شاهد: لحظة إصابة صاروخ لعمارة سكنية في كييف

أصيب مبنى سكني كبير في كييف بصاروخ، حسبما أفادت خدمة الطوارئ الأوكرانية، اليوم السبت، من دون تقديم معلومات عن أي ضحايا محتملين في الوقت الراهن.

وأوضحت خدمة الطوارئ أن الصاروخ أصاب المبنى بين الطابقين 18 و21 مشيرة إلى أن عملية إجلاء سكانه “جارية”.

Інформація щодо попадання ракети у будинок по вул. Лобановського 6 а Ми оперативно будемо повідомляти про хід ліквідації наслідків цього воєнного злочину. А також просимо людей дотримуватись правил безпеки у разі оголошення повітряної тривоги. pic.twitter.com/9CpX0MQXom — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) February 26, 2022

وكانت روسيا أعلنت قبل فترة وجيزة أنها أطلقت صواريخ كروز، في اليوم الثالث من حربها على أوكرانيا.

وقال مستشار وزير الداخلية الأوكراني إن صاروخا أصاب مبنى سكنيا في العاصمة الأوكرانية كييف في وقت سابق، اليوم السبت، ولم يسفر عن سقوط قتلى.

وذكر المستشار أنطون هيراشينكو أن روسيا تكذب بشأن عدم قصف البنية التحتية المدنية مضيفا أنه تم قصف ما لا يقل عن 40 موقعا للبنية التحتية المدنية وأن القوات الروسية تقصف مواقع مدنية.

وقال رئيس بلدية كييف إن 35 بينهم طفلان أصيبوا في القتال خلال الليل في المدينة حتى السادسة صباحا، بينما ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية نقلا عن وزير الصحة الأوكراني أن 198 منهم 3 أطفال قتلوا جراء “العدوان الروسي”.

وقال مراسل وكالة رويترز إن صاروخين أصابا المناطق الواقعة جنوب غربي وسط مدينة كييف اليوم السبت، وأن أحدهما سقط في منطقة قريبة من مطار جولياني.

آثار الدمار على المبنى السكني بعد إصابته بصاروخ روسي (رويترز)

وذكر شاهد آخر أن الصاروخين قصفا المنطقة القريبة من ميدان سفاستوبول، في حين قالت مدينة كييف إن أحدهما أصاب بناية سكنية.

بدوره، قال نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك، إن الاشتباكات مستمرة في مدن عدة مثل هيرسون، وأوديسا، وماريوبول.

وأوضح أن الجيش والشرطة الأوكرانيين أعادا بسط السيطرة على العاصمة كييف والمناطق المجاورة.

وأضاف بودولياك أن القوات الأوكرانية تمكنت من تحييد أكثر 3500 جندي روسي، وأسر 200 آخرين، حتى صباح السبت.

وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل غاضبة من دول عدة ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.