ندعو جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي إلى القيام بذلك”.

#Estonia is banning Russian airlines from our airspace. We invite all EU countries to do the same. There is no place for planes of the agressor state in democratic skies. #StandWithUkraine — Kaja Kallas (@kajakallas) February 26, 2022

ونقل رئيس الوزراء السلوفيني يانيز يانسا تغريدة نظيرته الإستونية، مؤكدا أن سلوفينيا ستطبق الإجراء نفسه.

وأشار وزير النقل في لاتفيا تاليس لينكايتس على تويتر إلى أن بلاده تعتزم “إغلاق مجالها الجوي أمام شركات الطيران المسجلة في روسيا للرحلات التجارية” موضحا أن هذا القرار سيوافق عليه رسميا خلال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.

وقالت حكومة ليتوانيا إنها ستمنع شركات الطيران الروسية من استخدام مجالها الجوي بدءا من الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش السبت.

وتُعد ليتوانيا أقصر طريق من البر الرئيسي لروسيا إلى مقاطعة كاليننغراد في أقصى غربي روسيا التي تقع بين ليتوانيا وبولندا عضوَي حلف شمال الأطلسي (ناتو) على الساحل الشرقي لبحر البلطيق.

وردّت روسيا، اليوم الأحد، بإعلانها إغلاق مجالها الجوي أمام الشركات المرتبطة أو المسجلة في لاتفيا وليتوانيا وإستونيا وسلوفينيا.

وقالت وكالة الطيران المدني الروسية في بيان إن هذا الحظر سينطبق أيضا على رحلات الترانزيت التي تسيّرها الشركات المعنيّة عبر المجال الجوي الروسي.

رومانيا

بدورها، أغلقت رومانيا مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسية، أمس السبت، وسحبت طاقمها الدبلوماسي من كييف عقب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقالت هيئة الطيران المدني “تم إغلاق المجال الجوي الروماني أمام جميع الرحلات النظامية للشركات المسجلة في روسيا الاتحادية سواء هبطت او لم تهبط في المطارات الوطنية”، مشيرة إلى أنه تم استثناء رحلات المساعدات الإنسانية والطارئة.

وفي رد روسي قالت وكالة الطيران الاتحادية الروسية (روسافياتسيا) اليوم السبت، إن روسيا أغلقت مجالها الجوي أمام شركات الطيران من رومانيا “بسبب قرارات غير ودية من جانب سلطات الطيران الرومانية”.

ألمانيا

وأفاد متحدث باسم وزارة النقل الألمانية، أمس السبت، بأن برلين تريد إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال المتحدث إن “وزير النقل فولكر ويسينغ يؤيد إغلاق المجال الجوي الألماني أمام الطائرات الروسية” و”أمر باتخاذ الترتيبات اللازمة إعدادا لذلك”.

وتعتزم ألمانيا أيضا إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية، وفق تصريح لمتحدث باسم وزارة النقل الألمانية أمس السبت. وقالت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا، أمس السبت، إنها ستلغي جميع الرحلات الجوية إلى روسيا، وستتوقف عن استخدام المجال الجوي الروسي لمدة 7 أيام بسبب تطورات الأحداث الجارية.

وقال متحدث باسم الشركة “الرحلات الجوية الموجودة في المجال الجوي الروسي ستغادره مرة أخرى قريبا”، مضيفا أن الشركة على اتصال وثيق بالسلطات الوطنية والدولية وستواصل مراقبة الوضع عن كثب.

النمسا وفنلندا

وفي وقت متأخر أمس السبت، أعلنت الخطوط الجوية النمساوية إلغاء رحلاتها إلى روسيا وتجنب الأجواء الروسية لمدة 7 أيام على الأقل.

وأعلنت فنلندا، اليوم الأحد، إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية.