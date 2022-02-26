زعم أن القدس “عاصمة أبدية لليهود”.. غضب شعبي وتنديد واسع بتصريح رئيس وزراء فرنسا (فيديو)

أثارت تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس أن “القدس هي العاصمة الأبدية للشعب اليهودي” غضبًا وتنديًا على منصات التواصل الاجتماعي.

وأتت تصريحات كاستكس خلال مشاركته في العشاء السنوي المعتاد للمجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا (CRIF)، ووثقتها رئاسة الحكومة في مقطع عبر حسابها الخاص على تويتر.

EN DIRECT | Le Premier ministre @JeanCastex s’exprime devant le Conseil représentatif des institutions juives de France. https://t.co/EDYA53Z3QQ — Gouvernement (@gouvernementFR) February 24, 2022

ولاقت مواقف كاستكس تنديدًا واسعًا بين المغردين الفرنسيين والمؤيدين للقضية الفلسطينية الذين عبّروا عن استهجانهم لتصريحاته.

واستنكر ناشطون فلسطينيون وعرب تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي، مؤكدين أنها تمثل انحيازًا واضحًا للاحتلال ورواياته.

وأكد سياسيون فلسطينيون أن ما سمّوه حالة التملق السياسي للوبي الصهيوني والمؤسسات الصهيونية في فرنسا لن تغيّر شيئًا من الحقيقة التاريخية التي يعرفها الجميع بأن القدس هي العاصمة الأبدية لفلسطين والفلسطينيين فقط.

الفصائل الفلسطينية تدين

وأدانت فصائل فلسطينية على رأسها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي، معتبرة أنها تتبنى أجندات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية وسياسته الاستعمارية ضد الشعب الفلسطيني.

وقالت (حماس) في بيان، إن تلك التصريحات تُعد “انحيازًا واضحًا للاحتلال الصهيوني، وتبنّيًا لأجندته العنصرية وسياسته الاستعمارية ضد الشعب الفلسطيني وضد حقوقه المشروعة وأرضه المغتصبة، التي ترفضها وتدينها كل الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية”.

وأفادت بأنها “لا تتوافق مع موقف الاتحاد الأوربي الذي تشكل فرنسا أحد أركانه”.

وتابعت “هذه التصريحات المعبرة عن ازدواجية المعايير التي تنتهجها الحكومة الفرنسية، تحرض الاحتلال على مواصلة جرائمه ضد مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية”.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان، إن “التصريحات منافقة وباطلة وتزوير لحقائق التاريخ، وهي تساوق مع التطرف والإرهاب الصهيوني الذي تغذيه وتشجعه هذه الأقاويل”.

وأضافت “نحذّر الحكومة الفرنسية من تداعيات هذه التصريحات التي لن يقبل بها أي عربي أو أي مسلم، باعتبارها تمس بأهم قضية للعرب والمسلمين”.

من جانبها، قالت لجان المقاومة الشعبية إن “تصريحات رئيس وزراء فرنسا باطلة وتزييف للحقائق التاريخية والدينية وتساوق مع الرواية الصهيونية التلمودية”.

وأكدت أن “القدس أرض إسلامية عربية وحق للشعب الفلسطيني وستبقى عاصمة فلسطين الأبدية”، معتبرة أن “كل المحاولات لشرعنة الاحتلال الصهيوني لفلسطين ستبوء بالفشل”.

غضب على مواقع التواصل

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعل العديد من المستخدمين مع التصريحات الفرنسية.

وكتب الناشط يزن ناصر مستنكرًا التصريحات “الانبطاح الفرنسي لليهود والتغزل بهم دليل ضعف هذه الدولة القائمة على جثث الأفارقة، القدس عاصمة المسلمين والكيان الصهيوني إلى زوال، يعتقد رئيس الوزراء الفرنسي أن التغزل باليهود سيحميهم في المستقبل من أي حرب مدمرة، وهذا وهم، وأول من سيضربهم هم اليهود ولنا في التاريخ عبرة”.

EN DIRECT | Le Premier ministre @JeanCastex s’exprime devant le Conseil représentatif des institutions juives de France. https://t.co/EDYA53Z3QQ — Gouvernement (@gouvernementFR) February 24, 2022

Breaking new ! @JeanCASTEX n'a pas lu le discours d'@EmmanuelMacron !

"On" lui a donné les feuillets de la harangue de @FrancisKalifat 🤣

Il ne s'est rendu compte de rien, pour eux les intérêts de la France sont ceux d'Israël. Pas de risque de séparatisme ! https://t.co/51DbJRce0z — afps alsace (@AFPS_Alsace) February 26, 2022

الانبطاح الفرنسي لليهود والتغزل بهم دليل ضعف هذه الدولة القائمة على جثث الأفارقة، القدس عاصمة المسلمين والكيان الصهي–وني إلى زوال، يعتقد رئيس الوزراء الفرنسي أن التغزل باليهود سيحميهم في المستقبل من أي حرب مدمرة وهذا وهم وأول من سيضربهم هم اليهود ولنا في التاريخ عبرة. — يــزن ناصـر 𓂆 (@YazaNNasser77) February 26, 2022

في غمرة الانشغال بحرب أوكرانيا، يصعب تمرير إعلان رئيس وزراء فرنسا جان كاستكس، بأن "القدس عاصمة أبدية للشعب اليهودي"، خلال العشاء السنوي للمؤسسات اليهودية في فرنسا (CRIF).

حالة التزلف والتملق للوبي الصهيوني في فرنسا لا تنتهي، لكن القدس كانت، وما زالت، وستبقى لنا، وليس لسوانا! — Adnan Abu Amer (@AdnanAbuAmer2) February 26, 2022

هل سترد وزارة خارجيتنا وتدافع عن القدس ومقدساتها؟؟؟ رئيس الوزراء الفرنسي: “القدس هي العاصمة الأبدية للشعب اليهودي”- (فيديو) https://t.co/sMDc6vfKtJ — Ahmad .A.RWASH (@AHRWASH) February 25, 2022

في كلمة أمام العشاء السنوي للمجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا (CRIF)؛ قال رئيس الوزراء (جان كاستكس) إن "القدس هي العاصمة الأبدية للشعب اليهودي"، وإنه "لم يتوقف عن قول ذلك".

فرنسا في ذروة وقاحتها.

تستهدف المسلمين في الداخل وتتحّدى مشاعرهم في الخارج.

هوان صنعته أنظمة العار. pic.twitter.com/DtlOmEqfm2 — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) February 25, 2022

في الوقت الذي تطالب به كل الدول الغربية، احترام الشرعية الدولية، القانون الدولي، سيادة الدول..الخ..

رئيس الوزراء الفرنسي يصرح #القدس هي العاصمة الأبدية للشعب اليهودي..

الكذب الغربي وازدواجية المعايير 😡 pic.twitter.com/d4rNzbVhoJ — mirvat khaskieh (@mirvatkhaskieh) February 24, 2022

Non ! Le Premier ministre ne s'est pas exprimé devant une organisation "représentative" des Juifs français, mais une structure qui ne sert plus qu'à relayer la propagande de la droite israélienne. Les choses doivent être claires. https://t.co/xGNSwhUxQQ — Thomas Vescovi (@vescovi_thomas) February 25, 2022