بولندا تؤكد دخول 100 ألف أوكراني أراضيها منذ بدء الحرب على أوكرانيا

أعلن نائب وزير الداخلية البولندي باول زيفرناكر، اليوم السبت، أن 100 ألف أوكراني عبروا الحدود البولندية منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقال زيفرناكر للصحفيين الذين التقاهم في قرية مديكا الحدودية “منذ بدء العمليات العسكرية في أوكرانيا، عبر 100 ألف شخص الحدود قادمين من أوكرانيا إلى بولندا، من بينهم 9 آلاف دخلوا منذ الساعة السابعة صباح اليوم السبت”.

وأوضح زيفرناكر أنه “منذ الساعة السابعة صباحا أغلق الجانب الأوكراني جزءا من ممرات السيارات وسمح بمرور المشاة. لا بد من تقليص هذا الطابور على الجانب الأوكراني”.

وأضاف أن 90% من اللاجئين لديهم أماكن فعلية يتوجهون إليها في بولندا، مثل منازل أصدقاء أو أفراد أسرة، أما الباقون فقد قصدوا 9 مراكز استقبال أقيمت على طول الحدود، وتقدم تلك المراكز وجبات طعام ورعاية طبية وأماكن للاستراحة ومعلومات ضرورية.

وقال رئيس وحدة حرس الحدود البولندي توماش براغا في المؤتمر الصحفي نفسه إنه في يوم الجمعة وحده عبر قرابة 50 ألف شخص من أوكرانيا إلى بولندا.

وتعيش في بولندا العضو في الاتحاد الأوربي أكبر جالية أوكرانية في المنطقة ويبلغ عددها نحو 1.5 مليون شخص.

وعبرت بولندا عن الدعم الراسخ لأوكرانيا، واستقبلت غالبية الأوكرانيين الفارين من الحرب.

وكتبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تغريدة السبت، أن “الأرقام الأخيرة تشير إلى 116 ألف شخص تقريبا، فروا إلى دول مجاورة منذ 24 فبراير (شباط)، ولا سيما بولندا والمجر ومولدافيا وسلوفاكيا ورومانيا”.

More than 50,000 people have fled Ukraine in less than 48 hours. Please give now to save lives. https://t.co/H2WrdGDq5z pic.twitter.com/EI8YdZ3Dwa

من جانبه أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن ما لا يقل عن 100 ألف أوكراني فروا من منازلهم، على خلفية العملية العسكرية الروسية التي بدأت فجر الخميس.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين مساء الجمعة، عقب فشل مجلس الأمن في تمرير مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة وألبانيا، يدين العملية العسكرية الروسية.

وحصل القرار على موافقة 11 دولة مقابل امتناع 3 دول عن التصويت هي الإمارات والهند والصين، واعتراض روسيا صاحبة حق النقض (الفيتو).

وقال غوتيريش “لقد ولدت الأمم المتحدة من رحم الحرب لإنهاء الحرب، واليوم لم يتحقق هذا الهدف، لكن يجب ألا نستسلم أبدا، يجب أن نمنح السلام فرصة أخرى”.

وأردف “ورد إلينا بالفعل أن ما لا يقل عن 100 ألف أوكراني قد فروا من منازلهم، مع عبور العديد منهم إلى البلدان المجاورة، مما يؤكد الطبيعة الإقليمية لهذه الأزمة المتنامية.

Humanitarian needs in Ukraine are multiplying by the hour.

Civilians are dying. At least 100,000 Ukrainians have already reportedly fled their homes.@UN staff are scaling up the delivery of life-saving support. Their safety and freedom of movement must be guaranteed.

— António Guterres (@antonioguterres) February 26, 2022