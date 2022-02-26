سياسة|أوكرانيا

بولندا تؤكد دخول 100 ألف أوكراني أراضيها منذ بدء الحرب على أوكرانيا

عبر قرابة 50 ألف شخص أمس الجمعة من أوكرانيا إلى بولندا (رويترز)
26/2/2022

أعلن نائب وزير الداخلية البولندي باول زيفرناكر، اليوم السبت، أن 100 ألف أوكراني عبروا الحدود البولندية منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقال زيفرناكر للصحفيين الذين التقاهم في قرية مديكا الحدودية “منذ بدء العمليات العسكرية في أوكرانيا، عبر 100 ألف شخص الحدود قادمين من أوكرانيا إلى بولندا، من بينهم 9 آلاف دخلوا منذ الساعة السابعة صباح اليوم السبت”.

وأوضح زيفرناكر أنه “منذ الساعة السابعة صباحا أغلق الجانب الأوكراني جزءا من ممرات السيارات وسمح بمرور المشاة. لا بد من تقليص هذا الطابور على الجانب الأوكراني”.

وأضاف أن 90% من اللاجئين لديهم أماكن فعلية يتوجهون إليها في بولندا، مثل منازل أصدقاء أو أفراد أسرة، أما الباقون فقد قصدوا 9 مراكز استقبال أقيمت على طول الحدود، وتقدم تلك المراكز وجبات طعام ورعاية طبية وأماكن للاستراحة ومعلومات ضرورية.

50 ألفا في يوم واحد

وقال رئيس وحدة حرس الحدود البولندي توماش براغا في المؤتمر الصحفي نفسه إنه في يوم الجمعة وحده عبر قرابة 50 ألف شخص من أوكرانيا إلى بولندا.

وتعيش في بولندا العضو في الاتحاد الأوربي أكبر جالية أوكرانية في المنطقة ويبلغ عددها نحو 1.5 مليون شخص.

وعبرت بولندا عن الدعم الراسخ لأوكرانيا، واستقبلت غالبية الأوكرانيين الفارين من الحرب.

وكتبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تغريدة السبت، أن “الأرقام الأخيرة تشير إلى 116 ألف شخص تقريبا، فروا إلى دول مجاورة منذ 24 فبراير (شباط)، ولا سيما بولندا والمجر ومولدافيا وسلوفاكيا ورومانيا”.

من جانبه أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن ما لا يقل عن 100 ألف أوكراني فروا من منازلهم، على خلفية العملية العسكرية الروسية التي بدأت فجر الخميس.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين مساء الجمعة، عقب فشل مجلس الأمن في تمرير مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة وألبانيا، يدين العملية العسكرية الروسية.

وحصل القرار على موافقة 11 دولة مقابل امتناع 3 دول عن التصويت هي الإمارات والهند والصين، واعتراض روسيا صاحبة حق النقض (الفيتو).

وقال غوتيريش “لقد ولدت الأمم المتحدة من رحم الحرب لإنهاء الحرب، واليوم لم يتحقق هذا الهدف، لكن يجب ألا نستسلم أبدا، يجب أن نمنح السلام فرصة أخرى”.

وأردف “ورد إلينا بالفعل أن ما لا يقل عن 100 ألف أوكراني قد فروا من منازلهم، مع عبور العديد منهم إلى البلدان المجاورة، مما يؤكد الطبيعة الإقليمية لهذه الأزمة المتنامية.

وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود غاضبة من عدة دول في العالم ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات