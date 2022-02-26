تونسية هاربة من الحرب في أوكرانيا تبكي وتستنجد عبر “الجزيرة مباشر” (فيديو)

قلبت الحرب الروسية على أوكرانيا حياة الآلاف من العرب المقيمين فيها رأسًا على عقب، واحتمى الكثير منهم بالملاجئ، وتوجه آخرون إلى الحدود البولندية.

ظروف صعبة يعيشها من يحاولون الهروب من الحرب في أوكرانيا، ومن هؤلاء “رانيا” وهي مواطنة تونسية تحدثت إلى الجزيرة مباشر أثناء توجهها نحو الحدود الأوكرانية البولندية.

تقول رانيا باكية وهي في حالة ذعر “نطلب المساعدة هناك الكثيرون في محطات المترو لا يستطيعون الخروج بسبب القصف”.

وأضافت “هنا عدد كبير من الأوكرانيين والمغاربة والهنود والتونسيين، الكثير من أصدقائنا خافوا أن نصل إلى الحدود ثم لا يسمح لنا بالعبور”.

واستنجدت رانيا عبر الجزيرة مباشر قائلة “نطالب بأن نتمكن من الدخول إلى بولندا حسب توجيهات الرئيس التونسي الذي قال إن بولندا ستستقبلنا”.

وردا على سؤال: هل تم منع أحد من العبور؟ قالت رانيا “وصل 2 من أصدقائنا إلى الحدود البولندية وعبروا ولكن من وصلوا إلى الحدود الرومانية تم منعهم”.

وعن مشاهداتها في البلدة التي كانت تقيم فيها في أوكرانيا بعد بدء الحرب قالت رانيا “شاهدت حوادث كثيرة للسيارات، وشجار بين المواطنين بسبب نقص الماء والغاز والبنزين، وهناك زحام على طول نحو 20 كيلومترا”.

وختمت رانيا حديثها بالقول “لم أنم منذ 3 أيام”.

ويقدر عدد الجاليات العربية في أوكرانيا بنحو 50 ألف نسمة، أغلبهم طلاب في الجامعات والمعاهد التعليمية.

وشنّت روسيا هجوما واسع النطاق على أوكرانيا يوم الخميس، وتحدثت كييف عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى، وأدى ذلك إلى فرار آلاف خارج البلاد، ونزوح آلاف آخرين إلى مناطق داخلية أكثر أمنا.