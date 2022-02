أطفال ونساء ينسجون شباكا للتمويه من أجل مساعدة الجيش الأوكراني في الحرب (فيديو)

انتشرت مقاطع مصوّرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمشاركة أطفال ونساء أوكرانيين في نسج شباك تمويه لمساعدة الجيش الأوكراني في الحرب ضد روسيا.

ونشرت صفحة (كييف بوست) الأوكرانية على تويتر مقطعًا مصوّرًا من مدينة خميلينتسكي، وعلّقت عليه “النساء والأطفال ينسجون شباكًا مموهة لمساعدة أبطالنا، جميع الأوكرانيين صغارًا وكبارًا يعملون من أجل النصر”.

وتداول ناشطون مقطع فيديو آخر قالوا إنه من مدينة تيرنوبيل التي تقع غربي أوكرانيا، ظهر فيه أوكرانيون من جميع الفئات العمرية وهو يشاركون في تجهيز الشباك المموهة للجيش.

وكانت روسيا قد بدأت حربها على أوكرانيا، الخميس الماضي، بعدما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقصف بعض المدن الأوكرانية.

Now in Khmelnitsky:

women and children are weaving camouflage nets to help our heroes. All Ukrainians, young and old, work for victory🇺🇦 pic.twitter.com/UFASN9XyRH

