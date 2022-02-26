حرب روسيا على أوكرانيا.. فيديوهات توثق خسائر الطرفين والجزيرة مباشر ترصد الأجواء في كييف (شاهد)

تبادلت موسكو وكييف نشر مقاطع فيديو تظهر الخسائر التي مُني بها الطرف الثاني في المعارك التي تدور بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ونقلت وكالة (إنترفاكس) الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن “القوات الروسية دخلت مدينة ميليتوبول الأوكرانية”.

وفي وقت سابق نشرت وسائل إعلام روسية مقاطع فيديو لآليات عسكرية أوكرانية مدمرة بالكامل في شوارع المدينة جراء القصف الروسي.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن قوات من الانفصاليين سيطرت على مناطق جديدة وأسرت عددا من الجنود الأوكرانيين في مدينة لوغانسك.

وفي وقت سابق الجمعة، حذر وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف من أن عدد الجنود الروس الذين سيموتون في أوكرانيا سيكون بـ”الآلاف”.

وقال ريزنيكوف إن عددهم سيكون مساويا لعدد من قتلوا في الحربيْن اللتين خاضتهما روسيا في الشيشان.

ودعا الروس للنزول إلى الشوارع والمطالبة بإنهاء الحرب، قائلا “قم بإخفاء أحبائك إذا كانوا أعزاء عليك، لا ترسلهم إلى موت محقق! سوف يُقتلون من كل نافذة في كل المدن الأوكرانية”.

ونشر الجيش الأوكراني مقطع فيديو يظهر ما قال إنها آليات عسكرية روسية مدمرة بالكامل في كنتوب.

وقال موفد الجزيرة مباشر إلى أوكرانيا إن القوات الأوكرانية تستعد للدفاع عن مركز العاصمة كييف ضد القوات الروسية التي دخلت عددا من الأحياء وتحاول التقدم نحو قلب المدينة.