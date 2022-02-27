أوكرانيا: روسيا تفجّر منشآت للنفط والغاز في أنحاء البلاد (فيديو)

قال مسؤولون، اليوم الأحد، إن القوات الروسية هاجمت منشآت للنفط والغاز في أوكرانيا مما أدى إلى وقوع انفجارات ضخمة بينما يستعد الحلفاء الغربيون لفرض عقوبات جديدة.

ونشرت وسائل إعلام أوكرانية ما قالت إنه لقطات مصورة لقصف روسي استهدف منشأة نفطية بمدينة فاسيلكيف.

ونقلت كاميرات مواطنين انفجارًا آخر في خط للغاز بمدينة خاركيف جراء قصف روسي.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الأوكرانية تمنع القوات الروسية من التقدم في العاصمة كييف مع دخول أكبر هجوم على دولة أوربية منذ الحرب العالمية الثانية يومه الرابع.

وقالت رئيس بلدية فاسيلكيف بجنوب غربي كييف إن الصواريخ الروسية أدت إلى إشعال النار بمحطة نفطية في البلدة.

وأظهرت مقاطع فيديو تسبب الانفجارات في تصاعد ألسنة اللهب والدخان الأسود أثناء الليل.

وأفادت وكالة حكومية أوكرانية بأن هناك تقارير عن قتال عنيف بالقرب من خاركيف ثاني كبرى المدن في أوكرانيا بالشمال الشرقي، حيث فجّرت القوات الروسية خط أنابيب للغاز الطبيعي.

وقالت رئيسة بلدية فاسيلكيف ناتاليا بالاسينوفيتش “العدو يريد تدمير كل شيء”.