سياسة

تضامن فني عربي وعالمي واسع مع الأوكرانيين ونجم هوليود على الجبهة لتوثيق القتال (فيديو)

شن بن
النجم الأمريكي شن بن في كييف لتصوير وثائقي يسجل لحظات الحرب (مواقع)
25/2/2022

تفاعل عدد كبير من النجوم العرب والعالميين مع الغزو الروسي لأوكرانيا وأعلنوا صراحة عن دعمهم للسلام وطالبوا بوقف الحرب الدائرة الآن.

وعبرت الممثلة السورية كندة علوش عن شعورها بالألم تجاه الأحداث وقالت على تويتر “عالم بدون حروب هاد هو الحلم الأكبر بدون أطماع سياسية وجشع بدون تدمير وتهجير وموت وبشر آمنين وأطفال عم يدفعوا ثمن مخططات سياسية بشعة أمر مؤلم ومرعب وشعور بالعجز لما نسمع عن بوادر حرب بأي مكان بالعالم الله يستر”.

وتسائلت الفنانة اللبنانية إليسا عن وضع المواطنين اللبنانين في أوكرانيا “قبل أي أولوية تانية لازم دولتنا تهتم بإجلاء اللبنانيين بأوكرانيا، هربوا من قساوة الحياة بلبنان وعلقوا بالحرب هناك”.

وأضافت “كل تقصير بهذا الموضوع جريمة بحق كل شاب وصبية”.

وتابع الممثل المصري عمرو واكد تطورات الوضع لحظة بلحظة ونشر أكثر من تغريدة على تويتر.

وكتب “الناس إللي قاعدة تتملق في قوة المعتدي الروسي يتناسوا أن هذا الدب القوي خسر في حرب أفغانستان وخسر في حرب الشيشان الأولى وخسر في حرب فنلندا وخسر في حرب اليابان وفي حروب عديدة أخرى على مر التاريخ. القوي لا يكسب دائما يا عزيزي”.

وعلّق على فكرة فرض عقوبات اقتصادية على روسيا “موضوع حظر روسيا من السويفت ده سلاح ذو حدين. لأن سوق عملات الكريبتو سيرتفع وهم غالبا معاهم عملات كثيرة ولا استبعد أنهم يكونوا بيشتروا دلوقتي. هو بدأ بالفعل يصعد بالفعل”.

تبرعات ودعوات بالسلام من نجوم هوليوود

وعلى المستوى العالمي، قالت عارضة الأزياء العالمية ذات الأصول العربية جيجي حديد “قلبي يؤلمني من أجل أوكرانيا، كل المتضررين من هذا الواقع الذي لا يمكن تصوره”.

واعتبرت أن تصرفات بوتين “تشكل تهديدًا لكل دولة ديمقراطية في العالم ويجب إيقافها”.

وتابعت “أدعو الله أن الدعم الذي تقدمه الدول الأخرى يمكن أن يمنح الأوكرانيين ما صوتوا له ويستحقونه وهو السلام”.

وعبرت شقيقتها بيلا حديد عن شعورها بالأسف تجاه ما يحدث في أوكرانيا وأكدت أن الشعوب هي الخاسر الأكبر من الحرب.

من جهتها، أصدرت النجمة أنجلينا جولي وهي أيضا سفيرة النوايا الحسنة لمفوضية شؤون اللاجئين بيان أكدت خلاله على دعمها الكامل لأوكرانيا وما تتعرض له من قصف روسي.

وقالت “مثل الكثيرين منكم، أنا أصلي من أجل الناس في أوكرانيا وأركز مع زملائي على ملف اللاجئين”.

وتابعت “لقد رأينا بالفعل تقارير عن وقوع ضحايا وبدأ الناس في الفرار من منازلهم بحثًا عن الأمان. من السابق لأوانه معرفة ما سيحدث للشعب أوكرانيا”.

وفي خطوة جريئة، توجه النجم الأمريكي شون بين إلى أوكرانيا لتوثيق لحظات القتال برفقة الجانب الأوكراني في فيلم وثائقي.

وظهر بين في صورة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي في إشارة واضحة على موقفه الداعم وكييف.

وقال مكتب رئيس أوكرانيا  في بيان “شون بين هنا لتسجيل جميع الأحداث التي تتعرض لها حاليًا أوكرانيا وإخبار العالم بالحقيقة حول الغزو الروسي لبلدنا”.

وتابع البيان “شون بين من بين أولئك الذين يدعمون أوكرانيا، إن بلادنا ممتنة له على هذا العرض من الشجاعة والصدق “.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للممثل والناشط الأمريكي بالزي العسكري بين الجنود الأوكرانيين.

بدورها، قررت عارضة الأزياء العالمية كيندال جينر دعوة متابعيها لتقديم الدعم المالي والمساعدات لأوكرانيا من خلال حملة تبرعات عبر منصاتها الرسمية بالتعاون مع عدد من المؤسسات الخيرية.

نجوم بوليوود يدعمون أوكرانيا

وصفت النجمة بريانكا شوبرا الحرب على أوكرانيا بأنها “مرعبة” ودعت لتقديم جميع المساعدات للمدنين هناك.

وقالت “من الصعب فهم كيف يمكن أن يصل العالم الحديث إلى مثل هذه النقطة الكارثية ولكن هذه لحظة لاحقة سيتردد صداها في جميع أنحاء العالم”.

وتابعت “هناك أرواح بريئة تعيش في منطقة الحرب، هم فقط مثلي ومثلك، نحاول فقط التغلب على حالة عدم اليقين في المستقبل القريب”.

من جانبها، غردت النجمة الهندية شروتي سيث على تويتر لرفض الحرب ضد أوكرانيا.

وعلق الممثل ناكول ميهتا على ما يحدث في أوكرانيا بأنه “مأساة ضد الإنسانية”.

دعم ملكي

أعلن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل دوق ودوقة ساسكس عن تضامنهما مع الشعب الأوكراني.

وقالا في بيان رسمي “نقف مع شعب أوكرانيا ضد هذا الانتهاك للقانون الدولي والإنساني ونشجع المجتمع العالمي وقادته على فعل الشيء نفسه”.

ووفق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، قُتل أكثر من 130 شخصا بينهم مدنيون في اليوم الأول للتدخل العسكري الروسي.

وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل غاضبة من دول عدة ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي