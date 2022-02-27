أطفال ونساء ينسجون شباكا للتمويه من أجل مساعدة الجيش الأوكراني في الحرب (فيديو)

انتشرت مقاطع مصوّرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمشاركة أطفال ونساء أوكرانيين في نسج شباك تمويه لمساعدة الجيش الأوكراني في الحرب ضد روسيا.

ونشرت صفحة (كييف بوست) الأوكرانية على تويتر مقطعًا مصوّرًا من مدينة خميلينتسكي، وعلّقت عليه “النساء والأطفال ينسجون شباكًا مموهة لمساعدة أبطالنا، جميع الأوكرانيين صغارًا وكبارًا يعملون من أجل النصر”.

وتداول ناشطون مقطع فيديو آخر قالوا إنه من مدينة تيرنوبيل التي تقع غربي أوكرانيا، ظهر فيه أوكرانيون من جميع الفئات العمرية وهو يشاركون في تجهيز الشباك المموهة للجيش.

وكانت روسيا قد بدأت حربها على أوكرانيا، الخميس الماضي، بعدما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقصف بعض المدن الأوكرانية.

Now in Khmelnitsky:

women and children are weaving camouflage nets to help our heroes. All Ukrainians, young and old, work for victory🇺🇦 pic.twitter.com/UFASN9XyRH — KyivPost (@KyivPost) February 27, 2022

وفجر الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين -في تصريح متلفز- إطلاق عملية عسكرية في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، متهما ما سماها “الدول الرائدة” في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بدعم من وصفهم بـ”النازيين الجدد في أوكرانيا”.

ولدى إعلانه بدء الهجوم الخميس، أكد بوتين أن هدف العملية الدفاع عن الانفصاليين المدعومين من روسيا في شرق أوكرانيا.

ويقاتل المتمرّدون القوات الحكومية الأوكرانية منذ ثماني سنوات في نزاع أسفر عن مقتل أكثر من 14 ألف شخص.

ووصف بوتين النزاع الحالي بأنه “عملية عسكرية خاصة” وأمرت الهيئة الروسية الناظمة للاتصالات، اليوم السبت، وسائل الإعلام المستقلة بحذف التقارير التي تصف العملية بأنها “هجوم أو غزو أو إعلان حرب”.

واتّهمت الهيئة في بيان وسائل الإعلام بنشر “معلومات لا صحة لها” عن قصف الجيش الروسي مدنا أوكرانية وسقوط قتلى مدنيين.

وقللت روسيا بدورها من أهمية التنديدات الدولية والعقوبات المشددة التي فرضتها كل من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا والاتحاد الأوربي بما في ذلك ضد بوتين نفسه ووزير خارجيته سيرغي لافروف.

واعتبرت موسكو أن فرض عقوبات عليهما “يعكس مدى العجز التام للسياسة الخارجية” للغرب.

وأثار التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا غضبا دوليا، وفرض الاتحاد الأوربي عقوبات على مسؤولين روس رفيعي المستوى بينهم وزير الدفاع سيرغي شويغو.