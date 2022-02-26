حرب روسيا على أوكرانيا.. فيديوهات توثق خسائر الطرفين والجزيرة مباشر ترصد الأجواء في كييف (شاهد)
تبادلت موسكو وكييف نشر مقاطع فيديو تظهر الخسائر التي مُني بها الطرف الثاني في المعارك التي تدور بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
ونقلت وكالة (إنترفاكس) الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن “القوات الروسية دخلت مدينة ميليتوبول الأوكرانية”.
وفي وقت سابق نشرت وسائل إعلام روسية مقاطع فيديو لآليات عسكرية أوكرانية مدمرة بالكامل في شوارع المدينة جراء القصف الروسي.
وسائل إعلام روسية: آليات عسكرية اوكرانية مدمرة بالكامل في شوارع ميليتوبول جراء القصف الروسي#روسيا #أوكرانيا #Ukraine #Moscow #Kyiv #Kiev #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/bWxgH7XO0q
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 25, 2022
وذكرت وسائل إعلام روسية أن قوات من الانفصاليين سيطرت على مناطق جديدة وأسرت عددا من الجنود الأوكرانيين في مدينة لوغانسك.
وسائل إعلام روسية: سيطرة قوات من الانفصاليين على مناطق جديدة وأسر عدد من الجنود الأوكرانيين في #لوغانسك#روسيا #أوكرانيا #Ukraine #Moscow #Kyiv #Kiev #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/azhnfmNBc1
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 25, 2022
وفي وقت سابق الجمعة، حذر وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف من أن عدد الجنود الروس الذين سيموتون في أوكرانيا سيكون بـ”الآلاف”.
وقال ريزنيكوف إن عددهم سيكون مساويا لعدد من قتلوا في الحربيْن اللتين خاضتهما روسيا في الشيشان.
ودعا الروس للنزول إلى الشوارع والمطالبة بإنهاء الحرب، قائلا “قم بإخفاء أحبائك إذا كانوا أعزاء عليك، لا ترسلهم إلى موت محقق! سوف يُقتلون من كل نافذة في كل المدن الأوكرانية”.
ونشر الجيش الأوكراني مقطع فيديو يظهر ما قال إنها آليات عسكرية روسية مدمرة بالكامل في كنتوب.
الجيش الأوكراني يعرض آليات عسكرية روسية مدمرة بالكامل في كنتوب#روسيا #أوكرانيا #Ukraine #Moscow #Kyiv #Kiev #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/wM1LBwME5Y
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 25, 2022
وقال موفد الجزيرة مباشر إلى أوكرانيا إن القوات الأوكرانية تستعد للدفاع عن مركز العاصمة كييف ضد القوات الروسية التي دخلت عددا من الأحياء وتحاول التقدم نحو قلب المدينة.
موفد #الجزيرة_مباشر: القوات الأوكرانية تستعد للدفاع عن مركز العاصمة #كييف #روسيا #أوكرانيا #Ukraine #Moscow #Kyiv #Kiev #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/EtFd9qvd0E
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 25, 2022