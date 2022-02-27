أوكرانيا: روسيا تفجّر منشآت للنفط والغاز في أنحاء البلاد (فيديو)
قال مسؤولون، اليوم الأحد، إن القوات الروسية هاجمت منشآت للنفط والغاز في أوكرانيا مما أدى إلى وقوع انفجارات ضخمة بينما يستعد الحلفاء الغربيون لفرض عقوبات جديدة.
ونشرت وسائل إعلام أوكرانية ما قالت إنه لقطات مصورة لقصف روسي استهدف منشأة نفطية بمدينة فاسيلكيف.
ونقلت كاميرات مواطنين انفجارًا آخر في خط للغاز بمدينة خاركيف جراء قصف روسي.
انفجار في منشأة نفطية بمدينة #فاسيلكيف جراء قصف روسي، بحسب وسائل إعلام أوكرانية#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/gSN2BXFWei
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 27, 2022
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الأوكرانية تمنع القوات الروسية من التقدم في العاصمة كييف مع دخول أكبر هجوم على دولة أوربية منذ الحرب العالمية الثانية يومه الرابع.
وقالت رئيس بلدية فاسيلكيف بجنوب غربي كييف إن الصواريخ الروسية أدت إلى إشعال النار بمحطة نفطية في البلدة.
وأظهرت مقاطع فيديو تسبب الانفجارات في تصاعد ألسنة اللهب والدخان الأسود أثناء الليل.
انفجار في خط للغاز بمدينة #خاركيف جراء قصف روسي#أوكرانيا #روسيا #الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا #Moscow #kyiv pic.twitter.com/wmuLlwviTM
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 27, 2022
وأفادت وكالة حكومية أوكرانية بأن هناك تقارير عن قتال عنيف بالقرب من خاركيف ثاني كبرى المدن في أوكرانيا بالشمال الشرقي، حيث فجّرت القوات الروسية خط أنابيب للغاز الطبيعي.
وقالت رئيسة بلدية فاسيلكيف ناتاليا بالاسينوفيتش “العدو يريد تدمير كل شيء”.